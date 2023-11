Rachellkka povedala, že by šla do boxerského zápasu vo Fight Night Challenge. S kým sa chce pobiť?

Uvidíme ju na ďalšom turnaji?

Známa slovenská influencerka Ráchel Karnižová alias Rachellkka, ktorú si môžeš pamätať napríklad zo súťaže Miss Universe 2021 alebo z reality šou Love Island, potvrdila, že by prijala boxerský zápas v organizácii Fight Night Challenge.

Video, na ktorom vraví, že by do zápasu šla, zverejnila samotná organizácia v pondelok 27. novembra. Prezradila však, že vôbec nevie, s kým by sa pobila, ale vraj by to mal byť niekto rovnocenný. Ak by jej teda organizácia našla vhodnú súperku, je možné, že by sme ju mohli vidieť na ďalšom boxerskom turnaji.

Najbližší turnaj sa uskutoční už v sobotu 2. decembra v bratislavskej Tipos Aréne. Diváci sa môžu tešiť až na dvanásť zápasov, pričom do ringu nastúpia napríklad raperi Momo (v hlavnom zápase sa pobije s hokejistom Marcelom Hossom), Erik Tresor a Frayer Flexking.

Predstavia sa aj boxeri Adam Berger, Dodo Koller, Erik Tlkanec alebo MMA zápasník Alex Cverna. Na turnaji uvidíš aj influencerov Strýca Filipa a Imricha „Barona“ Štefánika. Diváci sa môžu okrem nich tešiť na ženský duel medzi súťažiacimi z reality šou Ruža pre nevestu Terezou Kosecovou a Priscillou Versluis.