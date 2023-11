ZOZNAM: Všetky nové filmy a seriály na Netflixe v decembri 2023

Čo všetko vyjde na Netflixe v decembri 2023? Na aké filmy, seriály, animáky a dokumenty sa oplatí tešiť?

Netflix v decembri nezaháľa. Rozhodne to nevyzerá tak, že by chceli už len „dotiahnuť ten rok 2023 do konca“. Naopak, opäť ponúknu desiatky zaujímavých titulov, či už ide o seriály, filmy, hollywoodske blockbustery, komédie, animáky, oscarovky a podobne.

1. 12.

Kolekcia komiksových DC filmov:

Man of Steel (2013), Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016), Suicide Squad (2016), Wonder Woman (2017), Justice League (2017), Shazam! (2019), Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (2020), Wonder Woman: 1984 (2020), The Suicide Squad (2021), DC League of Super-Pets (2022), The Batman (2022), Shazam! Fury of the Gods (2023)



Holey Moley (viacero sérií) – rodinná súťaž v profesionálnom mini golfe

Hunter Killer (2018) – Akčný thriller s Gerardom Butlerom

May December (2023) Netflix Original – Natalie Portman a Julianne Moore v príbehu o učiteľke, ktorá začala chodiť so svojím študentom a o niekoľko rokov neskôr už mali vlastné dieťa.

Lucy (2014) – Scarlett Johansson v akčnom sci-fi od režiséra Piateho elementu.

Radical Wolfe (2023) – Dokument o americkom novinárovi Tomovi Wolfeovi.

She’s The Man (2006) – romantická komédia s Amandou Bynes a ChanningomTatumom.

Sweet Home (séria 2) Netflix Original – pokračovanie hororovej série z Južnej Kórei.

The Meg (2018) – Jason Statham v akčnom filme, v ktorom sa postaví obrovskému žralokovi.

3. december

Tale of the Nine Tailed (séria 1) – juhokórejský fantasy romantický seriál.

The Commuter (2018) – Liam Neeson v akčnom thrilleri ako bývalý policajt, ktorý sa zapletie do kriminálnej činnosti.

The Super Mario Bros Movie (2023) – Najväčší animovaný film od čias Toy Story 4 či Frozen a nečakaný gigantický hit o hernom Super Mariovi dorazí na Netflix.

4. december

Dew Drop Diaries (séria 2) Netflix Original – druhá séria o animovanom príbehu zo sveta Disney.

5. december

I Can Only Imagine (2018) – kresťanská, biografická dráma.

6. december

Blood Coast (séria 1) Netflix Original – Francúzsky akčný seriál o policajtke, ktorá naháňa kriminálnika vyhrážajúceho sa, že zničí celé Marseille.

Christmas As Usual (2023) Netflix Original – nórska romantická, vianočná komédia.