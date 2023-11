Polárna žiara sa na Slovensku tento týždeň objaví ešte raz. Kde ju sledovať a na čo si treba dať pozor?

Kedy sa pozerať na oblohu a aké sú najlepšie podmienky na sledovanie tejto krásy? Toto nám povedal expert.

Ak si si náhodou nechal ujsť magickú polárnu žiaru, ktorá sa v nedeľu večer stala hitom slovenského internetu, nezúfaj. V pondelok večer totiž bude ešte väčšia šanca zachytiť tento astronomický úkaz zvaný aj Aurora borealis.

Nebeský jav trvá na Slovensku od nedele do stredy a jeho najlepšia viditeľnosť by mala nastať v pondelok od 17.30 do 19.00, tvrdí administrátor Severe Weather Slovakia, o. z., na Facebooku.

Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková

Polárna žiara na Slovensku sa tento rok ukázala na oblohe už druhýkrát. Prvýkrát sme toto nádherne divadlo mohli pozorovať z 27. na 28. februára tohto roku. Čo polárnu žiaru spôsobuje a za akých podmienok ju budeš tento týždeň môcť sledovať?

Polárna žiara je jav, pri ktorom elektricky nabité častice (hlavne elektróny), tzv. alfačastice, ale aj niektoré ďalšie ťažké ióny dopadajú na vrchnú vrstvu atmosféry. Náraz daných častíc spôsobí, že elektrón sa presunie na vyššiu energetickú hladinu a tým sa vylúči svetlo, vysvetľuje iMeteo.sk.

Zdroj: SHMÚ

Zjednodušene povedané, polárna žiara je výsledok zrážky nabitých častíc zo slnečného vetra s magnetosférou Zeme, ide teda o geomagnetickú búrku, v dôsledku ktorej môžeme túto nádhernú scenériu sledovať aj na Slovensku.

Ak chceš aj ty zachytiť krásu polárnej žiary, môžeš tak urobiť ešte dnes večer. Severe Weather Slovakia upozorňuje na to, že najlepšie bude, keď nakloníš hlavu smerom na oblohu medzi 17.30 a 19.00.

Bude spôsobená už niečím iným ako erupciou ako v nedeľu. „K našej zemi je otočená totižto koronálna diera na slnku, a tak prúdi veľmi silný slnečný vietor a ten bude poháňať polárnu žiaru,“ píše vo svojom statuse na Facebooku.

Exkluzívne pre Refresher sa vyjadril aj klimatológ Pavel Faško, od ktorého sme zisťovali, kde budú najlepšie podmienky na sledovanie dnešnej polárnej žiary. „Najlepšie by bolo, keby nebola oblačnosť, taktiež platí, čím severnejšie ste, tým lepšie ju môžete vidieť,“ uviedol vedec zo SHMÚ.