To, aký motor dostane nový Kodiaq RS, paradoxne prezradil jeho koncernový súrodenec

Rozdielnosť v ponuke motorov medzi novými súrodeneckými SUV naznačuje, čo môžeme očakávať v športovo ladenom Kodiaqu RS.

Druhú generáciu v našich končinách mimoriadne populárneho SUV značky Škoda predstavili pred niekoľkými týždňami, no už teraz sa vo veľkom hovorí o jej pripravovanej verzii RS. Tú síce automobilka oficiálne nepotvrdila, jej jednotliví predstavitelia však naznačili, že skôr či neskôr Kodiaq RS naozaj príde. Potvrdzuje to aj prezentovaná paleta motorických verzií. Nie je žiadnym tajomstvom, že Kodiaq má rovnaký technický základ aj so súrodeneckým modelom Volkswagen Tiguan, no a práve rozdielnosť v ponuke motorov už teraz prezrádza všetko podstatné.

Nový Tiguan totiž nemecký výrobca predstavil aj s motorom 2.0 TSI s výkonom 195 kW/265 koní, pričom práve tento výkonnejší variant v ponuke pre nový Kodiaq chýba (k dispozícii je len 204-koňová verzia). Dôvod je jasný – silnejší benzínový dvojliter si Škoda necháva pre športovo ladený variant Kodiaq RS. Okrem toho, že na internete už kolujú viaceré naozaj hodnoverné vizualizácie, ktoré naznačujú podobu vyhotovenia RS, tajomstvom už teda nie je ani to, aký bude mať motor.

Zdroj: Autoexpress

Minulá generácia Škody Kodiaq RS bola postupne k dispozícii v dvoch podobách – najprv s turbodieselom 2.0 BiTDI (176 kW/240 k), zatiaľ čo po facelifte ho vystriedal benzínový ekvivalent 2.0 TSI (180 kW/245 k). V oboch prípadoch sériovo s pohonom 4x4 a so 7-stupňovou automatickou prevodovkou. Práve druhý variant tak očakávame aj pri 2. generácii, akurát medzigeneračne dostane menší výkonnostný doping.

Je veľmi pravdepodobné, že nový Kodiaq RS bude na trhu aj v plug-in hybridnej podobe. Ostatne, v nej je k dispozícii aj Octavia RS, nešlo by teda už o nič prelomové. Nasvedčuje to opäť aj ponuka zverejnených motorov. Nový Kodiaq s plug-in hybridnou technikou kombinuje motor 1.5 TSI a elektromotor (žiaľ, bez 4x4), no zatiaľ čo nový Tiguan ponúka dve výkonnostne verzie, SUV od Škody aktuálne len tú slabšiu (150 kW/204 koní). Je teda možné, že silnejšiu verziu (200 kW/272 k) si aj v tomto prípade český výrobca necháva špeciálne pre chystané RS. K jeho predstaveniu by pritom malo dôjsť už začiatkom budúceho roka.