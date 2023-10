Vedci vyvinuli „protilátky proti kokaínu“. Nová vakcína by mohla pomôcť ľuďom zbaviť sa závislosti

Vakcína nazývaná Calixcoca produkuje protilátky, ktoré blokujú účinky kokaínu v mozgu.

Kokaín je v súčasnosti druhá najpoužívanejšia droga na svete (po opiátoch) a jeho produkcia rastie raketovým tempom. Už malá dávka tejto drogy pritom môže mať drastické účinky na telo, mozog a duševné zdravie. Podľa amerického Národného inštitútu pre zneužívanie drog sa jeden zo štyroch pravidelných užívateľov kokaínu stáva závislým.

Problémom je, že neexistuje žiadna špecifická liečba, ktorá pomohla ľuďom, ktorí sa závislosti chcú zbaviť. Teraz sa však objavujú správy o vakcíne, ktorá by mohla priniesť sľubné výsledky. Vyvinuli ju vedci na Federálnej univerzite v Minas Gerais v Brazílii, informuje portál Euronews.

Vakcína nazývaná Calixcoca produkuje významné hladiny protilátok, ktoré blokujú účinky kokaínu v mozgu. To znamená, že droga by nemala na užívateľa žiaden vplyv. Pomáhať by mohla najmä pacientom v kritických štádiách zotavovania, napríklad keď opustia odvykacie zariadenie.

Ak liečbu schvália regulačné úrady, šlo by vôbec o prvú vakcínovú liečbu kokaínovej závislosti, povedal Frederic Garcia, psychiater a koordinátor projektu na Federálnej univerzite v Minas Gerais v Brazílii.

Vakcínu čakajú skúšky na ľuďoch

Calixcoca sa pri testoch na potkanoch ukázala ako účinná a s minimom vedľajších účinkov. Výskumníci tiež zistili, že vakcína chráni aj nenarodené plody, čo by v prípade ľudí znamenalo, že tehotné ženy závislé od kokaínu by sa nemuseli obávať o zdravie svojho nenarodeného dieťaťa.

Minulý týždeň získal tento projekt získal hlavnú cenu 500 000 eur v súťaži Euro Health Innovation Awards, ktorá oceňuje inovatívne projekty zamerané na verejné zdravie.

Vakcínu čaká v najbližšom období posledná fáza klinických skúšok – testy na ľuďoch. Vedci evidujú veľký záujem a o účasť na skúškach sa prihlásilo už vyše 3 000 dobrovoľníkov.