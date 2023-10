Kylie Jenner uvádza na trh novú módnu značku Khy. V prvej kolekcii vraj cena modelov nepresiahne 200 dolárov

„Zoznámte sa s Khy,“ potešila Jenner fanúšikov na svojom Instagrame. Tí až takí nadšení nie sú.

Kylie Jenner rozširuje svoje impérium. Na trh uvádza módnu značku Khy. S fanúšikmi sa podelila o novinku na svojom Instagrame, kde na fotke pózuje v kabáte z umelej kože, ktorý pravdepodobne uvidíš v produktovom portfóliu novej značky. Aj keď má ísť o „high-fashion“ brand, cieľom najmladšej Kardashianky je ponúkať ľuďom „dostupný luxus“. Kúsky z prvého dropu vraj nepresiahnu sumu 200 dolárov. Prvú kolekciu uvidíš už 1. novembra 2023.

Novinku oznámila fanúšikom prostredníctvom svojho Instagramu. Zdroj: Instagram @kyliejenner

Názov Khy interpretuje jej prezývku, ktorú dostala v roku 2010. People informuje, že značka 26-ročnej hviezdy bude inšpirovaná jej šatníkom a náladami, ktoré pri kombinovaní outfitov má. Celý manažment bude viesť (pochopiteľne) jej matka a manažérka Kris Jenner. Firma začína s 25 zamestnancami, Jenner je otvorená spoluprácam s mladými dizajnérmi, a to všetko za prijateľnú cenu. Prvú spoluprácu začne s berlínskou značkou Namilia. Kolekcia bude obsahovať produkty z umelej kože či nylónu.

Nevyhla sa kritike (a to ešte ani nezačala)

„Ďalší deň, ďalšia značka od klanu Jenner-Kardashian,“ píše instagramový profil Diet Prada. Kylie Jenner do módneho sveta už raz vstúpila, spoločne so svojou sestrou Kendall uviedli na trh značku Kendall + Kylie, neskôr sa zamerala aj na plavky so značkou Kylie Swim. Diet Prada informuje, že značky sa v roku 2021 stretli skôr s kritikou ako s nadšením. Dôvodom mala byť zlá kvalita oblečenia.

Kabát z najnovšej kolekcie značky Khy mnohým pripomína estetiku značky The Row, ktorá patrí sestrám Ashley a Mary Kate Olsenovým. „Toto sa deje, keď bohatí ľudia bez talentu nemajú nič iné na práci,“ vyjadrujú svoj názor fanúšikovia. „The Row je jediná značka, ktorú vlastnia síce celebrity, ale stojí za tie peniaze. Sestry Olsenové sa vzdali svojej hereckej kariéry a investovali čas, úsilie a talent do svojej novej módnej značky. Kardashianky do priemyslu vstúpia rýchlo, nemyslím si, že celebrity dokážu vytvoriť kvalitnú značku,“ dopĺňajú. Nuž, čím nás Kylie prekvapí, uvidíme už čoskoro.