Mary Kate a Ashley Olsen: za jednu epizódu seriálu Plný dom zarobili 80 000 dolárov, tričko ich značky The Row stojí 380 dolárov

Úspešné dvojičky neposkytujú rozhovory a držia sa v úzadí. Svet ich vníma ako precízne vorkoholičky, no aj ako problémové šéfky. Milionárkami sa stali už ako 10-ročné.

Ashley a Mary-Kate Olsen uspeli v hereckej brandži už ako deti. Ako 10-ročné sa stali milionárkami, neskôr patrili k najbohatším tínedžerom na svete. Dnes vedú mega úspešnú módnu značku The Row.

V uliciach New Yorku sa pravidelne ukazovali v jednoduchých minimalistických outfitoch, v ruke držali tú najväčšiu šálku kávy, čierne okuliare im zakrývali celú tvár a nevnímali okolie – hešteg „mood“. Vytvorili zo seba mýtické postavy a vyplatilo sa im to. V popredí nie sú ony, ale ich značka, ktorá dnes patrí medzi crème de la crème trendu quiet luxury. Dnes ju obľubujú mnohé známe osobnosti, ako napríklad Bella Hadid, Hailey Bieber aj Kendall Jenner.

Značka dosiahla v roku 2022 maximálny príjem vo výške 8,5 milióna dolárov. Prvý butik otvorili v LA, neskôr sa presunuli do New Yorku. Dnes majú 188 obchodov v 37 krajinách sveta. V ich produktovom portfóliu nájdeš dámske aj pánske kolekcie. Ceny za kabelky sa pohybujú od 3 500 do 7 900 eur.

Ako to už však býva, nie je zlato všetko, čo sa blyští, a najznámejšie dvojičky v šoubiznise sa museli popasovať aj so škandálmi. Viac sa dozvieš v článku.

Najbohatšie tínedžerky na svete

„Olsenky“ sa ocitli vo svetle reflektorov, už keď mali šesť mesiacov. V 90. rokoch sa preslávili úlohami v populárnom sitcome Plný dom. Okaté dievčatá si odvtedy získali srdcia divákov po celom svete. Neskôr si zahrali aj v mysterióznej sérii filmov The Adventures of Mary-Kate & Ashley. Ich úspech sa odzrkadľoval najmä vo výške honorárov.

Už vo veku 10 rokov dokázali zarobiť 2 400 dolárov za epizódu, čo sa neskôr zvýšilo na 25 000 dolárov a nakoniec až na 80 000 dolárov za epizódu. Sestry sa vo veku 10 rokov stali najmladšími self-made milionárkami v histórii Ameriky. Len čo dovŕšili 18 rokov, prevzali vedenie nad svojou spoločnosťou Dualstar.

Od herectva sa šikovne presunuli k móde a v roku 2006 založili značku The Row, z ktorej sa stal doslova módny fenomén. Podľa portálu Celebrity Net Worth ich spoločný majetok predstavuje 500 miliónov dolárov.