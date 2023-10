Trilógiu medzi Vémolom a Kinclom v decembri neuvidíme, šampióna preverí knokautér Vlasto Čepo. Čo na to vraví „Terminátor“?

Čaká nás obrovský zápas, ktorý bude chcieť vidieť každý.

Veľa ľudí ho podceňovalo a vravelo, že na to nemá. On však rástol, zlepšoval sa a „kosil“ jedného súpera za druhým. Miluje tvrdé prestrelky a nebojí sa dostať ranu. Na jeho štýl ťažko nájsť recept a len málokto sa v zápase s ním pozrel do druhého kola.

Vlasto Čepo to dokázal, pobije sa o zlato Oktagonu. Šampión strednej váhy Patrik Kincl totiž prijal jeho výzvu. Silu si zmerajú v pražskej O2 Aréne 29. decembra. Síce bol v hre ešte jeden zápas, a to trilógia Patrika Kincla s Karlosom Vémolom, držiteľ opasku v strednej váhe rozhodol, že radšej vstúpi do klietky s nemilosrdným Srbom.

Pre „El Chapa“, ako sa Čepo prezýva, pôjde o najväčšiu výzvu doterajšej kariéry. Kincl má obrovské skúsenosti a patrí medzi svetovú elitu váhovej kategórie do 84 kilogramov. Za poslednú dekádu absolvoval 23 zápasov, pričom prehral len trikrát a na svojom konte má takmer trikrát toľko duelov ako jeho decembrový oponent.



„Nechám tam všetko a ostatné už nezávisí odo mňa. Či padnem v boji ? Padol som nie raz nielen v boji, ale aj v živote a stále som tu. Nikdy ma nič nezlomilo. Som vďačný za to, aký som, akú mám povahu a charakter, lebo sú veci, ktoré nenatrénuješ a nevieš umelo získať. Dám do toho všetko,“ odkázal po ohlásení zápasu na Instagrame fanúšikom Čepo.

Čo na to však sklamaný Vémola? „Terminátor“ neskrýval frustráciu. Podľa neho si Kincl pýtal nezmyselné peniaze, ktoré mu Oktagon nedal. „Dopadlo to blbo pre celý šport a jeho fanúšikov. Patrik Kincl si zvolil tú ľahšiu cestu, čo je Vlasto Čepo. Asi všetci vedia, že som nechcel zhadzovať do 84-ky, ale chcel som urobiť na konci roka niečo veľké a nič väčšie ako Kincl vs. Vémola tam proste nebolo,“ povedal Čech pre CNN prima News.

„Aj ľudia, ktorí hovorili, že by ich ten zápas nezaujímal, by sa na to pozerali. Som len zvedavý, čo mu na to povedia fanúšikovia. Pretože mne by toto nikdy neodpustili. Povedali by, že sa Vémola posral, vzal si ľahšieho súpera,“ pokračoval Vémola. Padol však aj návrh, ktorý by potešil nepochybne všetkých fanúšikov MMA. Na stole je teraz totiž očakávaná odveta s Attilom Véghom, a to rovno o opasok Oktagonu v poloťažkej váhe.



„Keď Attila hovorí, že so mnou chcel zápasiť v decembri, tak poďme do toho. To sú ešte dva mesiace. Mne odpadol súper. Attilka, hľadám súpera! Ak si ready, tak ja som tiež. A ako by to bolo krásne, keby Kincla vystriedal Attila Végh. Ja ho teraz v decembri porazím, bude to 1 : 1 a potom by bola trilógia s Attilom v lete na štadióne. Attilka, poď v decembri do O2 Arény,“ vyzval Vémola Slováka. Végh však zatiaľ na tento návrh neodpovedal.