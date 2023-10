Remeselné slovenské Masaryk pivo môžeš ochutnať v troch slovenských mestách. Na týchto miestach si pripiješ aj s Bekimom

Ochutnať môžeš až päť druhov živého piva.

Stretnú sa komik, hokejista a šéfkuchár... Nie, to nie je začiatok žiadneho vtipu, skôr začiatok jednej skvelej akcie Po stopách Masaryka s Bekimkom. Už túto sobotu sa Bekimko, Marek Ďaloga a Ľubo Herko vydajú do troch slovenských miest – Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice a Zvolena – a vy spolu s nimi môžete ochutnať vynikajúce remeselné pivo pivovaru Masarykov dvor.

Jedinečný rodinný rezort Masarykov dvor spolu s remeselným pivovarom nájdete vo Vígľaši – časť Pstruša, len kúsok od mesta Zvolen. Presne tieto miesta takto pred sto rokmi navštívil prvý československý prezident, ktorého mnohí nazývali „tatíčkom národa“, Tomáš Garrigue Masaryk. A storočnicu treba poriadne osláviť...

Vtedy a dnes

Hoci Tomáš Garrigue Masaryk chodieval na Slovensko pomerne často, pretože v Topoľčiankach mal letné sídlo, do vtedajšej Zvolenskej župy sa vydal iba raz – v roku 1923. Keďže prvý československý prezident bol u väčšiny obyvateľov veľmi obľúbený, všade ho s radosťou vítali davy ľudí, na námestí Banskej Bystrice sa prihováral približne dvadsiatim tisíckam nadšencov! „Okrem Bystrice sa počas svojej dvojdňovej návštevy stihol zastaviť aj v Banskej Štiavnici či vo Zvolene,“ hovorí o ceste prvého československého prezidenta historik Jozef Pavlov.

Presne do týchto troch miest už najbližšiu sobotu zavítajú obľúbený komik a moderátor Bekim „Bekimko“ Aziri, vynikajúci slovenský hokejista Marek Ďaloga a vychýrený šéfkuchár Ľubo Herko. A ak máš viac ako osemnásť rokov, môžeš si pri príležitosti storočnice prezidentskej návštevy pripiť nápojom s príznačným názvom – remeselným pivom z pivovaru Masarykov dvor.

Trojicu stretneš v sobotu v stánku Masarykov dvor od 10.00 do 12.00 h na Námestí Sv. Trojice v Banskej Štiavnici, od 14.00 do 16.00 h pri hlavnom vchode OC Európa Banská Bystrica a od 18.00 do 20.00 h vo Zvolene na Námestí SNP, pri fontáne.

Milovníci piva

„Pivo pijem a milujem aj posedenia s priateľmi, aj pri pive... Najradšej mám 12-stupňový svetlý ležiak. Nekonzumujem ho veľmi často, väčšinou je to spojené s nejakým príjemným posedením s ľuďmi, ktorých mám rád,“ hovorí Bekimko, ktorý je známy srdečným prístupom k svojim fanúšikom. „Svojich priaznivcov mám veľmi rád a aj vďaka nim som tým, kým som. Nemám problém si v rámci spontánnych stretnutí s kýmkoľvek pokecať, odfotiť sa. Určite je to aj pre moju extrovertnú povahu,“ smeje sa obľúbený komik a moderátor.

V Banskej Štiavnici, v Banskej Bystrici a vo Zvolene sa môžete stretnúť aj s jedným z najrýchlejších hokejových obrancov v Európe Marekom Ďalogom. Rodák z Hriňovej, ktorý žije vo Zvolene, sa nie náhodou stal ambasádorom značky Masaryk Pivo. „Nie ďaleko od môjho domu sa nachádza rezort Masarykov dvor, ktorý vyrába vlastné remeselné pivo. Ide o rodinnú firmu, poznám sa s nimi odmalička. Rád ich podporujem, pretože sa mi páči ich koncept myslenia, prostredie a atmosféra, kde sa to všetko tvorí, a navyše ich pivo chutí.“

Ak máte viac ako osemnásť rokov, na akcii „Po stopách Masaryka“ môžete ochutnať až päť druhov poctivého nepasterizovaného živého piva, ktoré pivovar Masarykov dvor momentálne vyrába – tmavý ležiak 13º, Weizen 11º, ležiak 12º, polotmavý ležiak 10º a Ipa 14º.

Masarykov dvor

Pivovar je súčasťou rodinného rezortu Masarykov dvor, ktorý ponúka ubytovanie, vychýrenú reštauráciu pod taktovkou známeho šéfkuchára Ľuba Herka, wellness služby aj služby jazdeckého areálu. Nájdete tu skrátka všetko, čo potrebujete na dokonalý oddych, a to navyše v srdci malebného Podpoľania. Toto miesto vás očarí aj svojou jedinečnou históriou a silným príbehom.

Už koncom 19. storočia tu stál hospodársky dvor, ktorý neskôr slúžil ako poľnohospodárske družstvo a v dvadsiatych rokoch minulého storočia tento areál dokonca patril k najlepšie prosperujúcim poľnohospodárskym a potravinárskym komplexom v celom Československu.

„Na počesť prvého československého prezidenta boli v tom čase pomenované mnohé hospodárstva a výrobne a poľnohospodársky areál v Pstruši nebol výnimkou – názov Masarykov dvor získal úradným rozhodnutím ešte počas prvej Československej republiky,“ vysvetľuje historik Jozef Pavlov.

Hoci názov ostal, všetko ostatné prešlo obrovskou premenou a z bývalého, postupne upadajúceho a chátrajúceho hospodárstva je najkrajší rodinný rezort v celom Podpoľaní.