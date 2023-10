Tip na partnerský darček: Pyžamo pre neho aj pre ňu

Žijeme v rýchlej a hektickej dobe, v rámci ktorej len sporadicky myslíme na oddych. Prednosť dostáva kariéra, voľný čas či aktívny životný štýl. A pritom zabúdame na to najdôležitejšie – kvalitný spánok.

Zatiaľ čo deti z nich nikdy nemali takú radosť ako z hračiek, dospelí ich vnímajú ako mimoriadne praktické darčeky. Máme na mysli pyžamá, ktoré sú mnohými ľuďmi často prehliadané a podceňované. „Vyspať sa dá predsa v akýchkoľvek šortkách a tričku, však?“ Nemyslíte si, že si vaše telo zaslúži viac pozornosti? Doprajte mu ju práve kvalitnými a pohodlnými pyžamami, ktoré predstavujú ešte aj skvelý partnerský darček.

Zdroj: Astratex.sk

Nezabúdajte na kvalitný spánok

Vedeli ste, že podľa National Sleep Foundation by mali dospelí spávať denne aspoň 7 až 9 hodín?

A teraz ruku na srdce: koľko denne naozaj spávate? Pokiaľ sa pohybujete v spomínanom rozmedzí, máte naše uznanie. Ak nie, vo vlastnom záujme by ste mali uvažovať nad zmenou. Dĺžku vášho spánku síce ovplyvniť nevieme, ale môžeme vám poradiť, ako ho skvalitniť.

Doprajte si pohodlie

Jeden z najjednoduchších spôsobov, ako si dopriať kvalitný spánok, resp. pohodlie počas noci, ponúka vhodné pyžamo.

V prvom rade by ste si mali nájsť materiál, ktorý vám bude najviac vyhovovať. Možností máte viacero. Osvedčenou klasikou je bavlna, ktorá zaručí komfort počas celého roka. Na celoročné nosenie sú vhodné aj hodvábne pyžamá. Môžete si však vyberať pyžamá aj podľa ročného obdobia. Napríklad pyžamo z viskózy bude perfektnou voľbou na horúce letné noci. Naopak, flanelové pyžamá sú obľúbené v chladnejších mesiacoch.

Ďalej je potrebné zamýšľať sa nad správnou veľkosťou. Ak by ste siahli po príliš veľkom pyžame, mohlo by sa „pod vami“ krčiť. Celú noc by ste tak strávili jeho napravovaním a v konečnom dôsledku by ste sa dobre nevyspali ani v pohodlnom pyžame. Podobné je to aj s menšími pyžamami. Tie by vás obmedzovali predovšetkým v oblasti kĺbov a rozkroku. Na výbere veľkosti si dajte teda obzvlášť záležať.

Pyžamo ako skvelý partnerský darček

Keď sa môžu zaľúbenci obdarovávať rôznymi veselými ponožkami či spodnou bielizňou v takzvanom „partner looku“, prečo by si nemohli urobiť radosť aj pohodlnými pyžamami? Na trhu dnes natrafíte nielen na mnohé materiálové prevedenia, ktoré sme okrajovo spomínali už o čosi vyššie, ale taktiež na pyžamá v rozličných dizajnoch.

Obľúbené sú najmä kárované, štvorcové, pruhované či bodkované vzory. Veselším povahám budú určite imponovať pyžamá vo výraznejších farbách. Spolu s tmavšími, konzervatívnejšími pyžamami ich nájdete v e-shope Astratex. Samozrejmosťou sú podobne vyzerajúce dámske a pánske modely, ktorými docielite zmieňovaný „partner look“.

Zdroj: Astratex.sk

Dlhé alebo krátke pyžamo?

V zásade záleží len a len na vašich preferenciách. Vo všeobecnosti platí, že po dlhých pyžamách siahajú ľudia najmä v zime. Niektorí však spávajú celoročne v krátkych modeloch.

Týka sa to najmä mužov, ktorí obľubujú pánske pyžamá v podobe šortiek a krátkych tričiek. No keď ide o dámske pyžamá, tie bývajú mimoriadne žiadané aj v dlhých prevedeniach. Vrchná časť môže mať golier, gombíky alebo aj formu košele. No a alternatívou sú aj kombinované pyžamá s dlhými nohavicami a krátkym tričkom. Možností na partnerský darček pre neho aj pre ňu tak máte skutočne neúrekom. Stačí si len dobre vybrať.

Dbajte na správne zásady pre kvalitný spánok

Ak chcete svojmu partnerovi či partnerke darovať pyžamo a zároveň mu dopriať kvalitnejší spánok, nezabudnite ani na zopár užitočných rád.

Odporúča sa napríklad vyhnúť konzumácii alkoholu či kofeínu najmenej 2-3 hodiny pred spaním, aby neovplyvňovali usínanie. Večera by mala byť ľahká, bez ťažkých a mastných jedál. Pred spaním je vhodné si dať teplý kúpeľ, ktorý uvoľní svalstvo, alebo si vypočuť relaxačnú hudbu či prečítať niekoľko stránok knihy.

Samozrejmosťou je dostatočné vetranie spálne, vďaka čomu sa z nej odstráni prebytok CO₂. Veľmi dôležité je aj nastaviť si pravidelný režim spánku a bdenia, ktorý telo prirodzene nastaví na odpočinok. Vďaka týmto jednoduchým zásadám budete vy i váš partner či partnerka odpočinutejší, vyspanejší a pripravení na ďalší deň.