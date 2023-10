Mercedes-Benz Fashion Live! pritvrdzuje. Celebrity vo front row a úchvatný Dendis ako zlatý klinec druhého večera (Report)

Najväčšie mená slovenskej módnej scény nesklamali ani počas druhého prehliadkového dňa Mercedes-Benz Fashion Live! Pokračovanie módneho sviatku sa však už od včera nesie v znamení prekvapení. Tými nás odrovnala aj značka freier.

Druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live! je za nami a my sme tu pre teba opäť aj s podrobným reportom z prehliadkových mól. Usilovne však pracujeme aj v backstagi a snažíme sa pre teba zachytiť celú atmosféru. Okrem výstupov na sociálnych sieťach ti ako dezert k nedeľnému obedu odporúčame aj náš zoznam najlepších outfitov, ktorý sme ti priniesli tu.

V tomto článku si prečítaš zaujímavosti o kolekcii North Star, ktorou si nás suverénne získal dizajnér Pavol Dendis. Rozhodne však nebol jediný, komu sa na móle podarilo úspieť. Kto stavil na rozmanitosť, minimalizmus aj skvelý catwalk?

Mária Štvrtecká ako z Tate Modern

Premiérová šou druhého dňa na Mercedes-Benz Fashion Live! by sa pokojne dala prirovnať k výstave v galérii Tate Modern. Dizajnérka Mária Štvrtecká nám totiž s kolekciou Fluidity predviedla niekoľko modelov, ktoré pripomínali abstraktné obrazy. Kolekcia analyzuje súčasnosť a jej vplyv na správanie sa ľudí na základe myšlienok Zigmunta Baumana.

Prehliadka ako výstava z Tate Modern? Žiadny problém. Na MBFL! ju predviedla dizajnérka Mária Štvrtecká. Zdroj: MBFL!/Foto Martin Tomečko

Okrem filozofického podtónu sú kľúčovým prvkom farby. Tie na móle zažiarili vďaka originálnym dezénom, o ktoré sa v spolupráci so značkou postarala dizajnérka Michaela Bednárová z Puojd.

Medzi najvýraznejšie modely kolekcie patria maxi šaty s červeno-fialovým geometrickým vzorom, ale aj abstraktné kabáty s vrstveným strihom. Fluidity je svieža, moderná a rozhodne zapamätateľná. Mária Štvrtecká sa postarala o skvelý vizuálny zážitok.

Nežnosť a elegancia menom Petra Weingart

Nežnosť, elegancia, minimalizmus aj aktuálne trendy. To všetko v sebe spája pôvabná kolekcia Petry Weingart – Waves. Dizajnérka sa vo svojej tvorbe častokrát inšpiruje rytmom, ktorý ponúkajú životné zmeny. Jej novinka na MBFL! nebola výnimkou. „S každým kúskom sa s ľahkosťou plavím na vlnách života a príjmam transformáciu ako umenie,“ hovorí poeticky.

Nežnosť a minimalizmus, aj takto by sa dala opísať kolekcia Petry Weingart. Zdroj: MBFL!/Foto Martin Tomečko

Spomínané životné vlny majú v prípade Waves dôležitú úlohu z filofozifckého ale aj dizajnového hľadiska. V niekoľkých modeloch sú totiž rafinovane zobrazené jedným z najväčších trendov súčasnosti – riasením. Tento dekoračný prvok však v kombinácii s bielou, béžovou, čiernou či sivou pôsobí nesmierne nadčasovo. Eleganciu zaručujú kolekcii aj strihové riešenia, ktoré sa opierajú o oversize línie, ale aj jemné materiály.

Silvia Zrebna stavila na emócie a skvelý catwalk

To, že dizajnérku Silviu Zrebnu netreba na slovenskej módnej scéne predstavovať, dokázala aj celebritná front row na včerajšej prehliadke. Medzi zúčastnenými nechýbala Veronika Vágnerová, Mirka Dobiš alias Fashion Spy či manželia Gáboríkovci. Dizajnérka sa na sobotnom MBFL! predstavila s kolekciou Another kind of love, ktorá vychádza z útrob lesa a jeho tajomstiev. „Či už sa jedná o les po daždi, pavučinu, hustú hmlu ale aj trblietavé dažďové kvapky alebo rosu,“ hovorí Silvia Zrebna.

Another kind of love balansuje medzi eleganciou a ležérnosťou ale aj romantickými a surovými prvkami. Tieto zaujímavé prepojenia sa stretávajú v asymetrií strihov, vrstvení v stylingu a prepracovanom prešívaní kabátov.

Silvia Zrebna nás upútala špecifickým výberom farby, ktorý sme na tomto ročníku MBFL! zatiaľ nevideli. Skvelým prvkom bol aj premyslený catwalk. Zdroj: MBFL!/Foto Martin Tomečko

Teéma stromov je zmyselne zobrazená zemitou farebnou paletou, ktorú dopĺňa aj energická oranžová. Keďže sme sa s touto farbou na tomto ročníku MBFL! zatiaľ nestretli, ihneď pritiahla našu pozornosť. Rovnako oceňujeme dramaturgiu šou, ktorá postavila modelov a modelky do hry s emóciami a odhodlanosťou. Dokonale premyslený catwalk povýšil módnu prehliadku na MBFL! na skutočnú šou.

Puojd a neodolateľné kontrasty

Ak niečo tento rok ovládlo MBFL! 2023, sú to potlače. Značka Puojd, ktorá patrí slovenskej dizajnérke Michaele Bednárovej, našla spôsob ako na móle vyniknúť. Na podujatí, ale ani pri práci s farebnými dezénmi totiž nie je žiadnym nováčikom.

Kolekcia /si:/ je manifestom hravého dizajnu a experimentu. Dizajnérka sa v modeloch totiž pohráva s variáciou vzorov, ale aj tvarom a štruktúrou látok. Hoci novinka značky nemá ucelený koncept či tému, jej farebná paleta je oslavou slnka, leta a lásky k moru. Potlače s dizajnom očí, by sa pokojne mohli popasovať aj s luxusnou svetovou značkou Schiparelli. Slovenka ich predviedla v príťažlivých farebných kombináciách modrej, zelenej či bielej.

Značka Puojd nebola jedína, ktorá na MBFL! stavila na hru s autorskými dezénmi. Našla však spôsob ako vyniknúť. Zdroj: MBFL!/Foto Martin Tomečko

O neprehliadnuteľnosť kolekcie sa na Mercedes-Benz Fashion Live! postarali aj vydarené kontrasty v moodboarde. Rafinovane ich vytvoril make-up, hairstyle, no predovšetkým výrazné náušnice.

freier prekonala samú seba

Dizajnérka Terézia Feňovčíková, ktorá tvorí pod značkou freier, už niekoľko rokov na scéne dokazuje majstrovstvo v pánskej móde. Jej modely sú však rovnako príťažlivé aj pre ženy, ktorým lahodí okázalosť a nevšedný strih. Hoci sme si mysleli, že jej minuloročnú kolekciu už nič neprekoná, opak je pravdou. V prvej rade si ju na prehliadke vychutnal aj Yaksha.

Značka freier prekonala vysoko nastavenú latku. Stredobodom pozornosti boli denimové looky aj potlače s nápismi. Zdroj: MBFL!/Foto Martin Tomečko

Nová kolekciu ‘asimilar’ vychádza už tradičnej z filmovej tematiky a zombíkov, ktorých perfektne stelesniili modely na scéne. Inšpiráciou sa pre dizajnérku stal film THEY LIVE. Farebná paleta freier, ktorá častokrát stavia na zemité tóny a urban štýl, bola tentokrát oživená výrazným modrým denimom.



Rovnako nás však zaujali farebné výšivky a potlače sloganov, ktoré vznikli v spolupráci so štúdiom Flace. Nesmierne fresh kolekcia sa pohráva s aktuálnymi trendami aj svojským rukopisom a preto má najväčšie predpoklady osloviť novú cieľovku.

Zlatým klincom večera bol Pavol Dendis

Slovenský dizajnér Pavol Dendis sa netají tým, že najradšej pracuje s čiernou. V jeho rukopise však rovnako nájdeme precíznosť strihu, experiment s líniami, nekonečný sexepíl aj surovosť. Záver druhého dňa na Mercedes-Benz Fashion Live! suverénne ovládla jeho najnovšia kolekcia North Star, zobrazujúca príbeh posádky lode.

Modely a modelky v úchvatných lookoch predstavovali stratených námorníkov, ktorí putujú za jediným pevným bodom – hviezdou Polaris. Farebná paleta sa tak niesla v duchu nálady, ktorá panuje na mori. Medzi čiernou a bielou dokonale vynikla aj tmavomodrá či dokonca bordová, s ktorými sa dizajnér vyhral aj v kombinácii s námorníckymi pruhmi.

Pavol Dendis bol zlatým klincom sobotného večera. Jeho kolekcia North Star bola doslova okúzlujúca. Zdroj: MBFL!/Petr Vágner

Spojenie týchto prvkov sa výrazne odkláňa od stereotypov, na ktoré sme v námorníckej estetike zvyknutí. Spomedzi modelov nás najviac uchvátili najmä avantgardné kabáty a blejzre, kde si dizajnér neodpustil hru s asymetriou. Za zmienku však stoja aj elegantné šaty, vesty či pánske sukne.

Nielen prepracovaním kolekcie ale aj dramatickou prezentáciou sa Dendisova šou stala zlatým klincom večera. Prítomným divákom bolo jasné, že jeho posádka svoju hviezdu nakoniec našla. Pokojne by sme sa s ňou však plavili aj nasledujúce hodiny.