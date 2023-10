Mercedes-Benz Fashion Live odštartoval vo veľkom štýle. Ktorým dizajnérom sa darilo najlepšie? (Report)

Highlightom večera bola prehliadka Jakuba Matiašoviča, no rozhodne nesklamali ani stále mená podujatia.

Najväčšie módne podujatie na Slovensku sa v piatok 13. októbra prvýkrat predstavilo s oficiálnym názvom Mercedes-Benz Fashion Live! (MBFL!). 10. jubileum módneho sviatku, ktorý je každoročne highlightom slovenskej módnej scény, odštartovalo vo veľkom štýle v lukratívnych priestoroch Slovenskej národnej galérie a Refresher nechýbal pri tom.

Okrem toho, že starostlivo dokumentujeme najlepšie outfity účastníkov (článok ti prinesieme už čoskoro) sme pre teba zhrnuli celú atmosféru aj detaily včerajších módnych prehliadok. Prečítaj si, ktorí známi dizajnéri odprezentovali svoje kolekcie, a ktorým nováčikom sa darilo najlepšie. Ak chceš vedieť detaily z móla či backstageu, zostaň s nami cez víkend na webe aj sociálnych sieťach.

Ateliér Design oděvu, UTB Zlín – nováčikom sa darilo

Spolupráca Fashion Live! s univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne a jeho Ateliérom Design oděvu, má už niekoľko ročnú tradíciu.





Spomedzi študentov nás najviac zaujali kolekcie Diany Gundovej – Universe a Jana Kopčáka – Lada – Skriňa života. Diane sa bravúrne podarila zvládnuť tému aktuálnych módnych trendov, ktoré v jej podaní vôbec nepôsobili prvoplánovo. Maxi sukne, flitrovaná štruktúra či abstraktné vzory boli nielenže výborne zvládnuté z dizajnového hľadiska, ale boli aj originálne nastylované. Tiež oceňujeme prácu so siluetou.

Spojenie trendov a tematiky vesmíru vyšlo Diane Gundovej na jednotku. Zdroj: MBFL!/Foto Martin Tomečko

Romantickými a veľmi nežnými modelmi šiat zakončil prezentáciu práve Jan Kopčák. Hoci sa na scéne niekoľko dizajnérov neúspešne už roky snaží vychádzať z tradičnej ľudovej kultúry, Jan predstavil unikátnu a nesmierne príťažlivú víziu, ktorá má obrovský potenciál ulahodiť oku moderného nositeľa. Zaujme ťa dynamický strih, volány, ale aj nevtieravá kvetinová potlač.

Inšpirácia ľudovou kultúrou vyšla Janovi Kopčakovi na jednotku. Na svoje si príde aj moderný nositeľ, ktorý má náročný vkus. Zdroj: MBFL!/Foto Martin Tomečko

Mandach a sexi dekonštrukcia

Talentovaná dizajnérka Monika Mandač, ktorá má značku Mandach, zbožňuje unisex línie aj experiment s konštrukciou. Hoci je jej rukopis ako aj tvorba na česko-slovenskej módnej scéne známa, na etablovanom módnom podujatí Mercedes-Benz Fashion Live! sa radí na zoznam nováčikov. Svojej premiéry sa však v piatok podvečer zhostila na jednotku.

V kolekcii PIE IN THE SKY predviedla niekoľko pútavých modelov dámskych aj pánskych kostýmov ale aj šiat či mikín, ktoré sú inšpirované myšlienkami snov a nočných môr. Tie sa v moodboarde paralelne prepájajú. Dizajnérka sa preto zmyselne pohráva s konštruktivizmom ale aj dekonštruktivizmom. Okrem ostrých línií tak v niekoľkých prípadoch pozorujeme aj priznané švy či netradičné prepracovanie rukávov a dekoltu.

Mandach mala na MBFL! premiéru. Dizajnérka Monika Mandač ju zvládla na jednotku. Zdroj: MBFL!/Foto Martin Tomečko



Ozajstným skvostom kolekcie je biely pánsky kostým so surovou štruktúrou látky ale aj plisované tmavomodré šaty so sexi rozparkom a viazaním v páse. Prevažne nežnú a uzemnenú farebnú paletu však prekvapivo rozbíjajú hravé potlače od Juraja Straku, ktoré do kolekcie vnášajú experiment, príťažlivosť aj extravaganciu.

Jakub Matiašovič bol highlightom večera

Jakub Matiašovič je jedným z najmladších účastníkov tohtoročného Mercedes Benz Fashion Live!. V piatok dokázal, že hype okolo jeho mena je na slovenskej módnej scéne zaslúžený. Nielenže kolekciou Adolescene obhájil svoje majstrovstvo v streetweare, ale podarilo sa mu spojiť aj tri nekombinovateľné prvky: surovosť, dravosť a eleganciu.

Novinka, ktorej sa podarilo zaplniť prehliadkovú sálu SNG, nás predovšetkým zaujala experimentálnymi strihovými riešeniami. Okrem oversize bomberí a unisex oblekov ťa zlákajú aj asymetrické vesty a prítomnosť elegantnejších odevov ako sú šaty či blejzre. Nádych luxusu pridala celej kolekcii vyvážená farebná paleta, ktorá pozostávala najmä z červenej, čiernej a sivej.

Prehliadka Jakuba Matiašoviča bola za nás vrcholom večera. Mladý dizajnér spolupracoval na kolekcii aj s popredným textilným dizajnérom Jurajom Strakom. Zdroj: MBFL!/Foto Martin Tomečko

Hoci jednotlivé farby kráčajú ruka v ruke so súčasnými svetovými trendmi, spoločne bojujú proti prvoplánovosti. V unikátnych potlačiach ich totiž prepojil práve svetovo známy textilný dizajnér Juraj Straka. Toto farebné zladenie má veľmi osobný emocionálny odkaz na Matiašovičove etapy dospievania, no vo veľkej miere sa dotýkajú aj inšpirácie, ktorú čerpá z brutalistickej architektúry na Slovensku, v Česku a Anglicku.

Týmto nás prekvapila Lenka Sršňová

Nie je to tak dávno, čo Lenka Sršňová v rámci Fashion Balletu rozžiarila priestory Slovenského národného divadla. V piatok večer sme si jej tvorbu mohli vychutnať aj počas premiérového večera MBFL! Dizajnérka, ktorá je známa výraznými farbami a neprehliadnuteľnými vzormi však na mólo priniesla poriadny twist.

Jej najnovšia kolekcia LOVEafFAIR je manifestom nekonvenčných svadobných šiat, ktorým nechýba biela farba. V rámci Lenkinej tvorby ide o svieži a veľmi vítaný prvok, s ktorým sa však neváha vyhrať špecifickým spôsobom. Biele modely pracujú s netradičnými strihmi v oblasti rukávov či dĺžky ale aj s farebnými aplikáciami.

Lenka Sršňová vzdala poctu Láske. Jej nekonvenčné svadobné šaty nie sú pre každého, obliecť si ich však môžeš aj na iné príležitosti. Zdroj: MBFL!/Foto Martin Tomečko

LOVEafFAIR však prekvapuje aj v prípade celofarebných modelov, pri ktorých sa dizajnérka tentokrát vyhla pre ňu typickým vzorovaným potlačiam a nahradila ich flitrami či metalickými materiálmi. Rovnako nás zaujalo rozhodnutie úplne sa vyhnúť tradičnej línii šiat. V kolekcii tak nájdeme niekoľko lookov pozostávajúcich napríklad z balónových sukní a croptopov. Lenka Sršňová sa postarala o niekoľko prekvapení večera, zároveň ani v tomto prípade nezaprela svoj zmysel pre udržateľnosť. Jej novinke totiž nechýba ani koncept modulárnosti, čo nositeľky nabáda obliecť si šaty po svadbe ale aj na iné príležitosti.

Martin Hrča a sila prítomného okamihu

Minuloročná prehliadka Martina Hrču bola nepochybne jedným z najsilnejších umeleckých zážitkov v rámci celej histórie Fashion Live! Dizajnérovi sa totiž s kolekciou Meritum podarilo navodiť atmosféru ako z Cameronovho filmu Avatar. Tento rok sme sa dočkali bravúrneho pokračovania.

Martin Hrča nezostal svojmu rukopisu nič dlžný ani na tohtoročnom MBFL! 2023. Zdroj: MBFL!/Foto Martin Tomečko

Najnovšia kolekcia Chronos nás už na prvý pohľad zaujala rozmanitými strihovými riešeniami, ktoré balansovali medzi nežnou romantickou líniou a dramatickým objemom. Okrem elegantných splývavých šiat a unikátnych rób, stoja za zmienku aj pánske overaly a predovšetkým blejzre. Medzi najzaujímavejšie prvky kolekcie patria riasenie a asymetria.

Umelcovi sa okrem toho so svojím zmyslom pre dramatargiu podarilo na prehliadke vytvoriť prepojenie vizuálneho a emocionálneho zážitku. Diváka totiž odtrhol od skutočnej reality a donútil ho prežiť prítomný okamih. Martin Hrča doslova zastavil v SNG čas (úsmevne podotýkame, že aj vďaka 35 minútovému meškaniu), no zároveň potvrdil status vizionára. Prvé standing ovation na Mercedes-Benz Fashion Live! patrilo práve jemu.