FOTO: Českí architekti ti ukážu, že sa nemusíš báť rekonštrukcie starého domu v radovej zástavbe. Navrhli dokonalé rodinné bývanie

Otvorená dispozícia s vysokými stropmi či kúpeľňa s výhľadom. Vstúp s nami do tohto pôsobivého domu v Plzni.

Atraktívne architektonické projekty v Českej republike sú aj v iných krajoch ako v Prahe, dnes sa o tom presvedčíme vďaka zrekonštruovanému domu v radovej zástavbe uprostred Plzne.

Architekti z ateliéru PRO-STORY sa snažili pri tvorbe návrhov priniesť novú priestorovú kvalitu s maximálnym rešpektom k okolitej zástavbe, pričom staré prvky očistili a zachovali a pri nových priznali moderný výraz. Výsledkom je nadštandardné bývanie s množstvom nábytku na mieru a s príjemnou atmosférou.

Projekt vznikol medzi rokmi 2017 a 2022, keď prebehli posledné úpravy.

Nadštandardné bývanie s množstvom nábytku na mieru a s príjemnou atmosférou uprostred Plzne. Zdroj: Petr Polák

Pôsobivá nehnuteľnosť sa nachádza v rade starších rodinných domov v časti Plzeň-Lochotín. Väčšina susedných domov už bola zrekonštruovaná a zväčšená rôznymi nadstavbami, čím sa do veľkej miery stratila mierka pôvodnej zástavby.

Celkový návrh rekonštrukcie domu s úžitkovou plochou skoro 130 štvorcových metrov reaguje na súčasné potreby a požiadavky mladej rodiny. Architekti z ateliéru PRO-STORY zbytočne nenafúkli hmotu domu, ale priniesli novú vrstvu, ktorá pracuje s archetypovým prvkom štítu so sedlovou strechou. Plocha pozemku má presne 575 štvorcových metrov, čo je veľmi slušný záhradný a oddychový priestor.

Nový tvar ponúka vzhľadovo zaujímavý a jedinečný exteriér aj priestorovo rôznorodý a veľkorysý interiér, ktorý pracuje s výškovými úrovňami drevených medziposchodí a otvorením do krovu stavby. Architekti splnili želanie klientov a do domu priniesli veľa svetla, ale zároveň zachovali súkromie, s ktorými pomáhajú drevené lamely cez okná v novom štíte.

Členenie fasády a šambrány do ulice zostali zachované, fasáda s omietkou je zjednotená do bielej farby. Nové okná sú drevené nie sú delené ako pred rekonštrukciou, čo považujeme za esteticky zaujímavú voľbu. Nový štít do dvora má drevený obklad z impregnovaných dosiek rovnako ako nová prístavba zádveria, ktorá nahradila pôvodnú prístavbu.

Dispozícia je otvorená, v prízemí sa nachádza obývacia miestnosť s výstupom do záhrady, kuchyňa s jedálňou, detská izba a kúpeľňa. Priestor je otvorený do poschodia, kde je vložená knižnica. Priestorové prepojenie umožnilo aj dokonalé presvetlenie kúpeľne na poschodí, kde je aj hlavná spálňa a druhá detská izba. V rámci dizajnu dominuje predovšetkým svetlé drevo (smrek a breza), funkčné, ale estetické riešenia a akcenty v podobe mozaiky v podlahe alebo žltých dvierok na kuchynskej linke.

Galéria je prácou skúseného fotografa Petra Poláka. Pozri si všetky detailné pohľady na tento zrekonštruovaný radový dom s priestorovou kvalitou a moderným dizajnom.