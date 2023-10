8 inšpiratívnych biznis modelov, ktoré sú založené na obehovej ekonomike

Obehová ekonomika alebo cirkularita je buzzwordom, s ktorým sa stretávame pri podnikaní čoraz častejšie.

Svetové ekonomické fórum upozorňuje, že ak sa novému trendu spoločnosti neprispôsobia, môžu čoskoro čeliť problémom. Transformáciu k vyššej udržateľnosti totiž požaduje od spoločností čoraz viac zákazníkov, zmena dáva spoločnostiam kompetitívnu výhodu. Navyše má cirkularita aj politickú podporu EÚ - Európska komisia prijala nový návrh o spoločných pravidlách na podporu opravy tovaru, ktorá by sa mala po schválení stať smernicou. Na jej základe by mal mať v budúcnosti spotrebiteľ väčšie práva na opravu zvýšiť by sa mala aj dostupnosť náhradných dielov. Spotrebiče a elektroniku by sme tak mohli používať dlhšie, aj keď sa nám pokazí po záručnej dobe.

Zdroj: Swappie

V posledných rokoch vznikli viaceré zaujímavé spoločnosti, ktoré ukázali, že podnikateľský model založený na cirkularite nie je len altruistickou pomocou planéte, ale často aj konkurenčnou výhodou, na ktorej sa dá vybudovať úspešný biznis.

Pripravili sme preto pre vás príklady 8 celosvetových fungujúcich biznisov, ktoré sa nezastavili na hraniciach jednej krajiny, ale vyznačujú sa strmým medzinárodným rastom a tvorbou zisku. Ale najprv si pripomeňme, čo to vlastne cirkulárny obchodný model je.

Cirkulárny model

Tradičný obchodný model funguje vyťažením surovín z prírody, pokračuje vytvorením produktu, ktorý sa posúva k zákazníkovi. Ten ho po skončení používania vyhodí ako odpad. Druhým, pokročilejším typom obchodného modelu, je recyklačná ekonomika, kde sa výrobok po doužívaní zákazníkom zrecykluje celý alebo čiastočne, ale obyčajne na menej hodnotný typ produktu.

Cieľom cirkulárneho obchodného modelu je vytvoriť udržateľnú ekonomiku minimalizovaním odpadu a maximálnym opakovaným využívaním zdrojov. Odpad už nie je nepríjemnosť, ktorej sa treba za poplatok zbaviť, ale je aktívom, pretože vo výrobných procesoch sa využívajú obnoviteľné, recyklované alebo vysoko recyklovateľné vstupy. To umožňuje čiastočnú alebo úplnú elimináciu odpadu a znečistenia.

Typické atribúty cirkulárneho obchodného modelu sú:

Ustupuje sa z tradičnej snahy predať čo najviac nových produktov, výrobca zarába viackrát počas doby životnosti produktu.

Produkty sú navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie, dali sa ľahko opraviť, opätovne použiť, renovovať a na konci životného cyklu bolo možné recyklovať všetky ich komponenty.

Využívanie zdieľanej ekonomiky, čo zahŕňa aj zdieľanie priemyselných aktív, ako je napríklad vysokozdvižný vozík, stroje a sklady.

Produktom je často prenajatá služba. Už nie je potrebné si natrvalo kúpiť nový produkt a vlastniť ho. Zákazník si zakúpi službu na obmedzený čas, zatiaľ čo poskytovateľ si ponechá vlastníctvo produktu a zostane motivovaný k priebežnej údržbe, životnosti, modernizácii a ošetrovaniu produktu na konci jeho používania.

Obchodný model kladie dôraz na transparentnosť a zabezpečuje, že zainteresované strany majú prístup k informáciám o operáciách spoločnosti, vrátane jej dodávateľského reťazca a postupov udržateľnosti.

Uprednostňuje efektívnosť zdrojov znižovaním odpadu, optimalizáciou využívania materiálov a minimalizáciou využívania neobnoviteľných zdrojov. Ekologická stopa tak býva výrazne menšia.

8 inšpiratívnych cirkulárnych biznis modelov

1. Swappie: predĺženie životnosti iPhonov výkupom, repasovaním a opätovným predajom

Elektroodpad je najrýchlejšie rastúcim typom odpadu na Slovensku, ale aj vo vyspelom svete. Biznis model fínskej spoločnosti Swappie je založený na výkupe vysokokvalitných použitých smartfónov, ktoré v laboratóriách vo Fínsku dôkladne repasuje a predáva so zárukou ďalším zákazníkom. Zákazníci tak nielen ušetria, ale tiež pomôžu prírode. Swappie totiž predlžuje životnosť smartfónov, ktoré neskončia v šuplíku ani na skládke. Dlhšie používanie jedného smartfónu znamená, že ďalší smartfón nemusí byť vyrobený z prvotných surovín. Pokazené súčiastky dokáže po výmene Swappie takmer úplne opätovne zhodnotiť na znovupoužiteľné vzácne materiály.

Swappie sa stala najväčšou online platformou pre nákup aj predaj repasovaných chytrých telefónov v Európe. V súčasnosti pôsobí v 24 krajinách, vrátane Slovenska. Swappie výrazne rástlo v roku 2020 s tržbami v hodnote 100 miliónov dolárov, a stalo sa tak najrýchlejšie rastúcou európskou spoločnosťou.

Zdroj: Swappie

2. Borro: Prenájom detského a materského oblečenia

Biznis model spoločnosti Borro je založený na predplatnom detského a materského oblečenia, kde členovia platia mesačný poplatok za prístup k množstvu vysokokvalitného oblečenia od rôznych značiek, ktoré je im doručované k dverám. Keď bábätká z oblečenia vyrastú, Borro ho vyčistí a prenajme inému zákazníkovi – eliminuje sa tak plytvanie, zhodnotí sa všetko oblečenie a najmä sa minimalizuje energia rodičov vynaložená na časté nákupy a predaji oblečenia, z ktorého deti vyrástli.

3. MUD Jeans: prenajmite si rifle

MUD Jeans je džínsová značka so sídlom v Holandsku, ktorá bola založená v roku 2012. Dodržiava princípy obehového hospodárstva - ich džínsy obsahujú 40 % recyklovaného denimu, ktorý bol predtým vyradený. Rifle je možné si nielen kúpiť, ale aj prenajať na obdobie jedného roka, po ktorom sa môžu spotrebitelia rozhodnúť, či si ich ponechajú, vymenia ich za iný pár, vrátia ich, alebo ich posunú na recykláciu.

4. Enviromate: zbavte sa zvyškov stavebných materiálov

Začiatkom roku 2016 dvaja britskí podnikatelia spustili Enviromate - online trhovisko, cez ktoré môžu bežní ľudia ale aj spoločnosti alebo obchody posunúť ďalej nadbytočné a opätovne použiteľné materiály zo stavby či prerábky. Trhovisko tak už zachránilo 50 000 ton stavebného materiálu, ktorý neskončil na skládke alebo v pivniciach. Enviromate spolupracuje s charitatívnymi a komunitnými projektmi v celej krajine.

5. Trove: ekosystém pre značkové oblečenie na opätovný predaj použitých kúskov

Biznis model Trove je technologické riešenie, ktoré poskytuje ekosystém pre predajcov oblečenia, ktorí chcú zaviesť spätný výkup svojich produktov. Systém ohodnotí, umožní predať a vydať zákazníkom kredit za ich nosené oblečenie. Trove tak módnym značkám umožňuje generovať viac príjmov z použitého oblečenia, využiť opätovný predaj na zvýšenie návštevnosti obchodov a e-shopov a splniť očakávania zákazníkov o udržateľnosti. Využíva ho už mnoho svetových značiek ako Patagonia, Carhartt, Lululemon, či Canada Goose.

6. Polystyrén, drevotrieska a mnoho ďalšieho z húb: Ecovative

Zakladateľov Ecovative inšpiroval spôsob, akým huby rastú na drevenej štiepke a svojim rastom ju spájajú. Prišlo im to ako skvelý spôsob tvorby obalov, ktoré by už nemuseli byť vyrábané z ropy. Ecovative používa na výrobu obalov mycélium – korene húb, ktoré rastú v nízkohodnotných poľnohospodárskych surovinách, napríklad v častiach rastlín, ktoré sa nedajú použiť na výrobu potravín.

Ecovative poľnohospodársku surovinu s nízkou hodnotou očistí a naočkuje hubovým tkanivom. Mycélium je hubovitá sieť vláknitých buniek, ktorá pôsobí ako prirodzené samorastúce lepidlo. Vyrastie za 5-7 dní bez potreby svetla alebo vody do požadovaného tvaru. Na konci procesu materiál prejde procesom dehydratácie a tepelného spracovania, aby sa zastavil rast a boli zničené spóry alebo alergény. Táto technika môže využívať aj rôzne suroviny, čo umožňuje spoločnosti Ecovative využívať lokálne dostupné plodiny. Ecovative dodáva obaly čoraz väčšiemu počtu spoločností z rebríčka Fortune 500. Spoločnosť tiež skúma ďalšie aplikácie mycélia, ako sú izolácie, spotrebné výrobky a nové biomateriály.

7. Aplikácia na nepredané jedlo z reštaurácií: Too Good To Go

Too Good To Go je mobilná aplikácia, ktorá bola založená v Dánsku v roku 2015. Spája zákazníkov s reštauráciami a obchodmi, ktoré majú nepredané jedlo a ponúkajú ho koncom pracovného dňa so zľavou. Spoločnosť tak znižuje objem odpadu pochádzajúceho z potravín. Na Slovensku zatiaľ nepôsobí, ale pokrýva veľké európske mestá vrátane blízkej Viedne. Spoločnosť tvrdí, že k augustu 2022 je na nej celosvetovo zaregistrovaných 164 000 podnikov, 62 miliónov užívateľov a umožnila už zachrániť 155 miliónov vriec jedla. Na Slovensku, zatiaľ v Trnave a Bratislave, začala nedávno pôsobiť obdobná služba Munch.

8. Protix: Z pomyjí krmivo pre hydinu a ryby

Protix premieňa potravinový odpad na udržateľný proteín pre ryby, kurčatá a domáce zvieratá. Holandská spoločnosť využíva potravinový odpad na chov lariev muchničky, ktoré rýchlo rastú a slúžia ako vynikajúci zdroj bielkovín. Spoločnosť larvy zbiera a premieňa ich na vysokohodnotné bielkovinové krmivá, ktorými sú napríklad kŕmené nórske lososy na farmách.

Zdroj: Swappie

Snáď sme vás inšpirovali, aby ste založili slovenskú cirkulárnu spoločnosť, alebo do svojej firmy začali zavádzať princípy obehového hospodárenia. Podľa Svetového ekonomického fóra budeme svedkami mnohých prípadov tradičných spoločností, ktoré sa nedokážu včas využiť nižšie náklady a tvoriť produkty šetrnejšie ku klíme, čím stratia atraktivitu pre zákazníkov. To už však nebude váš prípad.