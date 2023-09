Dovážate tovar? Colné konanie môžete nechať na prepravcovi

Pri dovoze tovaru zo zahraničia môže byť pre niekoho „strašiakom“ vybavovanie colnej deklarácie. Každá zásielka z krajín mimo EÚ v hodnote väčšej ako 150 eur podlieha clu. Bez ohľadu na to, či je dovozcom občan alebo právnická osoba.

Colná deklarácia je proces, cez ktorý musí prejsť spoločnosť či fyzická osoba, keď dováža tovar zo zahraničia. Cieľom je informovať o daných tovaroch colné orgány a zaplatiť prípadné poplatky, dane a clá, ktoré s nimi súvisia. Tento proces môže byť však podstatne jednoduchší, ako si možno myslíte. Celé colné konanie totiž za vás dokáže vybaviť prepravná spoločnosť.

V dnešnom článku prezradíme dôvody, pre ktoré sa oplatí nechať vybavenie colnej deklarácie na prepravcu a výhody, ktoré vám to prinesie.

Colné konanie: Jeden z faktorov pri výbere prepravcu

Keď sa rozhodujete o tom, ktorému prepravcovi zveríte dovoz vášho tovaru, posudzovať by ste mali hneď niekoľko dôležitých faktorov. Cena patrí medzi najdôležitejšie, avšak aj množstvo ďalších s ňou priamo či nepriamo súvisí. Jedným z nich je nepochybne aj možnosť vybaviť za vás colné konanie. Ak s tým má daná spoločnosť skúsenosti, je to veľké plus. Obzvlášť pri dovoze tovaru z krajín mimo Európy.

Clu podliehajú zásielky nad 150 eur

Ak dovážate tovar, ktorého hodnota je väčšia ako 150 eur, máte povinnosť podať colné vyhlásenie a následne uhradiť clo. Rovnaké platí pre fyzické aj právnické osoby. Colné vyhlásenie je však možné podať len elektronicky. Alebo to za vás môže urobiť prepravca.

Spoľahnúť sa na prepravcu má viacero výhod

Ak sa rozhodnete vyplniť colné vyhlásenie sami, pripravte sa na niekoľkostranový dokument. A keďže sa dá podať len elektronicky, musíte mať elektronický občiansky preukaz, vytvorenú elektronickú schránku na portáli verejnej správy slovensko.sk, aktívny elektronický podpis, vybavenú registráciu v Centrálnom elektronickom priečinku a pridelené tzv. EORI číslo.

V prípade, že si na to netrúfate alebo jednoducho chcete čas využiť inak, spoľahnite sa na prepravcu. Práve časová úspora je tou najväčšou výhodou, keď colné konanie zveríte do rúk skúsenej spoločnosti. Proces vybavovania totiž môže byť časovo náročný a komplikovaný. Prepravcovia majú bohaté skúsenosti s vybavovaním colných deklarácií, veľmi dobre poznajú medzinárodné colné predpisy a postupy. Vďaka tomu sa výrazne znižuje riziko, že vaša deklarácia bude vyplnená nesprávne. A tým aj riziko, že váš tovar bude preclený neskôr, prípadne, že vám colný úrad vyrubí sankcie.

Skúsení prepravcovia môžu tiež pomôcť identifikovať možnosti na zníženie colných poplatkov a daní, napríklad uplatnením preferencií pôvodu alebo oslobodením od určitých colných povinností.

Výhodou tiež je, že prepravcovia majú etablované kontakty s colnými orgánmi, s ktorými efektívne komunikujú a riešia prípadné otázky alebo problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť počas procesu colného vybavenia.

Jednoduchší komunikačný proces vďaka jednému kontaktnému miestu

Keď vybavujete colné deklarácie cez prepravcu, môžete komunikovať s jedným spoľahlivým partnerom, čo zjednodušuje a sprehľadňuje komunikačný proces. V každom momente vám tiež vedia poskytnúť aktualizované informácie o stave a polohe vašej zásielky počas prepravy.Bežné sú aj ďalšie služby súvisiace s prepravou, ako skladovanie alebo manipulácia s tovarom. Spoluprácou s kvalitným prepravcom tak získate komplexnú službu.

Za vybavenie colnej deklarácie si prepravcovia spravidla účtujú poplatky. V závislosti od množstva dovážaného tovaru, krajiny, z ktorej je realizovaný dovoz či špecifík tovaru sa to v konečnom dôsledku môže vyplatiť. Ušetrený čas, minimalizované riziká a optimalizované náklady na colné poplatky môžu znamenať aj výrazné finančné úspory.

Čo potrebujete pre vybavenie colného konania

K colnému odbaveniu budete potrebovať hneď niekoľko dokumentov. Predovšetkým faktúru, vrátane netto a brutto hmotnosti (ak nie sú hmotnosti uvedené na faktúre, tak aj baliaci list), osvedčenie o pôvode, ktoré dodáva vývozca, prípadne nákladný list podľa typu prepravy – letecký, námorný,... Nemusíte sa však vôbec obávať. Prepravca vás týmto procesom prevedie veľmi rýchlo a niektoré z daných dokumentov mu ani nebudete musieť chystať. Už ich bude mať, ak vám ten tovar preváža práve on. A to je ďalšou výhodou.