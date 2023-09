Mercedes-Benz predstavil GLC Coupé v AMG verziách

Slabší AMG variant má dvojliter s elektrickým turbom, zatiaľ čo silnejší má k dispozícii ešte aj elektromotor.

GLC je generačne najnovším SUV značky Mercedes-Benz. V uplynulých hodinách predstavil výrobca tento model v športových verziách 43 a 63 od divízie Mercedes-AMG, ktoré síce automobilka nedávno predstavila, avšak len v klasickej SUV karosérii, preto teraz prichádza na rad aj štýlovejší derivát GLC Coupé. Aj pri SUV kupé evidujeme nový trend, v rámci ktorého majú obe AMG verzie rovnaký bodykit.

Doteraz sme štyridsaťtrojkové AMG vedeli relatívne ľahko odlíšiť od osemvalcových verzií, keďže na rozdiel od nich mali len štandardný optický AMG paket, zatiaľ čo až šesťdesiattrojky mali osobitný, plnohodnotný AMG bodykit. To sa teraz mení, pretože nové GLC 43 Coupé aj GLC 63 S Coupé vyzerá identicky, jedinou odlišnosťou sú koncovky výfuku – slabšia verzia ich má oválne, zatiaľ čo tá najvýkonnejšia podlhovasté. AMG verzie majú navyše aj výraznú odtrhovú hranu na veku batožinového priestoru. V oboch prípadoch však novinky disponujú tzv. Panamericana Grillom, teda maskou s vertikálnymi lamelami, a môžu za príplatok obúvať až 21” disky. GLC 43 Coupé má vpredu 370- a vzadu 360-milimetrové kotúče, zatiaľ čo GLC 63 Coupé má 390, respektíve 370 mm kotúče.

V interiéri pribudol športový volant a sedadlá, ktoré je možné nahradiť škrupinovými, do popredia sa dostávajú karbónové dekóry, no a infotainment MBUX ponúka nové štýly zobrazenia. Pointou AMG verzií je však vysokovýkonné pohonné ústrojenstvo. To podľa vzoru technicky príbuznej triedy C totiž hlási zásadný downsizing – zatiaľ čo predošlé GLC 43 malo šesťvalec a GLC 63 S plnokrvný osemvalec, nové generácie si musia vystačiť len s elektrifikovaným dvojlitrovým štvorvalcom.

V slabšom prípade je benzínový agregát doplnený o elektrické turbo, zatiaľ čo v šesťdesiattrojke mu sekunduje ešte aj elektromotor s výkonom 150 kW/204 koní a vlastnou 2-stupňovou prevodovkou.





GLC 43 Coupé – 2.0 R4, 310 kW/421, 500 Nm, 0 – 100 km/h za 4,8 s

– 2.0 R4, 310 kW/421, 500 Nm, 0 – 100 km/h za 4,8 s GLC 63 S Coupé – 2.0 R4 + el., 500 kW/680 k, 1 020 Nm, 0 – 100 km/h za 3,5 s



Najsilnejšie GLC tak prichádza s označením GLC 63 S E Performance ako plug-in hybrid. Jeho akumulátor s kapacitou 6,1 kWh neslúži primárne na docielenie vysokého elektrického dojazdu (len cca 12 km), ale ako výpomoc pre štvorvalec. Ten má v tomto prípade 476 koní, výkon celej sústavy je však 680 koní. Obe AMG verzie sa štandardne spoliehajú na pohon všetkých štyroch kolies, 9-stupňovú automatickú prevodovku a riadenú zadnú nápravu.

GLC 63 S Coupé má navyše ešte aj samosvorný elektronický diferenciál na zadnej náprave, aktívne stabilizátory (Active Ride Control), pričom na rozdiel od GLC 43 Coupé s pohonom 4Matic (pomer 31 : 69) disponuje systémom 4Matic+ s plne variabilným vektorovaním krútiaceho momentu od 50 : 50 po plne odpojiteľný pohon predných kolies.