Bratislavskú Jedáleň na družstve navštevujú policajti aj „ufúľaní slovnaftári“. Cez víkendy sa tu konajú cigánske bašavely

Jedáleň na družstve denne navštívi až 700 stravníkov. Jej majiteľ Vladimír stál aj pri zrode jednej z prvých bratislavských pizzerií.

Ovzdušie pri rafinérii Slovnaft nevonia práve lákavo. No len čo absolvujeme príjazdový mini tankodróm a zaparkujeme pred vchodom do Jedálne na družstve, ovanie nás veľmi silná kuchynská aróma. Žartujeme, že by sme azda trafili aj poslepiačky, aj napriek tomu, že po akomkoľvek družstve niet stopy.

Jedáleň navštevujú robotníci aj policajti, niektorí prichádzajú až z Rakúska. Zdroj: Refresher/Ema Stanovská

V predsieni narazíme aspoň na tematickú nástennú výstavu roľníckych pomôcok. Obídeme aj zaprataný stôl na stolný futbal. Interiér jedálne je strohý, no nie neútulný. Kraľujú mu muži z okolitých tovární a rafinérie. Jednu zo stien zdobí grafitová ilustrácia natešených hladných robotníkov.

Vstup do jedálne zdobia grafity aj farmárske artefakty. Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Počas najrušnejších dní táckareň navštívi až 700 stravníkov. Jedálňou sa ozýva direktívny hlas kuchárky, ktorá sa každého z nich pýta: „Pre vás?!“ Najviac tu fičia klasické jedlá, ako sú sviečková, kôprovka s hovädzím či grilované kura.

Hovädzie líčka nám „vyrazili dekel“

Menu na internete sľubuje tri polievky a štyri hlavné jedlá v cene od 4,60 do 5,10 eura. V zozname, napísanom perom na papieri na stene vedľa otvorenej kuchyni, nachádzame bonus v podobe hovädzích líčok na červenom víne s ryžou a so šalátom. Kartou sa tu platiť nedá.

Najpopulárnejšie jedlá sú sviečková a grilované kura. Zdroj: Refresher/Ema Stanovská

Prítomnosť tejto pre jedálne raritnej položky nás príjemne prekvapí. Na tanieri nachádzame pri štyroch kopčekoch chutnej, lepkavejšej a slanšej ryže aj štedrú porciu hustej gulášovej konzistencie. Dominujú jej hutné kúsky vláčneho a miestami mazľavého mäsa, ktoré sa po dotyku s vidličkou príjemne rozpadáva. Okrem náznaku sladkosti z vína cítime aj silnú chuť papriky a cibule.