Mustang v Rally vyhotovení? Ford predstavuje Mach-E v 487-koňovej verzii

Verzia Rally počíta s vyladenou verziou hnacieho ústrojenstva, ktoré pochádza z doterajšieho najsilnejšieho variantu Mustang Mach-E GT.

Ford sa snaží svojím elektrickým Mustangom Mach-E osloviť nových zákazníkov, pretože elektromobil s ikonickým menom predstavuje v novej verzii s dodatkom Rally. Ide o vôbec prvé elektrické vozidlo značky Ford, ktoré je inšpirované pretekmi rely, čím chce priniesť slobodu a zábavu modelu Mustang na poľné cesty. Novinka si svoju celosvetovú premiéru odkrútila na Festivale rýchlosti v Goodwoode začiatkom tohto roka, avšak bez kamufláže ju automobilka ukazuje až teraz na autosalóne Mobility IAA v Mníchove.

Zovňajšok okoreňuje dramaticky pôsobiaci zadný spojler (inšpirovaný modelom Focus RS), kontrastné lišty v spodnej časti karosérie, čierna oceľová strecha, štandardne dodávané pretekárske pruhy či špeciálna maska so zabudovanými dodatočnými LED svetlami. Mustang Mach-E Rally je navyše možné objednať v nových výrazných lakoch – Grabber Yellow, Grabber Blue, Eruption Green či Shadow Black, Glacier Gray alebo Star White.

Základom verzie Rally je upravený podvozok s tlmičmi MagneRide a zvýšenou svetlou výškou o 20 milimetrov. Celok stojí na špecifických 19" diskoch z ľahkých zliatin v štýle rely, inšpirovaných dlhoročnou históriou rely vozidiel značky Ford. Obuté sú do pneumatík Michelin CrossClimate2 s rozmermi 235/55 R19. Ich primárnou funkciou je poskytnúť väčšiu priľnavosť na nespevnenom povrchu. Brzdenie majú na starosť 385-milimetrové predné kotúče s načerveno lakovanými strmeňmi Brembo.

Spodná časť vozidla má ochranné kryty pre predný a zadný elektromotor, pribudla ochranná fólia na obložení dverí a v podbehoch kolies. Verzia Rally sa môže pochváliť vyladenou verziou hnacieho ústrojenstva, ktoré pochádza z doterajšieho vrcholu, modelu Mustang Mach-E GT. Dva elektromotory tak majú až 358 kW/487 koní a krútiaci moment 880 Nm. Šťavu im servíruje lítiovo-iónový akumulátor s využiteľnou kapacitou 91 kWh.

Na jazdu v teréne bola prispôsobená aj elektronika, vďaka čomu by mal mať vodič lepšiu kontrolu nad vozidlom na nespevnenom povrchu, no a práve na štrkových či poľných cestách by mal mať zážitok z jazdy.