Nový srdcervúci Schindlerov zoznam? Anthony Hopkins vo filme zachráni 669 československých detí pred nacistami a koncentrákmi

Dráma One Life zobrazí život sira Nicholsa Wintona, ktorý pred nacistami zachránil 669 nevinných detí. Sleduj trailer.

Sir Nicholas Winton v roku 1939 v Československu organizoval záchranu detí, na ktoré si robili zálusk nacisti.

V posledných mesiacoch pred vypuknutím 2. svetovej vojny dal so svojimi pomocníkmi dohromady misiu, vďaka ktorej zachránili stovky prevažne židovských nevinných detí. Tie následne z Československa poslali vlakmi do Veľkej Británie. Tento príbeh teraz dostane filmovú podobu v snímke One Life.

Winton sa k svojim činom po vojne dlho nehlásil a jeho účasť na tejto operácii bola tajomstvom až do roku 1988. Vtedy jeho manželka odkryla dokumenty, ktoré ju šokovali. Ešte v tom istom roku pozvala televízna stanica BBC Wintona do relácie That’s Life. Wintona prekvapili, keď ho posadili okolo desiatok preživších detí, ktoré zachránil.

Vtedy sa im už však pozeral do očí ako dospelým ľuďom, ktoré by s najväčšou pravdepodobnosťou bez jeho pomoci neprežili. Winton a jeho priatelia dali život 669 ľuďom, no on si celý život vyčítal, že sa mu ich nepodarilo zachrániť viac, čo tvorcovia zobrazili aj v samotnom traileri k filmu One Life.

Ten zobrazí jeho životný príbeh a slávnu scénu z relácie That’s Life. Na Youtube z nej nájdeš klip, ktorý zobrazuje Wintonovo stretnutie so zachránenými deťmi. Videlo ho už viac ako 41 miliónov ľudí. Sira Wintona si vo filme zahrá dvojnásobný držiteľ Oscara Anthony Hopkins. Jeho mladšiu verziu v snímke stvárnil herec Johnny Flynn (The Outfit).

Snímka One Life dorazí do kín v budúcom roku. Zahrala si v ňom aj Helena Bonham Carter (Harry Potter, The Crown) či Jonathan Pryce (Two Popes). O réžiu sa postaral James Hawes (Black Mirror, Slow Horses).