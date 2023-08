UPRISING 2023: Dizzee Rascal ukázal vysokú školu rapu a Parov Stelar s kapelou rozprúdil krv v žilách (Report)

Prečítaj si, ako bolo na 16. ročníku festivalu Uprising.

Veľa dredov, čarovná vôňa všade navôkol, kopec milých a dobrosrdečných ľudí s úsmevom na tvári a kvalitná muzika na každom stagei. Uprising je malý raj, do ktorého sa vždy radi vraciame. Niet pochýb o tom, že práve tento festival má na Slovensku najšpecifickejšiu atmosféru a najpríjemnejšie osadenstvo.

„Mám pocit, že sa tam v čase festivalu vybuduje istá oáza, ktorá odreže človeka od okolitého sveta. Žijeme si tam cez víkend v istej bubline... To všetko vytvorí istý genius loci, aký v našich končinách ťažko nájsť,“ povedal o Uprisingu organizátor podujatia Sveťo Moravčík a nemohol byť výstižnejší.



Okrem hudobného programu mali návštevníci bohatý výber sprievodných aktivít. Mohli si dopriať masáž alebo vyskúšať rôzne workshopy. Takisto si mohli zasúťažiť v kalčetovom, stolnotenistovom či pingpongovom turnaji. Nehovoriac o ohňovej show či novinke, ktorou bol takzvaný Uprising Skatecup.

Zdroj: Uprising festival/Marek Kríž

Ako na dovolenke

V piatok nás najskôr roztancovala prešovská reggae kapela Akustika a hneď nato ohúril rastaman Macka B zo Spojeného kráľovstva. Zablúdili sme aj do Obkec scény, ktorá ponúkla najskôr slam poetry a následne aj stand-up comedy. Úprimne, viac sme si užili to prvé, pričom absolútnou víťazkou bola pre nás performerka Potopa Baša. Ukázala úplne iný level.



Výborný koncert neskôr ponúkol legendárny Barrington Levy a stihli sme aj ortodoxného pouličného majstra rýmov z Holíča Čavalenkyho, ktorý svojou autentickosťou prebil dovtedy všetkých na stagei Jama Levova. Naše kroky potom už smerovali do prvého radu na Slobodnú Európu, ktorá mala paradoxne na Uprisingu premiéru.

„Hneď ako som sem prišiel, cítil som sa tu ako na dovolenke,“ povedal gitarista Sveťo Korbel a neskôr ho stručne doplnil spevák Miloslav „Whisky“ Láber: „Krásny festival.“ „Slobodka“ potešila nestarnúcimi hitmi a šla totálne na istotu, až sme si vykričali hlasivky. Následne sme sme si šli (unavení a zničení) oddýchnuť na ležadlo späť do Jamy Levovej na českú rapovú crew 58G.





Vysoká škola rapu

Síce bol ďalej na programe Big Boy Gleb, keďže sme ho videli už na Pohode aj na Grape, povedali sme si, že jeho koncert tentokrát vynecháme a vyskúšame niečo nové. Spravili sme dobre. Parádnu šou totiž ponúkol aj mladý talent Bobby Blaze, prezývaný „rómsky Snoop Dogg“. V Bratislave mal premiéru.



Na rapovej vlne sme ostali naďalej. Na hlavný stage dorazil 38-ročný Londýnčan, krstný otec grime music Dizzee Rascal. Držiteľ prestížnej Mercury Prize prišiel na Zlaté piesky osláviť dvadsiate výročie debutového albumu Boy in da Corner a ukázal skutočne vysokú školu rapu.



„Mladé uchá“, ktoré využívajú celý koncert playback alebo halfplayback a do toho len skackajú a hecujú dav namiesto rapovania do mikrofónu, by sa od neho mali naozaj učiť, pretože toto bola úplne iná úroveň, „oldscholový“ diktát. Jednoducho ukážkové zakončenie prvého dňa.