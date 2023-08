Americký spevák šokoval divákov: počas vystúpenia lietal nad pódiom zavesený za vlastnú kožu na hákoch

Miquel pripravoval túto show spolu s piercermi a rigermi celé mesiace.

Americký R&B spevák Miguel v piatok večer šokoval svojich divákov. Počas promo párty k pripravovanému albumu sa za kožu zavesil na háky a lietal nad pódiom, píše portál TMZ.

Predstavenie, z ktorých divákom padla sánka k zemi, sa odohralo v Sony Studios v Los Angeles. Spevák počas neho predstavil štyri skladby zo svojho pripravovaného albumu VISCERA. Hoci boli jeho fanúšikovia vopred oboznámení s tým, že chce „posúvať hranice“ a predvedie „inovatívnu šou“, určite nič podobné nečakali.

Miguel just previewed his new album 🥺 pic.twitter.com/5pSQmex69N — ❄️🗝️ (@DiaryOfKeysus) August 26, 2023

Pred jednou zo skladieb k nemu pribehli asistenti. Pierceri mu najskôr do kože po stranách chrbta napichli závesné háky a rigeri ho potom pomocou lán vytiahli hore.

Po približne 4-minútovom visení vo vzduchu speváka pustili na zem, kde mu vybrali háky a ošetrili rany. Podľa informácií TMZ Miquel pripravoval túto show spolu s piercermi a rigermi celé mesiace. Očividne sa to vyplatilo, keďže dav na konci vystúpenia tlieskal ako zmyslov zbavený.

Nie až také originálne

Hoci Miquel tvrdí, že jeho šou je inovatívna – možno má pravdu, ale len vo svojom žánri R&B. Na pódiu počas vystúpenia a spievania visel ešte v roku 2017 frontman belgickej metalovej skupiny Amenra. Môžeme si teda len domyslieť, kde sa pri inovatívnej show nechal inšpirovať.

Vyťahovanie na hákoch alebo aj „Body Suspensions“ má dokonca svoje vlastné šou a na to, aby si ich videl, nemusíš ani ďaleko cestovať. Povýšiť „ľudské závesy“ na umenie a zakomponovať do desivých či epických šou sa darí aj českej suspension crew Fly High Tribe. Okrem workshopov totiž pravidelne vystupujú na rôznych tetovacích konvenciách (tetovacie výstavy so súťažou, pozn. red.), motorkárskych či hudobných festivaloch s alternatívnou hudbou, ako napríklad Obscene Extreme alebo Castle Party.

Body suspension môže byť pre niekoho zábava, výzva, ale i tŕnistá cesta do svojho vnútra. Prečo to ľudia robia a ako to celé vlastne vzniklo, si môžeš prečítať v tomto článku.