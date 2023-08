Herci z Priateľov mali ku koncu natáčania seriálu plné zuby. Úmyselne preto kazili vtipy

Čo presne sa nepáčilo hercom zo seriálu Priatelia?

Scenáristka Patty Lin vo svojej knihe End Credits: How I Broke Up with Hollywood prezradila, že písanie vtipov pre seriál Priatelia nakoniec nebol vysnívaný job. Magazín Time prepísal úryvok z jej memoárov, v ktorých tvrdí, že herci zo seriálu boli občas nepríjemní a nepáčilo sa im, akým smerom sa seriál uberá. Bolo to počas šiestej série, keď Patty na seriáli pracovala celý rok.

„Herci vyzerali nešťastní, pretože boli pripútaní k sterilnému seriálu, a cítili, že by sa mohli venovať niečomu inému. Keď sa im nepáčili niektoré vtipy, úmyselne ich pred kamerami kazili. Vedeli, že ich nakoniec prepíšeme. Prišli sme tak o veľa dobrých vtipov. Všetci tí herci dbali o svoje postavy a vždy dávali pozor, aby nemali dialógy či vtipy, ktoré sa k ich osobnosti nehodia. Občas to pomáhalo, ale častokrát to vyústilo do nepríjemnej atmosféry, akú človek pri tvorbe sitcomu nečaká.“

Seriál Priatelia nakoniec trval 10 sérií, po ktorých prišli aj dve série spin-off seriálu Joey, ktorý však prepadol ako z hľadiska sledovanosti, tak kvality.