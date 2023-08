RECENZIA: Armored Core 6 bude výzvou pre veteránov Dark Souls aj Elden Ring (PS5)

From Software vydalo svoju najnovšiu hru a opäť je to obrovská pecka.

Recenzovaná platforma: PS5

Dostupné platformy: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Cena: 60 €

Žáner: Akčná hra

Vývojár: From Software

Vydavateľ: Bandai Namco

Dátum vydania: 25. august 2023

Armored Core 6 je jednou z najlepších hier roka. Štúdio From Software sa po 10 rokoch vrátilo ku svojej robotickej sérii a fantasy prostredie vymenilo za sci-fi. Výsledkom je podobne náročná hra, ktorá bude pre mnohých hráčov veľkou výzvou. Avšak, jej prekonanie vzbudzuje rovnakú eufóriu, na akú sme zvyknutí z doterajších titulov štúdia. From Software dokazuje, že v súčasnosti dokáže premeniť na zlato čokoľvek, čoho sa dotkne.

Hráči tu ovládajú veľkých vojenských robotov. Po krátkom videu sa hráč ujme ovládania jedného takéhoto robota a okamžite začne s ničením nepriateľov. Tých sú v hre stovky až tisícky, od menších, takmer neškodných dronov, cez rovnako veľké mecha roboty až po špeciálnych bossov, ktorí nás potrápili na niekoľko hodín a desiatky opakovaní.

Zdroj: Bandai Namco/From Software

Menej náročná ako Dark Souls, no s brutálnymi bossmi

Príbehovú kampaň tvorí 37 kapitol, z ktorých niektoré trvajú 10-20 minút, iné sa zase dajú prejsť aj do 5 minút. Občas je to na škodu, keďže sme v úvodných kapitolách mali občas pocit, že viac času trávime v menu ako samotným prechádzaním levelov.

Až finálny boss prvého aktu nám dal zabrať. Trvalo to niekoľko hodín, pretože v porovnaní s predošlými nepriateľmi pôsobil ako z úplne inej hry. To je problém, ktorý hru sprevádza až do konca – nevyvážená obtiažnosť medzi súbojmi s bossmi a obyčajnými levelmi.

Celkom jednoduchí sú pritom aj niektorí ďalší bossovia, ktorých sme porazili na prvýkrát. V hre sa však nachádzajú 3-4 bossovia, ktorí predstavujú poriadne veľkú výzvu a zapotia sa pri nich aj veteráni Souls hier.

Pri prvých dvoch-troch pokusoch v týchto súbojoch sme takmer zahodili ovládač, niečo nás však ťahalo ďalej. Hry od štúdia From Software oplývajú „mágiou“, ktorá hráčov nabáda zlepšovať sa a prekonávať výzvy.

Naučenie nepriateľských útokov a animácií si vyžiadalo veľa času a trpezlivosti, no nakoniec sa to podarilo. Po porazení bossa sa dostavil žiadaný pocit zadosťučinenia z výhry, aký ponúkajú len tieto typy hier. Veľkým plusom u bossov je aj to, že každý z nich je unikátny (ako dizajnom, tak hrateľnosťou), takže si vždy vyžaduje iný prístup.

Na rozdiel od Dark Souls či iných hier od From Software, Armored Core 6 neponúka možnosť kooperácie v príbehovej kampani. Nemôžeš si tak na pomoc s bossom nikoho zavolať a neexistuje ani žiadna pomôcka, ako napríklad v Elden Ring. Tam sa dalo privolať dvojníka samého seba skrz takzvané Mimic Tear Spirit Ashes.

Zdroj: Bandai Namco/From Software

Príbeh je zaujímavý, avšak až príliš neskoro

Príbeh sa tvorcovia pokúsili obohatiť o dramatický príbeh. Bohužiaľ, namiesto postáv tu vystupujú logá korporátnych spoločností a krycie názvy agentov v robotoch namiesto skutočných mien.

Príbeh Armored Core 6 je o planéte Rubicon, na ktorej bohaté organizácie ťažia vzácne suroviny a najímajú si agentov s robotmi (Armored Cores), ktorí medzi sebou bojujú o územie a suroviny. Je to neosobné, „postavy“ sa rozprávajú strojovo a keďže k nim tvorcovia nepriradili žiadne tváre, zo začiatku je problematické určiť, kto je kto a akú má agendu.

Príbeh začne byť v treťom akte (celkovo ich je päť) zaujímavejší, osobnejší a prichádzajú v ňom aj prvé zvraty, no na zaujatie hráča je to neskoro.

Zdroj: Bandai Namco/From Software

Nostalgická štruktúra misií ako z čias PS2/PS3 je plusom

Vývojári z From Software sú geniálni dizajnéri hrateľností, bossov a misií. Ich štruktúra môže pripomínať obdobie PS2/PS3 hier, no nie v zastaranom, nefunkčnom slova zmysle. 37 levelov hry ponúka zakaždým nové prostredie s novými typmi nepriateľov a jasne ohraničenými zónami pohybu. Výtvarníci využili možnosti sci-fi sveta a vytvorili zaujímavé a miestami oku lahodiace scenérie mechanických svetov. Niektoré však hráči vôbec nemusia vidieť.

V hre sú až tri rôzne konce a záleží na hráčovi, ku ktorému sa dostane. Občas sa totiž musí rozhodnúť, ktorú misiu prijme a ktorú odignoruje, čo zmení smerovanie príbehu (tieto misie sú označené logom rázcestia). Hra neponúka možnosť zahrať si tieto misie znovu. Ak to chce dosiahnuť, musí prejsť všetko odznova (v menu sa dajú opakovať všetky predošlé misie, ale len tie, ktoré hráč absolvoval).

Okrem misií je v hre aj testovacia miestnosť, kde si hráči vedia odskúšať aktuálne nastavenie a vybavenie robota. V hre sú totiž desiatky zbraní a ich kombinácií, čo priamo ovplyvní štýl útočenia a hrania. Hráči môžu na robotoch vymieňať hlavu, trup, horné a dolné končatiny a celkovo štyri miesta na zbrane. Tých je niekoľko desiatok vo viacerých typoch na blízke, stredné či vzdialené súboje.

Zdroj: Bandai Namco/From Software

Zdroj: Bandai Namco/From Software

Upravovanie a vylepšovanie robotov je veľmi dôležité

Treba si však dať pozor, aby robot neniesol veľmi ťažké zbrane či časti tela, inak bude preťažený a hra ho ďalej nepustí. Môže sa stať, že niekto bude preferovať tri ťažké kanóny ako hlavné zbrane. V tom prípade však potrebuje silnejšie nohy a trup, čo obmedzí jeho rýchlosť a celkovú pohyblivosť. V prípade rýchlejších nepriateľov tak nebude schopný trafiť ich a navyše sa ani nebude vedieť vyhýbať ich obratnejším útokom.

Niektorí nároční nepriatelia sa dajú poraziť jednoducho tak, že si hráč vyberie najťažšieho robota s najväčším brnením, no bude to na úkor jeho obratnosti a ťažkého manévrovania. Okrem úpravy výkonu autori hráčom dovolili výrazne upravovať aj vzhľad robotov.

Úprava robota a hľadanie vhodného štýlu pre vybrané typy nepriateľov je tak občas kľúčová. V prvej polovici to však veľmi dôležité nebolo. Až niektorí silnejší bossovia v druhej časti hry vyžadovali odlišnejší prístup a výber zbraní, ktoré lepšie prerážajú ich brnenie či štíty.

Zdroj: FromSoftware/Bandai Namco

Návyková a zábavná hrateľnosť a súboje s robotmi

Zvládnuť pohyb robota je pre úspech v tejto hre kľúčové. Dôležité sú aj rýchle „úskoky“ vo vzduchu či lietanie, ktoré spotrebúva energiu.

Bojovanie s viacerými nepriateľmi naraz môže byť jemne chaotické, a tak sa odporúča aspoň zo začiatku „uzamknúť“ kameru na pozíciu vybraného nepriateľa (stlačením pravého analógového tlačidla dovnútra). Kamera sa potom hýbe za nepriateľom. Ak je však veľmi rýchly, zameriavanie nemusí byť úplne presné, takže hráč nemôže len neustále strieľať, ale skôr vystriehnuť moment, keď nepriateľ spomalí, zastaví, alebo sa dostane do rany.

V niektorých prípadoch, keď nepriateľ až príliš rýchlo opustí zorné pole hráča, sa uzamknutie kamery zruší a hráč následne nemá vôbec prehľad, kde nepriateľ je. Počas levelov si treba dávať pozor aj na spotrebu munície, ktorá môže hráčovi dôjsť. Našťastie je v hre veľa checkpointov, takže aj keď hráč zomrie, nepríde o veľa progresu v misii.

Zdroj: FromSoftware/Bandai Namco

V hlavnom menu sa dajú vylepšovať niektoré atribúty, ako napríklad zvýšená efektivita vybraných útokov, lepšie brnenie a podobne. To sa však dá až vtedy, keď hráč porazí oponentov v takzvanej Aréne. V nej čelí silnejším robotom, ktoré môže stretnúť v rámci príbehovej kampane.

Tieto súboje trvajú 30-90 sekúnd, no čakali sme od väčšiu výzvu, keďže aj finálneho bossa sme porazili asi za 30 sekúnd a na prvýkrát.

Hra ponúka aj multiplayerovú časť, v ktorej sa hráč môže postaviť jednému nepriateľovi, alebo si to rozdať v súbojoch troch proti trom. Bohužiaľ, ani týždeň po obdržaní hry na recenzovanie sme si multiplayer z nejakého dôvodu nemohli vyskúšať, takže si jeho atraktivitu môžeš overiť akurát z tohto videa.

Zdroj: FromSoftware/Bandai Namco

Skvelé technické spracovanie s plynulým výkonom a bez chýb

Po žalostnej situácii s technickými problémami Elden Ringu pri vydaní, je technický výkon Armored Core VI prekvapením. Hra funguje veľmi plynule, bez väčších prepadov počtu snímok za sekundu (FPS) a v slušnej kvalite obrazu. Na PS5 sa dá vybrať medzi módmi kvality obrazu (4K, 30fps) a výkonu (2K, 60fps). Na PC a konzolách Xbox funguje podobne, pričom PC podporuje aj 120fps.

Hry od From Software nebývajú technickými či grafickými skvostami a inak tomu nie je ani v tomto prípade. Vynahrádzajú si to však jedinečným výtvarným štýlom s viacerými krásnymi prostrediami. V Armored Core VI ich je takých hneď niekoľko, ale industrializované svety plné mechaniky sa nikdy nevyrovnajú fantasy, magickému prostrediu.

Stabilný výkon, plynulosť hry a skvelá kvalita obrazu sú však nemenej dôležité a From Software si konečne dalo záležať, aby všetko išlo dokonalo. Počas hrania sme navyše nenarazili ani na žiadne technické chyby a bugy.

Dôležitou súčasťou súbojov medzi robotmi je aj hudobný sprievod a samotný zvuk ako taký. Či už to bol soundtrack dotvárajúci adrenalínové súboje alebo zvuk zbraní, výbuchov či laserov, všetko pomáhalo dotvárať skvelý audiovizuálny zážitok.

Zdroj: Bandai Namco

Armored Core VI je kandidát na hru roka

Armored Core VI: Fires of Rubicon je veľmi zábavná, akčná hra v málo využívanom prostredí veľkých robotov. Šikovnejší hráči ju prejdú za 20 hodín, no netreba sa stresovať z toho, ak to niekomu zaberie aj 30 hodín. Záleží najmä od toho, ako dlho potrvá, kým hráč prekoná náročných bossov. Hra ponúka široké možnosti úpravy robotov a výdatnú porciu singleplayerového obsahu.

Ako pri každej hre od From Software, aj tu sme si takmer prišli o nervy, ale zažili sme aj čarovné momenty, aké človek pri iných hrách nezažije. Eufória spojená s porazením náročných bossov je ako droga a my sme sa jej nevedeli nasýtiť. Škoda, že misií nie je viac, pretože samotná hrateľnosť je veľmi zábavná a návyková. Čím hlbšie do nej hráči preniknú a čím viac ju budú hrať, tým viac sa do nej zamilujú. Armored Core 6 tak udeľujeme deväť bodov z desiatich.