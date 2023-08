Streamerka, dílerka pokra či travesty DJ zabojujú o 75 000 €. Toto sú súťažiaci novej Farmy 15

Tohtoročná Farma prichádza s úplne novým konceptom. Môžeš sa tešiť na súboj troch generácií – X, Y a Z.

Úspešná televízna šou Farma sa po roku opäť vracia na obrazovky TV Markíza. V jubilejnej 15. sérii drsnej reality šou čakajú divákov novinky a tiež úplne nový koncept. Tentokrát sa môžu tešiť na súboj troch vekových generácií – X, Y a Z.

Súťažiaci budú totiž podľa dátumu narodenia rozdelení do troch skupín po 5 osôb. Dokopy nás teda čaká 15 súťažiacich, no nevylučuje sa, že v priebehu šou pribudnú k farmárom ďalší tzv. banditi, ako to už býva zvykom z predošlých sérií.

„Skupina X je generáciou ľudí, ktorá sa narodila pred rokom 1989, skupina Y sú deti deväťdesiatych rokov, ktoré si pamätajú na príchod slobody a to všetko pekné, čo prišlo s týmto obdobím. Tretiu predstavuje generácia Z, narodená po roku 2000. Práve Farma ukáže, ktorá generácia uspeje – tí, ktorí sú najstarší a majú najviac skúseností, či stredná generácia, ktorá má najviac síl, pozná svet a nebojí sa, alebo to budú tí najmladší. Práve najmladší farmári by mohli mať výhodu v novej, náročnej hre, ktorú pripravila Alica,“ uvádza TV Markíza.

Na novej farme bude popri moderátorovi a hercovi Marekovi Fašiangovi aj tento rok pomáhať umelá inteligencia s názvom Alica. Tá bude opäť ako nestranná účastníčka posudzovať farmárov a informovať o úlohách či pravidlách súťaže. Najšikovnejšieho farmára čaká výhra 75 000 eur. Poďme si spoločne predstaviť tohtoročných súťažiacich, ktorí zabojujú o túto sumu.

Generácia Z

Azra Sokira

Zdroj: Azra Sokira (Instagram)

Podľa exotického mena tušíš správne, že Azra sa nenarodila na Slovensku. Sebavedomá 19-ročná rodáčka z Macedónska miluje párty život, o čom svedčí aj jej profil na Instagrame. Dáva si záležať na svojom zovňajšku, venuje sa beauty a kozmetike, pravidelne chodí do fitka, rada si užíva život a nijako sa netaj tým, že s manuálnou prácou nemá žiadne skúsenosti. Ani to však podľa jej slov nepotrebuje, jej stratégia, ako na Farme zaujať, je totiž iná. Je tiež vôbec najmladšou účastníčkou tohtoročnej série.

Zdroj: TV Markíza

Sofia Babylonská

Zdroj: Sofia Babylonská (Instagram)

Sofia má 24 rokov, pochádza z Prešova, študovala psychológiu a podľa jej instagramového profilu je tiež diplomovaná špecialistka umenia. Svoju záľubu však našla v hazardných hrách, ktorými sa živí. Nie však ako hráčka, ale ako dílerka pokra (krupiérka). Podľa fotiek na sociálnych sieťach rada cestuje a cvičí. Keďže pochádza z rozvedenej rodiny, väčšinu času trávila u starej mamy, ktorá ju naučila mnohé zručnosti, ktoré chce na Farme využiť.

Zdroj: TV Markíza

Timotej Puchoň

Zdroj: Timotej Puchoň (Instagram)

Medzi záľuby 22-ročného Tima patria rýchle autá a luxusné značky, ktoré tiež rád fotí. Živí sa totiž ako fotograf a venuje sa aj tvorbe hudby. Netají sa tým, že sa chce prostredníctvom reality šou zviditeľniť a priblížiť tak svoju tvorbu celému Slovensku. V súťaži má veľké ambície a bez celkového víťazstva z Farmy odísť neplánuje. Podarí sa mu to?

Zdroj: TV Markíza

Ema Minarovjech

Zdroj: Ema Minarovjech (Instagram)

Do generácie Z patrí aj 21-ročná streamerka Ema, ktorá pochádza z bratislavského sídliska Dlhé diely a je na to pyšná. Počítačové hry miluje už od svojich piatich rokov a raz by sa vraj chcela stať profesionálnou hráčkou. Okrem gamingu je jej veľkou záľubou aj anime. Svoju povahu opísala ako citlivú, no zároveň výbušnú. Nenávidí, keď niekto útočí a uráža iných ľudí.

Zdroj: TV Markíza

Michal Mičina

Zdroj: Michal Mičina (Instagram)

Posledný z Gen Z skupiny je 20-ročný Michal. Pochádza z Topoľčian a študuje učiteľstvo psychológie na Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Hoci ako sám hovorí, stále si nie je istý, či by sa raz chcel stať pedagógom. Miluje zábavu a ak by Farmu vyhral, peniaze z výhry by vraj okamžite minul na párty.

Zdroj: TV Markíza

Generácia Y

Daniel Kňažík

Zdroj: Daniel Kňažík (Instagram)

Už na prvý pohľad pomerne kontroverzná postavička aktuálnej série Farmy. Po predstavení účastníkov si v komentároch na sociálnych sieťach získal najviac ovácií, ale aj neprajných komentárov. 25-ročný Daniel bude tým súťažiacim, ktorý najviac polarizuje divákov. Podľa popisu Markízy sa verejne hlási ku gej komunite a zároveň je aj aktivistom, ktorý bojuje za práva znevýhodňovaných ľudí. Jeho snom je vraj stať sa televíznou hviezdou. Vo voľnom čase sa prezlieka za ženu, maľuje sa, venuje sa DJingu a miluje punčové rezy.

Zdroj: TV Markíza

Sára Vrablecová

Zdroj: Sára Vrablecová (Instagram)

Sára má 30 rokov, pochádza zo Záhoria a živí sa ako kaderníčka. Okrem toho si vo voľnom čase privyrába svojou módnou značkou, v rámci ktorej starému oblečeniu dodáva nový nádych za pomoci techniky ručného maľovania na textil. Podľa jej slov miluje všetko nové a neznáša stagnáciu. Ak by Farmu vyhrala, za peniaze z výhry by si chcela otvoriť vlastný salón. Prezradila tiež, že v boji o farmársky titul si chce zachovať chladnú hlavu, k čomu jej pomáhajú jej skúsenosti s jogou a meditáciou.

Zdroj: TV Markíza

Marek Mikuš

Zdroj: Marek Mikuš (Instagram)

Zrejme najväčší lámač ženských sŕdc tohtoročnej série. Ide o 29-ročného Mareka, ktorý pochádza z Detvy a pracuje v štátnych službách. Podľa jeho sociálnych sietí ti musí byť jasné, že miluje hory, prírodu, turistiku, dobrodružstvo, športy, adrenalín a výzvy. Na Farmu sa vraj prihlásil predovšetkým pre nové zážitky. Chce spoznať nových ľudí a tiež si oddýchnuť od súčasnej uponáhľanej doby. Považuje sa za dobrého lídra a rád by si túto pozíciu vybojoval aj na statku, píše sa v jeho medailóniku.

Zdroj: TV Markíza

Nikola Škrvaňová

Zdroj: Nikola Škrvaňová (Instagram)

27-ročnú Nikolu zo Slovenskej Ľupče prezývajú kamaráti Zloriana, pretože vraj rada robí zlobu. Na statok si preto so sebou zobrala aj čelenku s rožkami, takže očakávame od nej, že bude poriadne vystrájať. V súkromí miluje rýchle autá a mačiatka. Výhru z Farmy by vraj použila na zabezpečenie a pomoc pre rodinu.

Zdroj: TV Markíza

Denis Čatlóš

Zdroj: Denis Čatlóš (Instagram)

Posledný z detí deväťdesiatok je 29-ročný Denis. Pracuje vo veľkom korporáte, no jeho snom je stať sa úspešným fotografom. Podľa jeho slov cíti, že v ňom drieme potenciál. Zatiaľ však nenašiel správny impulz na to, vybočiť z korporátneho stereotypu a očakáva, že ním bude práve Farma.

Zdroj: TV Markíza

Generácia X

Lucia Gašparíková

Prvou z najstaršej generácie Farmy 15 je Lucia, ktorá je úspešnou fitneskou, ktorej sa podarilo presadiť aj na svetových súťažiach. Má 40 rokov a hoci dnes sa venuje vrcholovému športu, kedysi milovala párty. Neskôr však zmenila priority a svoj život zasvätila športu.

Zdroj: TV Markíza

Adam Rohárik

Adam má 41 rokov, je skúseným chovateľom (aj exotických) zvierat, zručným kováčom a vyrába si vlastné nože. Taktiež je najstarším tohtoročným účastníkom. Dlhé roky žil a pracoval v Írsku, ale vrátil sa na Slovensko. Teraz skúša šťastie v 15. sérii Farmy. Podľa jeho slov si na Farme chce vyskúšať, čo vie a čo nevie. Očakáva sa od neho, že bude jedným z najzdatnejších farmárov. Necháme sa teda prekvapiť.

Zdroj: TV Markíza

Miroslava Kozárová

Ďalšia v poradí generácie Y je 40-ročná kontrolórka kvality vo firme, ktorá vyrába mince. Mirku však nedávno postihol tragický osud, keď prišla o manžela. Zostala tak na výchovu dvoch detí sama. Životom skúšaná žena by preto chcela doslova začať novú etapu života a zažiť niečo nové a milé. Tvrdí, že peniaze z výhry by sa jej v aktuálnej neľahkej situácii hodili.

Zdroj: TV Markíza

Miroslav Mimochodek

Najmladší spomedzi Gen X je Miro, ktorý pochádza z Česka a pracuje ako projektant fotovoltaických elektrární. Zadania a plány od hospodára Martina by preto nemali byť pre 38-ročného Čecha žiadnym problémom. Ako sám tvrdí, do šou sa prihlásil, aby vystúpil zo svojej komfortnej zóny.

Zdroj: TV Markíza

Roman Záležák

Posledným farmárom tohtoročnej série je 39-ročný Roman, ktorý sám seba považuje za večne mladého človeka s veľkým zmyslom pre humor. Veselý​ podnikateľ zo Štúrova je navyše veľkým dobrodruhom a finančnú výhru zo súťaže by rád investoval do cestovania. Má v pláne dokončiť svoju cestu okolo sveta.