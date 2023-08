Koľko sérií bude mať The Last of Us, kto si možno zahrá postavu Abby a prečo budú mať niektoré série menej epizód?

Tvorca seriálu Craig Mazin prezradil nové detaily o druhej sérii The Last of Us od HBO.

Seriál The Last of Us bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou štyri série s rôznym počtom epizód. Prezradil to hlavný tvorca Craig Mazin v rozhovore pre The Hollywood Reporter.

Dozvedeli sme sa aj to, že HBO dalo tvorcom na výrobu druhej série väčší rozpočet. Nemusí byť však až taký veľký, aký by potrebovali. Mazin hovorí, že s ľuďmi z HBO o tom pravidelne diskutujú a snažia sa nájsť spôsob, ako tvorcom splniť všetky ich kreatívne požiadavky.

„Môžu to byť tri, môže ich byť päť, ale myslím, že budú štyri,“ hovorí Mazin na margo počtu sérií, ktoré na fanúšikov seriálu čakajú. Tvorcovia pritom už v minulosti potvrdili, že udalosti druhej hry spracujú v dvoch sériách. O čom by teda bola štvrtá séria? Buď by sa tvorcovia rozhodli pokračovať v príbehu bez herného materiálu, alebo dovtedy vyjde aj tretia hra, čo je veľmi pravdepodobné.

V každom prípade, na seriáli robí z pozície spolutvorcu aj Neil Druckman, šéf štúdia Naughty Dog a režisér hier The Last of Us, takže príbeh je v dobrých rukách.

Zdroj: HBO

Neistý nie je len počet sérií, ale aj jednotlivých epizód. Prvá séria mala pôvodne desať častí, no prvú a druhú nakoniec spojili dokopy, takže ich bolo deväť. Craig Mazin povedal, že niektoré série budú mať menej a niektoré možno viac epizód. Naznačil však, že ich zrejme bude menej, keďže očakávajú, že fanúšikovia, ktorí ich chcú viac, budú smutní. Tvorcovia sa chcú sústrediť na kvalitu, nie kvantitu.

Mazin nepriamo potvrdil aj to, že už našli hereckú predstaviteľku jednej z hlavných postáv príbehu menom Abby. Na internete sa špekuluje, že ju stvárni Shannon Berry, ale na akékoľvek oficiálne oznámenie si fanúšikovia seriálu budú musieť počkať zrejme až do ukončenia štrajku v Hollywoode. Práve pre štrajk Mazin a Druckmann nepíšu ani scenár druhej série The Last of Us.

Shannon Berry serait parfaite pour le rôle d'Abby dans la saison 2 de The Last Of Us ! pic.twitter.com/i0NGeC3lO6 — Le Monde De PSX 🇪🇺🇺🇸🇯🇵 (@LeMondeDePSX) March 23, 2023

„Štrajk to celé zastavil. Abby bola prvou úlohou, ktorú sme sa chceli obsadiť. Máme skúsenosti s tým, že keď ohlásime hercov do hlavných rol, ľudia reagujú: ,To vážne?’ Diváci teda s našou voľbou nemusia súhlasiť, ale myslím, že doteraz sme urobili správne rozhodnutia a castingy sa nám vydarili,“ hovorí Craig Mazin v rozhovore.

Mazin na záver znovu spomenul, že sa neobávajú fanúšikovského hnevu ako reakcie na druhú sériu. Očakávajú, že niektorým sa príbeh nebude páčiť a iní budú zase len emočne rozladení. Prízvukoval však, že ani druhá séria nebude identická s herným príbehom a niektoré veci zmenia či doplnia, takže sa aj hráči môžu tešiť na viaceré prekvapenia.