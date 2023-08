Pestré hravé tiene, ideálne na letnú párty. Takto si nalíčiš oči podľa Michaely Chrkavej (MAKE-UP & GOSSIP)

V tejto epiz├│de sa dozvie┼í, ako si dokonale nanesie┼í ru┼żov├ę o─Źn├ę tiene, ktor├ę sa perfektne hodia k letu pod─ża moder├ítorky podcastu Sexu├ílna V├Żchova.

M├íme tu op├Ą┼ą nov├║ epiz├│du Make-Up & Gossip. Tentokr├ít si Linda Guni┼íov├í zavolala do sal├│nu kr├ísy Michaelu Chrkav├║, alias @michellegraphy. Michaela s venuje sexu├ílnym t├ęmam v jej podcaste ktor├Ż moderuje┬áÔÇô @sexualnavychova. A spolu s Lindou ti uk├í┼że hrav├Ż mejkap s farebn├Żmi o─Źn├Żmi tie┼łmi, ktor├Ż sa perfektne hod├ş na letn├║ p├írty.

Ako u┼ż je trad├şciou, aj Michaela prezradila, bez ktor├Żch produktov by nevy┼íla von. Pre ┼łu je ÔÇ×must-haveÔÇť vec v kabelke hrebe┼ł, kr├ęm na ruky a balz├ím na pery, ktor├Ż men├ş svoju farbu. No a nastal ─Źas na samotn├ę l├ş─Źenie. Pokia─ż m├í┼í to ┼ítastie a podobne ako Michaela nem├íva┼í ─Źasto vyr├í┼żky, z├şde sa ti jemne kryc├ş mejkap MAC Cosmetics Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation. Linda zase zvolila tekut├Ż mejkap LÔÇÖOr├ęal Paris True Match, ktor├Ż je na podobnej b├íze.

N├ísledne nastal ─Źas na l├şcne kosti, ktor├ę si Michaela vykont├║rovala s pigmentovan├Żm hned├Żm bronzerom. Hlavn├Żm prvkom cel├ęho ÔÇ×lookuÔÇť s├║ farebn├ę ru┼żov├ę o─Źn├ę tiene, ktor├ę si l├ş─Ź ─Źo naj─żah┼í├şm dr┼żan├şm ┼ítetce. A aby si ich mala dokonalo vyblendovan├ę, potrebuje┼í naozaj kvalitn├ę ┼ítetce. Vo videu sa tie┼ż dozvie┼í, ako sa vyhne┼í ne┼żiadan├Żm ┼ímuh├ím na o─Źiach.



Gossip samozrejme nemohol ch├Żba┼ą tie┼ż. Linda s Michaelou si nostalgicky zaspom├şnali na star├║ slovensk├║ zoznamku, preberali Michaeline za─Źiatky s podcastom a ako sa dala s man┼żelom dokopy. Toto v┼íetko a e┼íte viac zist├ş┼í v novej epiz├│de Make-Up & Gossip.