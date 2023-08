VIDEO: Conor McGregor trénuje so synčekom box. Bude to budúci šampión, odkazuje

Uspeje raz Conor jr. rovnako ako otec?

The Mac Life zverejnil video írskeho MMA zápasníka Conora McGregora, v ktorom trénuje svojho syna niektoré základné boxerské techniky. Z pohybov malého Conora vidno, že má tú najlepšiu školu a má raz šancu uspieť vo svete bojových športov podobne ako jeho slávny otec, ktorý sa stal dvojnásobným šampiónom UFC.



Tridsaťpäťročný Ír synovi predpovedá práve zisk titulu. „Toto je budúci svetový šampión Conor McGregor junior,“ vraví sebavedomo na konci videa. MMA hviezda má tri deti so snúbenicou Dee Devlin.



McGregor momentálne v Amerike žiari na televíznych obrazovkách, keďže v reality šou The Ultimate Fighter vedie ako tréner tím zápasníkov bojujúcich o zmluvu v najprestížnejšej MMA organizácii sveta. Súperí proti Michaelovi Chandlerovi, s ktorým by sa mal v najbližších mesiacoch stretnúť aj v klietke.



Bude to jeho prvý zápas po ťažkom zranení nohy, ktoré utrpel v zápase s Dustinom Poirierom. Šlo o nevraživú trilógiu, ktorá sa skončila predčasne zlomeninou nohy. To, ako sa zápasník zotavoval, si môžeš pozrieť napríklad v dokumente McGregor Forever na Netflixe.