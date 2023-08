FOTO: Daj si „think week“ v štýlovej chate pri Zlíne. Škandinávsky interiér budeš milovať

V nórčine slovo „hytta“ znamená chata a pre zakladateľov je chata práve symbolom zastavenia sa, oddychu a venovania času sebe samému.

Hytta stojí v Zlínskom lese vďaka dvojici priateľov z Česka Adamovi Hofmanovi a Dominikovi Ilichmanovi. Dizajnový skvost je premyslený do posledného detailu, čo platí o exteriéri aj interiéri. Vnútro je dokonca nadizajnované tak, aby podporilo prúd tvojich nových myšlienok. Chatu si môžeš prenajať na tzv. think week – týždeň, počas ktorého sa chceš vymaniť zo svojho stereotypu. Takýto think week si dvakrát za rok dopraje napríklad aj Bill Gates.

Energiu prírody môžeš načerpať na okraji krásneho borovicového lesa. Chata má rozlohu 99 štvorcových metrov. Kamaráti si ako inšpiráciu zobrali škandinávsku architektúru, na svojich cestách po Nórsku totiž strávili pár nocí v odľahlej chate.

„Mali sme konečne príležitosť premýšľať iným spôsobom. Tie dni sme využili na hlboké diskusie o našich plánoch, snoch a vzácnych okamihoch, ktoré sme zažili. Nórsko sa odvtedy stalo našou srdcovou záležitosťou. Navštevovali sme ho raz ročne, zavreli sme sa v horskej oblasti na pár dní a venovali sa premýšľaniu. V Česku nám však takéto miesto, kde by sme mohli nájsť rovnakú pohodu, chýbalo. Bolo by to miesto, ktoré by nás inšpirovalo a povzbudzovalo k sústredeniu sa a kvalitnému odpočinku,“ prezrádza pre Refresher Dominik.



Dominik a Adam vnímajú nepretržité notifikácie a neustále rozptyľovanie ako prekážku, ktorá brzdí ľudí v plnom rozvinutí ich potenciálu. Inšpiráciu našli v nórskych horách a predsavzali si, že v Česku vytvoria miesto, kde jednotlivci budú mať príležitosť na tiché, nerušené tvorenie a premýšľanie.