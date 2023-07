Je toto najsilnejší monológ z filmu Barbie? Filmový moment tvorila Greta Gerwig celé mesiace

Je doslova nemožné byť ženou, začala postava Glorie (America Ferrera) a zlomila tým silu patriarchátu v Barbie. Rozplakala nielen postavy, ale aj celý štáb, a my ti prinášame kompletný prepis preložený do slovenčiny.

Upozornenie: V článku sú spoilery k filmu Barbie

Jeden z najvýraznejších momentov a aj kľúčový moment v deji filmu Barbie je bezpochyby monológ postavy Glorie. Stvárňuje ju America Ferrera a prednesie ho ku koncu filmu v snahe utešiť Barbie (Margot Robbie). Tá je zdrvená, pretože Kenovia sa snažia premeniť Barbieland na patriarchát a nevie, ako tomu zabrániť.

Gloria je zamestnankyňou firmy Mattel (tej, ktorá bábiky vyrába) a je rozhorčená z toho, aké ťažké je byť ženou. Jej slová sa tak dotknú aj ostatných bábik, že precitnú a začnú za Barbieland znovu bojovať.

America Ferrera vo filme Barbie. Zdroj: Warner Bros.

Hoci autorkou monológu bola pôvodne tvorkyňa filmu Greta Gerwig, s Ferrerou ho spolu dotvárali niekoľko mesiacov. Podľa The Cut si neustále posielali správy, nápady, články či úryvky piesní a do poslednej chvíle ho dolaďovali. Napokon ho natočili na takmer 30 pokusov, pričom podľa Margot Robbie plakal celý štáb, vrátane mužov. Aj ona sa rozplakala od dojatia, taký efekt na nej monológ zanechal.

Nižšie si prečítaj celé znenie Gloriinho monológu v slovenčine. Pôvodný prejav v angličtine nájdeš v magazíne Elle.

Je doslova nemožné byť ženou. Si taká krásna a taká múdra a zabíja ma, že si myslíš, že nie si dosť dobrá. Vždy musíme byť výnimočné, ale nejako to vždy robíme zle.



Musíš byť chudá, ale nie príliš. A nikdy nemôžeš povedať, že chceš byť chudá. Musíš povedať, že chceš byť zdravá, no zároveň musíš byť štíhla. Musíš mať peniaze, ale nemôžeš si peniaze vypýtať, pretože to je hlúposť. Musíš byť šéfka, ale nesmieš byť krutá. Musíš viesť, ale nemôžeš rozdrviť nápady iných ľudí. Mala by si milovať byť matkou, ale nehovor stále o svojich deťoch. Musíš ako žena mať kariéru, ale zároveň sa vždy starať o iných ľudí. Musíš sa zodpovedať za zlé správanie mužov, čo je šialené, ale ak na to poukážeš, tak sa len sťažuješ. Mala by si byť pekná pre mužov, ale nie taká, aby si ich príliš pokúšala alebo aby si ohrozovala iné ženy, pretože máš byť súčasťou sesterstva.



Buď však vždy výnimočná a buď vždy vďačná. Nikdy však nezabúdaj, že systém je zmanipulovaný. Takže nájdi spôsob, ako to uznať, ale vždy buď vďačná. Nikdy nesmieš zostarnúť, nikdy nebuď hrubá, nikdy sa nevystatuj, nikdy nebuď sebecká, nikdy nespadni, nikdy nezlyhaj, nikdy neprejav strach, nikdy nevyboč z radu.



Je to príliš ťažké! Je to príliš protirečivé a nikto vám nedá medailu ani nepoďakuje! A v skutočnosti sa ukazuje, že nielenže robíte všetko zle, ale za všetko môžete vy.



Už ma nebaví pozerať sa na seba a na každú jednu ženu, ktorá sa hoci aj na hlavu postaví, len aby ju ľudia mali radi. A ak to všetko platí aj pre bábiku, ktorá len reprezentuje ženy, tak ja už ani neviem.