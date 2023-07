Všetko, čo potrebuješ vedieť pred kúpou klimatizácie. Odborník ti poradí, ako ušetriť za energie a na čo si dať pozor

Keď sa z bytu stane sauna, ventilátor ťa nezachráni.

Mať domácnosť bez klimatizácie je v dnešnej dobe už celkom výzva, najmä ak bývaš v byte orientovanom na juh či západ a slnečné lúče sa ti opierajú do okien počas celého dňa. Ak navyše bývaš na najvyšších poschodiach, tvoj byt sa v letných mesiacoch ľahko zmení na saunu.

Vlhké uteráky prevesené pred ventilátorom ťa v takomto prípade nezachránia. Ak si už vyskúšal všetky internetové tipy, ako schladiť byt bez klimatizácie, zrejme si prišiel na to, že je to takmer nemožné. Našťastie, dnes už si môžeš zaobstarať klimatizáciu jednoducho a za cenu, ktorá nezruinuje tvoju peňaženku. Cena za kvalitné klimatizácie značky Daikin sa začína na sume 850 eur. Ak si navyše uvedomíš, že klimatizácia ti môže znížiť účty za energie, už nebudeš váhať ani sekundu.

Pre väčšinu ľudí je výber správneho zariadenia španielskou dedinou a bez rád profesionála je veľmi jednoduché šliapnuť vedľa. S odborníkom na klimatizácie Michalom Bálintom zo spoločnosti Daikin ti vysvetlíme všetky dôležité informácie, ktoré potrebuješ vedieť pred kúpou tohto zariadenia. V článku sa dozvieš, koľko ťa môže vyjsť klimatizácia aj s montážou alebo ako ju nastaviť, aby bola tvoja faktúra za elektrinu čo najnižšia.

S klímou môžeš ušetriť na energiách

Mnoho ľudí s kúpou klimatizácie váha, pretože sa obáva nárastu účtov za energie. Opak je však pravdou. Optimálne nastavenie teploty ti pomôže nevyhadzovať peniaze do vzduchu, a to doslova. Pri chladiacom režime by rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím nemal byť väčší ako 7 °C. Napríklad, ak je vonku 31 °C nenastavuj klimatizáciu na nižšiu teplotu než 24 °C.

„Dôvodom nie je len odporúčanie lekárov kvôli zdraviu, ale aj ušetrené peniaze. Každý stupeň smerom nahor môže ušetriť 3 až 7 % na účte za energie. Samozrejme, pred spustením klimatizácie je dôležité pozatvárať všetky okná, aby bol chod zariadenia efektívny,“ vysvetľuje Michal Bálint.

Zdroj: Daikin

V krajinách južnejšie od Slovenska je pomerne bežné, že domácnosti používajú klimatizáciu aj na vykurovanie. Odborník tvrdí, že tento trend začína byť populárny už aj u nás a využíva ho čoraz viac domácností. „Už aj v našich podmienkach je veľkým plusom, ak si viete jedným zariadením v lete chladiť a v zime kúriť. Jedným z dôvodov je fakt, že je to energeticky úsporné riešenie, ktoré pri porovnaní v elektrickým podlahovým kúrením môže ušetriť až 80 – 90% prevádzkových nákladov.“

Na trhu už existujú klimatizácie, ktoré sú optimalizované na vykurovanie. Dokážu byť spoľahlivé aj pri extrémnych mrazoch ako až do – 25 °C.

Klimatizácia tiež dokáže priestor vykúriť rýchlejšie, pretože nemusíš čakať na rozohriatie vykurovacej sústavy. V tomto prípade ju len zapneš a ihneď kúriš. Michal Bálint tvrdí, že je to ideálne riešenie počas prechodných období, keď sa počasie náhle ochladí.

Ako si správne vybrať klimatizáciu?

Ak zvažuješ kúpu klimatizácie do svojho domu alebo bytu, prvým krokom je zodpovedať si niekoľko zásadných otázok:

Potrebujem klimatizáciou iba chladiť, alebo bude pre mňa aj lacným zdrojom doplnkového vykurovania?

Budem ju využívať iba pár dní v lete, alebo ju viem využiť počas celého roka?

Máme doma alergikov, veľa prachu, domáce zvieratá? Potrebujem kvalitnejšiu filtráciu vzduchu?

Mám doma malé deti alebo starších ľudí, ktorí sú citliví na prievan?

Chcem klimatizáciu do bytu na prenájom, na chatu na občasné použitie alebo do svojho bytu/domu a potrebujem aby mi dlhodobo a bez problémov fungovala?

Odpovede na tieto otázky ti pomôžu zúžiť výber a zamerať sa na konkrétne produkty. Potom sa sústreď na jednotlivé funkcie a svoj rozpočet. Podľa Michala Bálinta je celkom náročné odhadnúť priemernú cenovku klimatizácie.

Súčasné ceny klimatizácií začínajú od 850 eur a môžu sa vyšplhať až na 5000 eur. „Dôležité je, vždy sa pozrieť aj na kvalitu vyhotovenia, lebo deklarovaná funkcionalita klimatizácie môže byť u lacnejšieho prevedenia realitou prvé dva mesiace fungovania a potom sa začne postupne zhoršovať,“ upozorňuje odborník.

Zdroj: Daikin

K tejto sume treba pripočítať cenu montáže. Priemerná cena jednoduchej montáže je približne 250 eur. Odborník však upozorňuje, že na konečnú cenu montáže vplýva veľa aspektov. „Napríklad je to materiál steny alebo vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou. Niekedy môže byť problematické umiestnenie vonkajšej jednotky, pretože nie každý správca budovy dovoľuje umiestnenie na fasádu. Stáva sa, že je montáž povolená len na streche.“

Michal Bálint dodáva, že pri každej komplikovanej montáži sa dá nájsť riešenie, je to len otázka vynaloženej investície a dobrej komunikácie.

Kedy a kam je vhodné namontovať klimatizáciu?

Najlepšie obdobie na montáž klimatizácie je od septembra do konca mája. Odborník tvrdí, že vtedy majú spoločnosti na teba dostatok času a pravdepodobne môžeš počítať aj s nižšou cenovkou. „Stretávame sa tým, že mnohí zákazníci zatúžia po klimatizácii až keď teplomer ukazuje viac než 30 stupňov. Počas letnej sezóny majú montážne firmy najviac práce, takže čakacia doba teda nemusí záujemcov potešiť. Treba preto myslieť radšej dopredu a plánovať montáž klimatizácie už pred sezónou alebo po sezóne.“

Klimatizáciu ti môžu technici namontovať do ktorejkoľvek obytnej miestnosti, rušivá nebude ani v spálni či v detskej izbe. Pri nočnom režime sa totiž otáčky ventilátora znížia na minimum a hlučnosť klesne na 19dB. Odborník túto intenzitu hluku prirovnáva k šumu padajúcemu lístia. Konečné umiestnenie závisí od pôdorysu domácnosti, orientácie na svetové strany či veľkosti okien.

Ak máš dvojposchodový dom alebo byt, nespoliehaj sa na to, že ti bude stačiť klimatizácia len na prízemí. „Vo všeobecnosti platí, že chladný vzduch klesá. Ak je komfort na prvom mieste, určite odporúčam riešenie s viacerými vnútornými jednotkami – multisplit. Ide o jedno vonkajšie zariadenie, na ktoré môžeme pripojiť viacero vnútorných klimatizácií. Vo všetkých miestnostiach bytu/domu tak bude možné nastaviť požadovanú teplotu,“ odporúča Michal Bálint.

Zdroj: Daikin

Pri bežnej inštalácii „cez stenu“ môžeš počítať s 3 až 4-hodinovou montážou. Nemusíš sa obávať, že budeš neporiadok po technikoch upratovať ešte týždeň. „Pri profesionálnych certifikovaných inštalačných firmách sa môže stať, že byt odovzdajú čistejší ako pred montážou,“ dodáva.

Daikin ti zabezpečí montáž kdekoľvek na Slovensku. Majú široké zastúpenie odborných partnerských firiem. Zároveň, táto spoločnosť otvorila v júni aj svoju prvú kamennú predajňu . Nájdeš ju v Bratislave na Galvániho 15/A.

Nezabúdaj na údržbu

Klimatizácie si vyžadujú pravidelnú údržbu, minimálne raz ročne, pred začiatkom letnej sezóny. Pravidelným čistením klimatizácie prispeješ nielen k dobrej kvalite vzduchu ale aj potrebnému výkonu. „Pri zanesení výmenníkov tepla výkon postupne klesá a jednotka nedokáže vychladiť byt tak kvalitne ako predtým,“ vysvetľuje Michal Bálint.

Čistenie však neskúšaj na vlastnú päsť. Technici v rámci údržby kontrolujú aj tlak v celom systéme, dopĺňajú chladiacu látku a tiež všetko dôkladne vydezinfikujú, čo môže pomôcť predĺžiť životnosť zariadenia.

Daikin ponúka prostredníctvom vybraných partnerov možnosť predĺženia materiálovej záruky až na 5 rokov.

Pravidelná údržba klimatizácie je nutná aj zo zdravotných dôvodov. Vnútorná jednotka klimatizácie je pod neustálym vplyvom kondenzovania pár, kde sa počas chladenia vytvára vlhkosť. „Toto prostredie je ideálne pre tvorbu rôznych baktérií a húb, respektíve vírusov. Následkom prítomnosti týchto patogénov môže byť nepríjemný zápach a v extrémnejších prípadoch dokonca aj ochorenia dýchacích ciest,“ dopĺňa odborník.

Ak potrebuješ poradiť s konkrétnym problémom, neváhaj kontaktovať poradcov z Daikin. Tiež môžeš navštíviť jedného z obchodných partnerov v tvojom okolí alebo kamennú predajňu na Galvániho 15/A v Bratislave. Ak sa chceš o výbere klimatizácie dozvedieť ešte viac, Daikin organizuje vo štvrtok, 3. augusta event na tému „Ako si vybrať a nastaviť klimatizáciu? Tipy a triky ako ušetriť.“