VIDEO: Nicolas Cage je John Wick na dôchodku. Fľašou alkoholu mláti gangstrov

Keď mu chcú zločinci zavraždiť dcéru, opráši svoje staré schopnosti.

Nicolas Cage je v akčnej komédii The Retirement Plan bývalým profesionálnym zabijakom menom Matt, z ktorého sa stal na dôchodku plážový povaľač. Jeho dcéru Ashley (Ashley Greene) a Sarah (Thalia Campbell) začnú ohrozovať mafiáni, a tak sa vyslúžilý veterán znova vracia do akcie.

Podľa zverejneného traileru nebude nepriateľov eliminovať iba strelnými zbraňami, ale aj fľašou od alkoholu či jednoručnými činkami – skrátka všetkým, čo mu príde pod ruku. Ústrednými nepriateľmi hlavného hrdinu sa stanú mafiánsky bos Donnie (Jackie Earle Haley) a jeho pravá ruka Bobo (Ron Perlman alias Hellboy).

Film režíroval a jeho scenár napísal málo známy filmár Tim Brown, ktorý natočil napríklad podpriemerné horory Devil in the Dark (2017) a The Cradle (2007). Svetová premiéra The Retirement Plan je plánovaná na 25. augusta 2023.