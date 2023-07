Joaquin Phoenix je Napoleon Bonaparte. V traileri má sex odzadu s Vanessou Kirby a užíva si vraždenie nepriateľov vo vojne

Režisér Ridley Scott ukazuje svoj najväčší film posledných rokov.

Štúdio Apple a režisér Ridley Scott ukázali prvý trailer na veľkolepý historický film Napoleon. Ako už názov napovedá, snímka sa zameria na život, najväčšie úspechy a pravdepodobne i pád jedného z najznámejších vojnových veliteľov histórie a azda najväčšiu francúzsku osobnosť.

Niektorí ľudia majú možno o Napoleonovi skreslené predstavy, takže ich možno prekvapí, keď v snímke uvidia aj negatívne stránky tejto historickej postavy. Zahral si ju oscarový Joaquin Phoenix, pričom jeho cisárovnú Josephine stvárnila Vanessa Kirby (Mission: Impossible).

Film sa dostane do kín 22. novembra 2023 a následne bude exkluzívne na streamingovej platforme Apple TV+. Režíroval Ridley Scott (Gladiator, The Martian, The Duel) podľa scenára od Davida Scarpu (All the Money in the World). Napoleon bude mať okolo dve a pol hodiny a okrem drámy zobrazí mnohé boje a vojny, ktoré Napoleon viedol ako geniálny stratég.