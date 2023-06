Tento kabát je vyrobený z 1 000 použitých „špakov“ z cigariet. „Pripomína mi to môjho spolužiaka,“ vtipkujú ľudia

Mladý dizajnér ručne pozbieral ohorky z cigariet na ulici.

Na parížskom týždni módy si hostia mohli pozrieť výtvory mladých študentov zo školy Institut Français de la Mode. Jedným z nich bol aj dizajnér Jiawei Han, ktorý odprezentoval kolekciu svojej značky Juno-off. Po móle sa prešla modelka, ktorá mala na sebe kabát, ktorý si vyžadoval naozaj špeciálnu výrobu. Bol vytvorený z 1 000 kusov použitých ohorkov z cigariet, ktoré študent pozbieral na ulici. Fanúšikov zaujalo hlavne to, akú vôňu môže mať takýto netradičný kúsok. „Verím, že to vonia dokonale,“ zanecháva komentár jeden z fanúšikov.

Dizajnér značky Juno-off zverejnil na Instagrame fotky z výrobného procesu. 1 000 kusov ohorkov ručne olúpal a lepil na látku. „Neviem, ako sa ti s tým zápachom pracovalo, ale myslím, že ťažko,“ komentujú proces. „Je to nízkorozpočtová couture verzia. V Paríži by som ich našiel za jeden deň, všetky by boli za niektorými módnymi domami,“ vtipkujú.

Niektorým sa zdal kabát nechutný, no našli sa aj takí, ktorí jeho prácu ocenili. Pochválili hlavne dôraz na udržateľnosť. „Neviem si predstaviť, ako to vonia, ale koho to zaujíma. Je to úžasné, je potrebné oceniť remeselnú zručnosť a čas, ktorý pri tom strávil. Úžasné, pokračuj v tom. Krásny kúsok so zameraním na udržateľnosť a alchýmiu,“ vyzdvihli jeho odkaz.