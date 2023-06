Šéfka zmrzlinárne Koun: Nový interiér má pôsobiť instagramovo, nech si to ľudia fotia. Zmrzlina za 2,50 zákazníkov neprekvapila

Zmrzlina z Kounu sa stala neodmysliteľnou súčasťou leta v hlavnom meste. Prečo stojí jeden kopček zmrzliny 2,50 € a ako vznikol nápad na extravagantný interiér ich predajne, sme sa rozprávali s majiteľkou Barbarou Szalaiovou.

Barbara Szalaiová pred deviatimi rokmi spolu s rodinou otvorila zmrzlináreň Koun, ktorá sa za roky fungovania stala jedným z kultových podnikov Bratislavy. Tohtoročnú sezónu ich predajňa prekvapila novým extravagantným interiérom. Koun tak už nie je len miestom, kde si zákazníci chodia po kvalitnú zmrzlinu, ale aj po selfie. „Prvé slovo, čo som povedala dizajnérovi, bolo, nech to vyzerá instagramovo. Nech si to ľudia fotia,“ povedala Barbara v rozhovore pre Refresher.

Majiteľka zmrzlinárne Koun Barbara Szalaiová. Zdroj: Refresher/Jakub Ondejka

Koun, rovnako ako aj iné gastro prevádzky, však pre vysokú infláciu zažíva náročné obdobie. V časoch, keď ľudia čoraz viac rozmýšľajú nad tým, ako ušetria, museli pre zvýšené náklady zdražovať a v aktuálnej sezóne za zmrzlinu z Kounu zaplatíš 2,50 €. „Naše náklady sa zdvojnásobili a je to pre nás veľmi riskantný rok,“ dopĺňa majiteľka.

Ako máte nastavený model fungovania firmy, keď vaša sezóna trvá len pár mesiacov, najmä počas leta?

Otvárame v marci a zatvárame v novembri, podľa počasia. Pred rokmi sme ťahali skoro až do Vianoc, dnes je pre globálne otepľovanie počasie iné. Všetko sa akoby posúva. Naša hlavná sezóna teraz nie je v lete, lebo vtedy sú všetci na dovolenkách alebo kúpaliskách. Keď k nám ľudia prídu, je to skôr večer, lebo nikomu sa asi nechce prechádzať horúcim mestom.

Najviac ľudí chodí na zmrzlinu, keď je tak 20 až 25 stupňov. Našou hlavnou sezónou je teda apríl a máj a potom koniec leta. Po skončení sezóny na tri až štyri mesiace úplne zatvoríme. Vtedy opravujeme a čistíme stroje, alebo renovujeme priestory a pravidelne chodievame do Talianska na zmrzlinárske výstavy. Ale je to aj priestor na oddych. Počas sezóny je to potom celkom masaker, keďže fungujeme od rána do večera.



Počas mesiacov, keď máte otvorené, si musíte v podstate zarobiť na celý rok. Nie je to rizikové?

Samozrejme, že na začiatku podnikania sme sa toho báli. Aj keď ja osobne ani nie, neviem prečo, ale do všetkého skáčem veľmi odvážne. Je to náš rodinný podnik a nejaký strach tam bol a stále aj je.



Povedali sme si, že to vyskúšame na rok, a keď sa to nepodarí, nič sa nedeje. Vyplatíme, čo treba, a ja odídem do zahraničia. Zatiaľ sa nám však darí. Fungujeme už deviaty rok a desiatu sezónu, keďže prvýkrát sme otvorili na konci zmrzlinovej sezóny.



Túto sezónu ste predstavili aj nový interiér, ktorý vzbudil celkom rozporuplné reakcie. Niektorým sa páči, iní ho povedzme nepochopili. Prečo ste zvolili takúto extravagantnú podobu?