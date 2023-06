Túto Hermès kabelku v ruke neunesieš: sochárka vyrába ikonické modely z drahého mramoru, sú extrémne ťažké a stoja tisícky dolárov

Umelkyňa pretvára módne ikony na sochárske skvosty zo vzácnych a nádherných kameňov.

Vieš čo je drahšie ako Hermès alebo Chanel kabelka? Hermès a Chanel kabelka z mramoru. Našli sme dizajnérku, ktorá ikonické modely vyrába z večného materiálu. Jednu vlastní aj Rihanna, ale pripomíname, tieto kabelky v ruke zrejme neunesieš.

„Počas mojej práce som vyrábala najskôr rôzne oblečenie alebo malé doplnky z mramoru. Raz som si spomenula na moju fejkovú kabelku Chanel, ktorú som mala ako dieťa. Vtedy som si uvedomila, akú hodnotu vtedy pre mňa mala. Birkin od Hermès aj Chanel sú dokonalé plátna, na ktorých sa dá rozprávať príbeh. Myšlienku ikonickej luxusnej kabelky vnímam ako predmet alebo modlu, ktorú treba uctievať. Sú to jednoducho ikony samy o sebe“, povedala pre Refresher Barbara Segal.

Barbara Segal je sochárka, ktorá pochádza z New Yorku. Žije a pracuje v meste Yonkers. V 60. rokoch vyštudovala kameňosochárstvo, neskôr sa presťahovala do Paríža. Tam si rozšírila vedomosti svojho vzdelania. Jej tvorbu však vo veľkej miere ovplyvnilo práve Taliansko. „Rozhodla som sa presťahovať do Pietrasanty a Carrara v Taliansku. Tu som kde pracovala vo veľkých mramorových ateliéroch, spolu s obrovskými umelcami a remeselníkmi ako Jacques Lipshitz, Augustin Cárdenas v Tommasi Fonderia a SGF Studio Scultura“, dodáva.

Po návrate do New Yorku Barbara zistila, že sa naučila používať svojské techniky a koncept, ktoré považuje vo svete moderného umenia za veľmi ohrozené. V jej tvorbe sa odráža duch renesančného a barokového umenia. Vždy ju inšpirovala energia kostolov, a tak ju spája spoločne s inšpiráciou z architektúry. V akých sumách sa pohybujú jej diela a koľko jej trvá vyrobiť jednu kabelku sa dočítaš v článku.

Vzácny materiál

Umelkyňa používa mramor, ktorý bol typický pre renesančné a barokové umenie. Vzory a textúry, ktoré na jej dielach môžeš vidieť, sa nachádzali na architektonických dielach od tých najväčších renesančných majstrov.

„Impozantné interiéry či exteriéry vždy ovládali moju predstavivosť. Snažím sa obnoviť radosť a úctu, ktorú som pociťovala keď som mala 19 rokov. Fascinovala ma Berniniho rezba. Dámske kabelky sú súčasťou môjho života a zároveň interpretáciou žien v našej konzumnej spoločnosti“ vraví Segal. Pracuje so všetkými druhmi mramoru a ónyxu. Aktuálne ju začali fascinovať aj polodrahokamy, ktoré postupne do svojich diel pridáva.

Materiál získava z Carrary v Taliansku, ktoré je centrom kamenárskeho priemyslu. Je to tiež miesto, kde sa ťaží ten najlepší biely mramor. Krajiny z celého sveta tam vraj posielajú svoj kameň na spracovanie (napríklad na výrobu dosiek pre komerčné projekty), preto je možné nájsť v tejto lokalite všetky druhy materiálov.

Ako môžeš vidieť na Barbarinom instagrame, umelkyňa pracuje s rôznymi nástorjmi a technikami vo svojom ateliéri. Jej práca si vyžaduje množstvo precíznych krokov, a tak nás veľmi zaujímalo, koľko trvá vyrobiť jednu „birkin“ z mramoru. „Na začiatku to trvalo len tri mesiace, ale teraz to trvá až deväť mesiacov, pretože som pridala zložitejšie techniky, detaily v podobe polodrahokamov. Používam naozaj ťažké kamene na spracovanie“, približuje nám.

Segal okrem kabeliek vytvára aj rôzne iné predmety. Medzi jej výtvormi nájdeš oblečenie či menšie kúsky zo vzácnych kameňov. V závislosti od veľkosti môžu teda jej diela vážiť 54 až 290 kilogramov. Ak patríš medzi zberateľov zaujímavých umeleckých kúskov, nezvyčajné sochy stoja od 70 000 do 350 000 dolárov.

Zdroj: Archív: Barbara Segal

Barbarinu „Birkin“ kabelku vlastní aj Rihanna

Rihanna sa umeleckým dielom pochválila aj na fotografii, kde ukázala, že má doma vystavený jeden kúsok mramorovej Hermès kabelky v bielo-modrej farbe. „Rihanna moju prácu objavila na Instagrame. Vraj som ju hneď zaujala. Kontaktovala ma jej asistentka, no a potom si hneď vybrala jeden typ kabelky Hermès s názvom Blue Candy, ktorý ju najviac zaujal a kúpila si ju. Je pár celebrít, ktoré zaujala moja práca, ale to si nechám pre seba“, dodáva.

Rihanna vlastní kabelku v modro-bielom prevedení. Zdroj: Archív: Barbara Segal