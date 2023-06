Chceš pracovať pre nemeckého lídra na svetovom trhu inovatívnych technológií? Teraz máš tú možnosť

Už čoskoro vznikne na Záhorí najmodernejšie výrobné stredisko. A ty môžeš byť pri tom.

Nie je to tak dávno, čo sa za prácou chodievalo do Nemecka. Teraz je to však naopak. V Senici aktuálne prebieha výstavba nového výrobného závodu nemeckej spoločnosti VAILLANT GROUP. Závod VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s. r. o., prinesie stovky pracovných miest.

Jeho súčasťou sa môžeš stať aj ty. Okrem zmysluplnej práce získaš aj kopec možností a príležitostí na kariérny rast. Spoločnosť Vaillant Group kladie dôraz na príjemné pracovné prostredie a svojim zamestnancom ponúka množstvo benefitov. Či už ťa láka zahraničná stáž, alebo si chceš zlepšiť angličtinu, v novej práci to nebude problém.

Tešiť sa môžeš na jazykové kurzy aj zahraničné stáže

Práca v najmodernejšom výrobnom závode blízko Senice ti môže pomôcť odštartovať tvoju kariéru. Spoločnosť významne investuje do pracovných benefitov so snahou vytvárať zmysluplné pracovné miesta v rastúcom technologickom odvetví. Ponúka možnosti kariérneho rastu a osobného rozvoja. Tešiť sa môžeš na zaujímavé benefity, ako sú rôzne jazykové kurzy, školenia či stáže v zahraničí.

Vaillant Group je medzinárodne aktívnym priekopníkom energetickej transformácie, ktorý je inovátorom vo svojej oblasti už viac ako 145 rokov. Že ide o pokrokovú spoločnosť, dokazuje aj snaha o inovatívne a udržateľné technológie. Spoločnosť napĺňa potrebu znižovania uhlíkovej stopy – vďaka využívaniu zelených technológií a neustálej práci na inovatívnych riešeniach, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

Stovky nových pracovných miest

Skupina Vaillant Group stavia na Slovensku už tretí výrobný závod. Po Protherm Production v Skalici a Vaillant Industrial Slovakia, s. r. o., v Trenčianskych Stankovciach pribudne na Záhorí najmodernejší závod skupiny určený na výrobu tepelných čerpadiel. Prípravy na spustenie výroby vrcholia.

Už teraz má výrobný závod v Senici otvorené množstvo voľných pracovných pozícií a hľadá kandidátov v rôznych oblastiach – technických odborníkov z oblasti kvality, industrializácie, financií či logistiky, ale aj operátorov na montážnych linkách. Pridáš sa?

Chceš sa pridať?

Zaujala ťa ponuka nemeckej spoločnosti VAILLANT GROUP? Tak neváhaj a prihlás sa do výberového konania. Aktuálne pracovné príležitosti nájdeš na kariérnej stránke spoločnosti Vaillant Group. V prípade, že by si na webe nenašiel vhodnú pozíciu, pošli svoje CV do databázy spoločnosti alebo na HR oddelenie. Zaslať ho môžeš na adresu sona.valachovicova@vaillant-group.com alebo petra.bartalova@vaillant-group.com. Ak preferuješ telefonický kontakt, zavolaj na číslo 0905 904 995 alebo +421 945 530 820.

Si zo Senice alebo z jej okolia? Zastaviť sa môžeš aj osobne. Vaillant Group Offices nájdeš na Námestí osloboditeľa 8 v Senici. Nezabudni sledovať VAILLANT GROUP Heat Pump Production aj na LinkedIn a Facebooku.