Chceš naplno využiť svoju elektrickú kolobežku v teplých dňoch? Predtým než vyrazíš, daj si pozor na týchto 5 vecí

O tvojho dvojkolesového kamaráta by malo byť poriadne postarané. Užiješ si tak bezstarostné a bezpečné jazdy.

Prvé teplé dni ti začali štekliť líčka a ty rozmýšľaš, že svoju elektrickú kolobežku konečne vyslobodíš z garáže a pôjdeš sa prevetrať. Avšak pred tým, než sa vydáš na cesty, by mal tvoj dvojkolesový spoločník prejsť údržbou. Čomu by si mal venovať najväčšiu pozornosť? Odborníci z FixServisu ti povedia, na čo by si nemal pred prvou jazdou v sezóne zabudnúť.

Základom je funkčná batéria

Pred prvou jarnou jazdou pripoj baterku do nabíjačky a sleduj, či sa ti bez problémov nabije na sto percent. Následne otestuj, či náhodou kolobežke významne nepoklesol maximálny dojazd. Ak je akumulátor nesprávne skladovaný, jeho kapacita môže byť po zime nižšia. Keď sa vydáš na prvú jazdu, skontroluj, či má tvoja kolobežka dojazd, na aký si bol zvyknutý. Neriskuj, že zostaneš niekde visieť. Keď si dokázal na plné nabitie minulý rok prejsť napríklad 30 km, tento rok to už nemusí platiť.

Zdravie batérie kolobežky určite nepodceňuj. Zdroj: iFix

Praktický tip: Pri skladovaní počas zimy sa snaž udržiavať batériu nabitú v rozmedzí 20 – 80 %. Dbaj aj na to, aby sa úplne nevybila. Ak je dlhodobo úplne vybitá, môže stratiť značnú časť svojej kapacity.

Na správnom skladovaní záleží

Pokiaľ skladuješ svoju kolobežku v prostredí, kde je chlad a nadmerné vlhko, veľmi jej tým nepomôžeš. Nízke teploty spôsobujú rýchlejšiu degradáciu batérie, vlhkosť zas môže zapríčiniť koróziu kontaktov alebo zatečenie baterky, v dôsledku čoho nebude správne fungovať.

Rada odborníka: Ak sa batéria nenabíja alebo cítiš, že významne poklesol jej dojazd, daj ju skontrolovať skúseným technikom. Pravdepodobne bude potrebná jej oprava alebo výmena za novú.

Stav pneumatík

Pneumatiky na kolobežke sú rovnako dôležité ako tie na aute alebo bicykli. Po dlhšom oddychu tvojho dvojkolesového parťáka skontroluj aj tie. Ich dobrý stav ti zaručí bezpečnú jazdu. V prvom rade si skontroluj hĺbku dezénu pneumatík. Keď uvidíš, že je dezén plytký a pneumatiky sú zjazdené, radšej ich vymeň za nové. Nedostatočný dezén zhoršuje trakciu, v dôsledku čoho môže kolobežka mať dlhšiu brzdnú dráhu a horšiu priľnavosť k povrchom. Môžeš sa tak dostať do šmyku a skončiť v lepšom prípade v kríkoch s pár odreninami.

Kontrolovanie dezénu pneumatík nie je dôležité iba na automobiloch a motorkách. Zdroj: iFix

Poškodenia na pneumatikách – trhliny či hlboké škrabance – môžu spolu so zjazdeným dezénom zvyšovať náchylnosť na defekt. Pri výbere nových pneumatík si daj poradiť od odborníkov.

Brzdy musia byť v stopercentnom stave

Väčšina elektrických kolobežiek využíva mechanické kotúčové brzdy, drahšie modely sú niekedy vybavené hydraulickými. Určite otestuj, či sa platničky pri jazde netrú o kotúč. Zdvihni prednú alebo zadnú časť kolobežky a skús potočiť kolesom. Ak počuješ cinkanie alebo trenie, nastav polohu brzdového strmeňa tak, aby si pri točení kolesami nepočul kovové zvuky a necítil odpor.

Odborníkovi na elektrické kolobežky daj aj skontrolovať dostatok materiálov na brzdových platničkách. Ten zhodnotí, či ich treba vymeniť za nové. Pokiaľ máš hydraulické brzdy, servis sa ti vie pozrieť aj na tesnenie systému.

So zanedbanými brzdami riskuješ nepekný úraz. Zdroj: iFix

Nezabúdaj: Prever si aj stav brzdových laniek, či nie sú poškodené alebo hrdzavé.

Dotiahni si poriadne skrutky

Pred svojou prvou jazdou sezóny si skontroluj, či sú všetky skrutkové spoje dobre dotiahnuté. Ak uvidíš nejaké uvoľnené skrutky či matice, môžu sa počas jazdy povoliť a dostať ťa do nebezpečných situácií.

Všimni si aj nadmernú koróziu. Ak na niektorých skrutkách uvidíš príliš veľa hrdze, radšej ich vymeň za nové. Nechceš predsa nič riskovať.

Bezstarostný servis kolobežiek vo FixServise

Nemáš dostatok skúseností na skontrolovanie svojej kolobežky? Zver ju radšej do rúk profesionálov. Zanes svojho cestovného „parťáka“ do najbližšieho servisu elektrických kolobežiek FixServis, kde ti ju preveria skúsení technici. Tí v prípade potreby nastavia alebo vymenia dôležité komponenty, aby bola pripravená spoľahlivo a bezpečne fungovať po celú sezónu.