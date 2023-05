Arnold Schwarzenegger je starou vykopávkou, na ktorú sa neoplatí pozerať. Seriálu FUBAR od Netflixu plného klišé sa vyhni

Prečo sa neoplatí pozerať nový komediálny akčný seriál FUBAR od Netflixu?

Arnold Schwarzenegger je legenda akčného žánru a niet pochýb, že má stále veľkú charizmu a diváci ho milujú. Aj v redakcii ho zbožňujeme, ale nič to nemení na tom, že jeho filmografia po návrate z politiky za veľa nestojí. Nie je to tak úplne jeho chyba, ako skôr filmárov a producentov, ktorí netušia, ako majú jeho talent správne využiť.

Arnie dokáže vtipkovať vo vážnych situáciách a v rámci komediálneho akčného žánru je celkom dobrý herec. Väčšinou stačí, keď sa tvári drsne a hláškuje pritom. Bohužiaľ, v prvých dvoch častiach tohto seriálu nerobí nič z toho.

Stredobodom príbehu FUBAR je vzťah agenta Lukea (Arnold Schwarzenegger) s jeho dcérou Emmou (Monica Barbaro z Top Gun: Maverick), ktorá netuší, že jej otec tajne pracuje ako agent CIA a že sa rodine nevenoval preto, že zachraňoval svet. Hnevá sa na neho a vyčíta mu, že sa jeho vinou rozpadla rodina.

Luke sa na ňu zase hnevá, že sa dala na rovnakú cestu ako on. Až doteraz netušil, že je tiež agentkou CIA a dokonca jednou z najlepších. Nepriaznivé okolnosti ich prinútia spolupracovať na nebezpečnej misii v snahe zabrániť teroristom získať zbraň hromadného ničenia.

Stereotypný klišéovitý príbeh

Počas prvých dvoch epizód sme sledovali krehkosť ich vzťahu a nie príliš dynamické dialógy, ktoré sa veľmi rýchlo zunovali. Luke je tvrdohlavý a egoistický agent, ktorý si myslí, že vie všetko najlepšie, a jeho dcéra je v podstate rovnaká. Obaja si majú čo vyčítať, no svoje problémy veľmi neriešia a akurát sa donekonečna hádajú, čo je únavné a stereotypné.

Téma rodiny, ktorá zažíva problémy z dôvodu, že niektorý z jej členov je tajným agentom a celý život svojich blízkych klamal, je už obohratá. V prípade seriálu FUBAR platí aj to, že nemá nič nové, čo by divákom z hľadiska jej využitia a spracovania postáv ponúkol. Scenáristi sa neustále snažia o vtipy, ale pôsobí to silene a neoriginálne.

Nevtipný humor, o ničom hlášky a slabí herci

Arnold prednáša tuctové „hlášky“ a jeho vzťahy s ostatnými kolegami vôbec nefungujú. Môže za to fakt, že každý z nich by mohol byť jeho dieťaťom. Generačné rozdiely medzi hercami nepríjemne cítiť vo väčšine scén, keď sa Arnold jednoducho nemá od koho odraziť. Jednak preto, že zvyšní herci nie sú ničím výnimoční, a jednak preto, že ich postavám tvorcovia nedodali poriadne gule, akoby sa báli, že by popri Arniem niekto mohol vyzerať cool a zaujímavo.

To je častý problém novodobých filmov a seriálov, v ktorých hrajú legendy Hollywoodu, obzvlášť tie z akčného žánru. Tvorcovia okolo nich vystavajú nevýrazný herecký ansámbel a ešte majú strach, aby náhodou ich postavy nezatienili hlavnú hviezdu. Potom sú celkom generické a nudné. Aj seriálu FUBAR chýbajú postavy, ktoré by intelektuálne či fyzicky ohrozili suverenitu Arnieho charakteru, čo vytvára veľmi stereotypnú atmosféru, dialógy aj interakcie medzi postavami.

Priemerná akcia s dedkom Schwarzeneggerom

Za veľa nestojí ani akcia, ktorá je prinajlepšom priemerná. V prvých dvoch častiach sa nestalo nič, čo by stálo za pozornosť a čo diváci tento rok nevideli v kinách a na streamingu aspoň 20-krát. Akcii chýba nápaditosť, originálnejšie pohyby kamery a dynamickejší strih, ktorý by však zároveň nechal vyniknúť chmatom a rôznym prestrelkám (v prvých dvoch častiach je ich však minimum).

Na druhej strane práve strih a generické kamerové prelety sú silnou devízou tvorcov, ktorí museli azda v každej akčnej scéne s Arnoldom nasadiť jeho kaskadéra/dabléra, ktorému diváci nesmú vidieť do tváre, takže tomu prispôsobili aj akčné scény. Keď už aj je vidieť priamo Arnieho v akcii, nie je to ani vtipné, ani smutné. Sledovať 75-ročného dedka, ako kántri 20- či 30-ročných špeciálne vycvičených zabijakov, je už skôr sterilné.

FUBAR je ďalší zbytočný akčný seriál od Netflixu, ktorý v rámci či už komediálneho, alebo akčného žánru nemá absolútne čo ponúknuť. Jedine tak charizmu Arnolda Schwarzeneggera, ale ani tá nestojí za približne 7 hodín našich životov. Seriálu FUBAR sa pokojne vyhni a nájdi si niečo lepšie.

Stále veríme, že Arnold v Hollywoode nepovedal posledné slovo, ale má veľkú smolu vo výbere projektov a v tom, že sa nenájde odvážny a originálny režisér či scenárista, ktorý by sa zameral na jeho prednosti, neignoroval jeho vek a nesnažil sa trápne oklamať divákov, že Arnie je stále Terminátor. Má 75 rokov a je úplne v poriadku, ak sa prestane tváriť inak. On je posledný, kto by mal niekomu niečo dokazovať.