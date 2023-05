ANKETA: Vyše 50 mužov vysvetľuje, ako majú radi orál. Toto v posteli fakt radšej neskúšaj

V niektorých odpovediach sa zhodli. Napríklad väčšina mužov, celkom neprekvapivo, fakt nemá rada používanie zubov pri ústnom uspokojovaní.

Pri orálnom sexe by muži chceli, aby sa ich partneri či partnerky venovali nielen penisu, ale aj iným častiam ich tela. Vyplýva to z online prieskumu Refresheru, do ktorého sa zapojilo dohromady 123 našich čitateľov, z toho 52 mužov, pričom sme prijímali odpovede od ľudí rôznych orientácií či identít.

„Dôležité sú dotyky, zmeny tempa a lízanie penisu po celej dĺžke,“ znie jeden z odkazov našich respondentov. „Mňa najmä berie, keď sa mi žena pozerá do očí, drží môj mokrý penis v ruke a pýta sa ma, či sa mi to páči. Áno, očný kontakt je veľmi dôležitý.“ Okrem toho viacerí v odpovediach zdôrazňujú striedanie intenzívnych a jemných dotykov, ale padlo aj niekoľko veľmi praktických rád na pomôcky či techniky.

Tie odpovede, ktoré sa opakovali najčastejšie, sme zobrazili v článku aj graficky. Okrem toho sme zisťovali, či pri oráli muži trvajú na ochrane a čo vlastne majú radšej: penetráciu alebo ústnu stimuláciu.

Odpovede na otázku, ako uspokojiť ústami ženu, si prečítaš v tomto článku. Podobné intímne témy, ktoré bývajú v spoločnosti tabu, rozoberáme v Refresheri s rešpektom a bez hanby. Pre viac článkov o sexualite klikni sem. V práci môžeme pokračovať len s podporou našich predplatiteľov, pridaj sa do klubu Refresher+ aj ty.

Na jednej veci sa takmer všetci zhodli: žiadne zuby!

Takmer 60 % odpovedí na otázku, čo mužom na orálnom sexe vadí, sa týkalo zubov. Z doplňujúcich odpovedí vyplýva, že použitie zubov na citlivých genitáliách je bolestivé a nepríjemné. Respondenti využili priestor v ankete na opakované výzvy k potenciálnym partnerkám či partnerom: k penisom hlavne jemne a bez zubov.

Druhá najčastejšia odpoveď bola jednoduché „nič“. Ojedinele sa vyskytli aj iné výhrady, týkali sa napríklad hanblivej partnerky či obavy z prejavov vášne.

Oveľa kvetnatejšie a pestrejšie boli odpovede pri otázke, čo ich naopak na dostávaní orálu najviac vzrušuje alebo baví. „Baví ma to, ako sa mi v tele zapojí každý nerv a som ako na ihlách,“ opisuje jeden z respondentov a ďalšie dodáva, že ho vzrušuje „to, ako vidím tú ženu tam dole, je to krásny pohľad aj pocit.“