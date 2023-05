Žiadny sci-fi seriál roka. Silo mal potenciál, no tvorcovia ho naťahujú ako sopeľ

Apple TV+ vydáva nový sci-fi seriál Silo s Rebeccou Ferguson. Stojí za tvoj čas a pozornosť v súčasnosti, keď vychádzajú dobré seriály každý druhý týždeň?

Silo je sci-fi seriál od Apple TV+, ktorého tvorcovia zatiaľ vydali dve epizódy s tým, že každý piatok vyjde ďalšia (v prvej sérii ich bude celkovo 10).

Silo je postapokalyptický seriál, no diváci v prvých dvoch častiach nezistia, v ktorom období sa jeho dej odohráva. Je to jedna z viacerých mysterióznych vecí, ktoré budú diváka v seriáli sprevádzať. Ten zobrazuje život ľudí žijúcich pod zemou v obrovskom sile. Na každom podlaží sa deje niečo iné, od pestovania rastlín cez chov zvierat až po vyučovanie detí a klasické manuálne práce.

Zdroj: Apple TV+

V prvých dvoch častiach nebolo jasné, či existujú aj rozličné triedy obyvateľov sila podľa bohatstva a postavenia v spoločnosti (v štýle filmu a seriálu Snowpiercer). Tvorcovia ukázali obyčajných ľudí, mechanikov, opravárov, kuchárov, šerifa a jeho policajné oddelenie či starostku.

Práve policajný šerif Holston (David Oyelowo z filmu Selma) je v prvej časti hlavnou postavou, keď tvorcovia ukazujú jeho život v sile s manželkou Allison (Rashida Jones z Parks and Recreation). Allison tuší, že ich „vláda“ im niečo tají.

Zdroj: Apple TV+

Nakoniec zistí, že ich skutočne klamú, a rozhodne sa vydať na povrch, odkiaľ sa už späť do sila nemôže vrátiť. Allison verí, že tam hore sa dá žiť normálne a že planéta nie je zničená.

Seriál sa v ďalších častiach bude zaoberať tým, čo presne sa na povrchu stalo, aká je skutočne pravda, kto postavil silo a s akým cieľom. Skúmať to bude predovšetkým postava mechaničky Juliette (Rebecca Ferguson z Mission: Impossible), ktorá verí, že vláda zavraždila jej priateľa Georgea.

Juliette je od druhej časti hlavnou postavou seriálu, ktorý má veľmi zaujímavú postapokalyptickú a mysterióznu premisu. Jeho tvorcovia ju však v prvých dvoch častiach nedokázali správne využiť a predať v seriálovom formáte, ktorý sa tomuto príbehu vôbec nehodí. Silo malo podľa pôvodného plánu vzniknúť ako celovečerný film pod producentskou taktovkou Ridleyho Scotta.

Zdroj: Apple TV+

Potom čo štúdio Disney kúpilo štúdio Fox, však film zrušili a namiesto toho z neho iní tvorcovia spravili seriál. Je to škoda, pretože v ňom až príliš cítiť seriálovú vatu a nekonečné naťahovanie udalostí. Tie tvorcovia v prvých dvoch častiach vyrozprávali formou flashbackov. Drvivá väčšina deja sa teda zatiaľ odohráva v minulosti, čo len otravne predlžuje rozuzlenie záhady.

Z obidvoch častí mohli vystrihnúť niekoľko desiatok minút, čím by sa rapídne zlepšilo tempo aj atraktivita príbehu. Nefungujú v ňom ani žiadne romantické dejové línie, ktoré príbehu veľa nepridávajú. Tvorcovia v divákoch dokázali vzbudiť záujem o vyriešenie celej záhady, ale nedokázali ich prinútiť, aby im čo i len trochu záležalo na postavách, ktoré sú nevýrazné a v rámci mysteriózneho „mind fu*kového“ žánru už opozerané.

Zdroj: Apple TV+

Seriál Silo má pekný vizuál a správnu sci-fi atmosféru, pričom sa môže spoľahnúť aj na nadpriemerných hercov. Keby to bol celovečerný film, tempo by odsýpalo rýchlejšie a tvorcovia by sa venovali len tým najlepším a najzaujímavejším častiam príbehu, ktorých bolo v prvých dvoch častiach veľmi málo.

V súčasnosti, keď kvalitné seriály vychádzajú každé dva týždne, je tak trochu škoda, že si tvorcovia viac nevážia čas diváka, ktorý by prijal priamejší ťah na bránu.