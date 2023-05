Tento robotický vysávač je pomocník ako z budúcnosti. Povysáva, umyje podlahu silou zvuku a vytvorí 3D mapu tvojej domácnosti

Roborock S8 Pro Ultra je kvalitná tech vychytávka, ktorú môžeš ovládať aj hlasom.

Ruku na srdce. Po dlhom týždni stráviť polovicu víkendu upratovaním domácnosti je asi to posledné, po čom túžiš. Inteligentné vychytávky, ktoré nám uľahčujú každodenné povinnosti, ako napríklad virtuálni asistenti či robotické vysávače, nie sú na trhu žiadnou novinkou. Spoločnosť Roborock sa rozhodla urobiť tvoj život pohodlnejším a vysávanie ešte viac automatizovať, a preto predstavila robotický vysávač novej generácie.

Vysávač Roborock S8 Pro Ultra si urobí mapu celej tvojej domácnosti, naplánuje si efektívnu trasu, aby upratal naozaj každý kúsok tvojej podlahy. Dokáže rozoznať rôzne povrchy a podľa toho strieda vysávač a mop. V prípade potreby si dobije baterku a doplní vodu. To nie je všetko. Vysávač si sám dokáže vyprázdniť kôš, takže ho stačí skontrolovať raz za čas. Znie to príliš dobre na to, aby to bola pravda, no v nasledujúcich riadkoch ti vysvetlíme, že je to skutočne možné.

Uprace bez tvojej pomoci

Vysávač Roborock S8 Pro Ultra bol vytvorený tak, aby ťa upratovanie zaťažovalo čo najmenej. Je vybavený automatickou vyprázdňovacou stanicou, ktorá dokáže zachytávať prach až 7 týždňov, v závislosti od znečistenia domácnosti. Tento model povysáva aj prach, o ktorom si doteraz netušil, že existuje. Zosilnená sacia hlavica dokáže zachytiť nečistoty aj z útrob kobercov. Na rozdiel od predchádzajúcich modelov je S8 Pro Ultra vybavený dvojitými valcovými kefami. Vlasy a iné nečistoty tak nie je potrebné pravidelne vyberať, pretože by sa do kefy nemali vôbec zamotávať.

Zdroj: Roborock

Model S8 Pro Ultra je vybavený reaktívnym vyhýbaním sa prekážkam, čo je technológia, ktorá sa bežne využíva v oblasti robotiky. Funguje tak, že pomocou senzorov deteguje objekty, ktoré mu stoja v ceste, a vygeneruje vhodnú reakciu, aby sa prekážke vyhol. Celý tvoj dom alebo byt takisto naskenuje, aby vytvoril 3D mapu, ktorú uvidíš v príslušnej appke. Táto adaptívna technológia dokáže pokryť až štyri rôzne poschodia.

Ďalšou vychytávkou je technológia 3D štruktúrovaného svetla a infračerveného zobrazovania, ktorá umožní vysávaču presne zistiť, kde je nábytok, hrany, schody a kde máš koberec. Následne vypočíta optimálnu a čo najefektívnejšiu trasu, aby upratal všade.

Zdroj: Roborock

V appke máš nad svojím zariadením neustály prehľad a kontrolu. Môžeš si nastaviť no-go zóny, virtuálne steny, rozdeliť miestnosti alebo ich pomenovať. V každej miestnosti si môžeš nastaviť typ povrchu a prispôsobiť množstvo použitej vody a intenzitu čistenia. Roborock S8 Pro Ultra je možné spúšťať aj na diaľku, keď si v práci. Rovnako si môžeš nastaviť časy upratovania, aby ťa vysávač nevyrušoval počas prípravy večere alebo poobedného „šlofíka“. Ak sa počas víkendov nechceš svojho telefónu ani len dotknúť, tento model vysávača môžeš ovládať aj hlasom. Dá sa plne synchronizovať s hlasovými asistentmi, ako sú Amazon Alexa, Google Assistant alebo Siri.

Takisto ťa poteší, že tento vysávač sa nabíja o 30 % rýchlejšie než jeho predchodcovia. Dokonca sa ti bez problémov nabije, ak máš domácnosť nastavenú off-peak – využívaš mimošpičkovú elektrickú energiu.

Zdroj: Roborock

Podlahy ti umyjú vibrácie

Podľa využitých inteligentných technológií asi môžeš tušiť, že Roborock S8 Pro Ultra ti neumyje podlahy obyčajným mopom a vodou. Tento model je vybavený mopovacím systémom VibraRise® 2.0, ktorý utiera podlahy pomocou vibračnej sily zvuku. V praxi to funguje tak, že kombinuje vibrácie a prúdenie vody, čo mu umožní odstrániť odolné škvrny či špinu a docieliť tak lesklú podlahu. Frekvencia vibrácií je 3 000-krát za minútu.

Oproti predchádzajúcim modelom sa VibraRise® 2.0 skladá z dvoch vibračných modulov, ktoré výrazne zlepšujú mopovaciu funkciu. Nádržka na vodu modelu S8 Pro Ultra uvoľňuje kontrolované množstvo vody na podlahu, zatiaľ čo vibrujúca podložka mopu sa pohybuje tam a späť, aby rozvírila nečistoty a vydrhla špinu. Funkciu vysávania a mopovania nemusíš zapínať zvlášť, pretože vysávač dokáže plynule prechádzať z jedného povrchu na druhý. Ak pri umývaní podlahy deteguje koberec, mop sa zdvihne do výšky 5 mm a pokračuje vysávaním.

Zdroj: Roborock

Inteligentná dokovacia stanica

Keď robotický vysávač skončí s prácou, prejde do dokovacej stanice, ktorá má rôzne funkcie – S8 Pro Ultra sa v nej dokáže sám očistiť od prachu, usušiť od vody, umyť mop od špiny, vyprázdniť kôš a doplniť vodu či baterky. Čo to všetko znamená v praxi? Vysvetlíme ti to postupne.

Vďaka umývacej schopnosti máš istotu, že mop bude vždy čistý a zbavený všetkých nečistôt. Keď je čas vyprázdniť smetný kôš, funkcia vyprázdnenia to vybaví za teba. Dokovacia stanica sa skladá z troch nádob – jedna na čistú vodu, jedna na špinavú vodu a posledná je nádoba na prach. Sušiaca funkcia zaistí, že mop sa po dokončení čistenia automaticky vysuší horúcim vzduchom, aby predchádzal nežiaducemu zápachu. Keď sa pri umývaní podlahy minie voda, vysávač si ju „odbehne“ doplniť do dokovacej stanice. Po dokončení vysávania a umývania sa Roborock S8 Pro Ultra sám aj očistí.

Zdroj: Roborock

Ak je tvoj rozpočet tesnejší, značka Roborock ponúka aj nižšie triedy v podobe modelov S8 a S8+. Obidva vysávače sú vybavené podobnými funkciami, ako má S8 Pro Ultra. Samozrejmosťou je sacia kapacita 6 000 Pa, duálne valcové kefy a mop, ktorý umýva podlahu s vibráciami zvuku. Obidva modely si takisto vedia vytvoriť 3D mapu priestoru, naplánovať si trasu čistenia a tak optimalizovať svoj upratovací cyklus. Všetky uvedené robotické vysávače môžeš ovládať prostredníctvom príslušnej appky. Vysávače Roborock nie sú len investíciou do domácnosti, ale aj do tvojho voľného času, ktorý nemusíš stráviť upratovaním.