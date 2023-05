Tento žiarivý prsteň každému v okolí prezradí, že si single a môžu sa ti prihovoriť. Výrobca chce oživiť offline zoznamovanie

Prstene na monitorovanie spánku či bezhotovostné platby už poznáš. A čo prsteň na zoznámenie?

Zoznamovacie apky nie sú pre každého. Hoci sa firmy ako Tinder snažia zo zoznámenia urobiť zábavu, nekonečné „svajpovanie“ mnohým jednoducho nesedí. Firma Pear sa to snaží zmeniť jednoduchým šperkom. Ponúkajú žiarivozelený prsteň pre všetkých single ľudí. Ich nositeľ dáva svetu najavo, že sa chce zoznamovať a bude rád, ak ho niekto osloví. Súpravu troch prsteňov v rôznych veľkostiach si vieš kúpiť online za 24 €.

Zelená pre zoznamovanie

Prsteň funguje podobným princípom ako známe semafor párty. Na tých si ľudia vyberajú zelené pásky, ak sa prišli vyslovene zoznámiť. Ak niekde v bare, na dovolenke, v kaviarni či kdekoľvek inde uvidíš človeka s týmto prsteňom, vedz, že ho nosí preto, aby našiel lásku. Alebo iný druh partnerstva.

Zdroj: Pearring.co

Firma okrem toho organizuje aj rôzne podujatia pre slobodných a aj najväčší singles festival na svete. S prsteňom získaš aj exkluzívne členstvo, no o podujatiach v našich končinách zatiaľ nie je reč. Majú celkom ambiciózny cieľ: na webe tvrdia, že ak by 1,2 miliardy slobodných ľudí na svete nosilo ich malý zelený prsteň, nepotrebovali by sme zoznamovacie aplikácie. Ich misiou je vraj spojenie v skutočnom živote a nie online.

Či sa im naozaj podarí konkurovať veľkým spoločnostiam ako Tinder a Badoo, ukáže až čas. Nezabudni však, že aj tieto apky sú len prostriedkom na zoznámenie a väčšina roboty ostáva na tebe. „Miesto zoznámenia nemá príliš veľký vplyv na kvalitu vzťahu. Niektoré výskumy dokonca ukazujú, že ľudia, ktorí sa zoznámili online, hodnotia svoj vzťah ako kvalitnejší,“ hovorí sociologička a psychoterapeutka Markéta Šetinová, ktorá skúma online zoznamky.

Ak chceš Tindru a podobným apkám dať ešte jednu šancu, prečítaj si rozhovor s Markétou, kde sa dozvieš, ako si vytvoriť kvalitný profil a čo od toho môžeš očakávať.