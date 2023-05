KVÍZ: Vieš, ktorá vôňa sa hodí do tvojej domácnosti? Odpovedz na otázky a zisti, čo ťa vystihuje

Vône majú zázračnú moc. Dokážu v nás oživiť aj dávno zabudnuté spomienky.

S veľkou pravdepodobnosťou si to už niekedy zažil. Stačí jemná vôňa a tvoja hlava začne naplno pracovať. V priebehu niekoľkých sekúnd si spomenieš na lenivé letné ráno vo voňavých perinách, prvý bozk pod rozkvitnutou čerešňou či sťahovanie do svojho úplne prvého bytu.

Oživ svoje spomienky

Vône v nás dokážu vyvolávať spomienky, emócie či meniť naše nálady. Každý moment je sprevádzaný nejakou vôňou, ktorú podvedome vnímame a spájame s daným okamihom. Vône tak môžu byť silnejším spúšťačom spomienok než staré fotografie. Tento fenomén má aj svoje pomenovanie. Situácia, keď v tebe vôňa vyvolá nejaké spomienky, sa nazýva Proustov fenomén (The Proust phenomenon/effect). Názov odkazuje na francúzskeho spisovateľa Marcela Prousta. Ten vo svojom diele Hľadanie strateného času detailne opísal príhodu o sušienke, ktorej vôňa ho preniesla do dávneho detstva.

Vedci zistili, že čuch je úzko prepojený s emocionálnou časťou mozgu. Je to práve náš čuch, ktorý v nás dokáže nečakane spustiť príval príjemných, ale aj menej príjemných spomienok. Preto by si mal venovať pozornosť nielen výberu parfumu, ale aj pracieho prostriedku alebo aviváže. Chceš, aby tvoj domov voňal ako letné dobrodružstvo v horách? Alebo sa chceš zobúdzať so spomienkami na detstvo voňajúce ako čerstvo vypraté periny v dome starých rodičov?

