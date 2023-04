RECENZIA: Ghosted – Red Notice 2.0

Režisér filmov Eddie th Eagle a Bohemian Rhapsody skúša akčný žáner, no ostávať by pri ňom nemal.

Cole (Chris Evans) je americký farmár, ktorý žije s rodinou a jedného dňa stretne pôvabnú Sadie (Ana de Armas). Padnú si do oka a prežijú spolu krásny deň, ktorý vyvrcholí v posteli. Sadie však Colea v nasledujúcich dňoch ignoruje, čo Colea neodradí, a tak ju vyhľadá v Londýne.

Tam ho však unesú a on zisťuje, že Sadie je agentka CIA a neozývala sa mu, pretože bola na misii. Cole sa razom zapletie to teroristickej konšpirácie a musí spolupracovať ako so Sadie, tak neskôr aj so samotnou organizáciou CIA, aby dolapili zloduchov a zabránili smrti tisícok ľudí.

Ide o romantickú komédiu mixnutú s akčnými sekvenciami, no tvorcovia filmu sa nerozhodli, ktorá identita snímky bude v popredí. Ghosted sa dá prirovnať k béčkovejšej a odľahčenejšej verzii Mr. and Mrs. Smith, akurát bez sexappealu Brada Pitta a Angeliny Jolie. Ana de Armas a Chris Evans medzi sebou nemajú zďaleka takú chémiu a spôsob, akým ich režisér Dexter Fletcher (Bohemian Rhapsody, Eddie the Eagle) viedol, občas vyústil v nevýrazné dialógy a scény.

Zdroj: Apple TV+

Herci tak občas pôsobia až príliš strojene a niektoré scény vyzerajú umelo. Romantické prvky preto niekedy vôbec nefungujú a na postavách necítiť prirodzené sexuálne napätie či vzájomné city. Na Chrisa Evansa a Anu de Armas sa však pozerá dobre v akejkoľvek situácii, takže to trochu zachraňujú. Obaja herci sú nesmierne charizmatickí a príťažliví, takže je zvláštne, že s nimi režisér Dexter Fletcher nedokázal urobiť viac.

Evans a de Armas sú takmer v každej scéne filmu a po tak trochu sterilnom začiatku romantickej dejovej línie sa ich chémia neskôr trochu zlepší a po zvyšok filmu sme si ich na obrazovke užívali. Hlavného záporáka stvárnil Adrien Brody (Pianista), ktorý robil všetko pre to, aby z priemerného scenára vyžmýkal čo najviac, a väčšinu času sa mu to aj darí.

Škoda, že druhý záporák v podaní Tima Blakea Nelsona (The Incredible Hulk) nehral väčšiu rolu. Jeho psychopatická osobnosť bola oveľa zaujímavejšia ako tradičná rola drsného mafiána v podaní Brodyho.

Zdroj: Apple TV+

Priemerné sú aj akčné scény, ktoré nie sú ničím výnimočné a spĺňajú skôr priemerný hollywoodsky štandard s niekoľkými svetlejšími momentmi. Po Johnovi Wickovi 4 to však bude platiť na 99 % akčných filmov.

Okrem akčnej a romantickej línie sa tvorcovia snažia aj o humor, čo sa prekvapivo niekedy darí (pri podobných typoch filmov je to veľmi ojedinelé). Obzvlášť dobré sú cameo roly istých hollywoodskych hviezd, ktoré sa v kontexte daných scén nesmierne podarili.

Príbeh filmu zavedie postavy do viacerých lokalít a častí planéty, čo funguje ako príjemné spestrenie vizuálu. Bohužiaľ, zo začiatku občas pôsobí digitálne aj v momentoch, kde by to vôbec nemalo byť cítiť.

Dej nie je príliš logický, rovnako ani fungovanie CIA, na ktorom sa môžeš len v duchu pousmiať. Rovnaký prístup bude musieť divák aplikovať počas celej stopáže Ghosted. Inak ako s vypnutým mozgom si totiž film neužije.

Tvorcom sa žiaľ nepodarilo dostatočne využiť charizmu hlavných hercov a nedokázali vymyslieť nič lepšie v rámci finálnej akčnej sekvencie, ktorá sa odohráva v úžasnom prostredí.

Zdroj: Apple TV+

Ghosted sa v mnohom podobá na Red Notice, akurát má oveľa lepších a sympatickejších hercov a rýchlejšie odsýpa. Lepšie tu funguje aj humor a na rozdiel od Red Notice vytvorili tvorcovia aspoň niečo jedinečné a nápadité (záverečnú akčnú lokáciu). Škoda, že podobne ako pri viacerých aspektoch filmu, ani potenciál tejto časti nedokázali lepšie využiť.

Ghosted je priemerná akčná komédia s dvomi obľúbenými hercami, ktorá neurazí, no má šťastie, že vyšla na streamingu a nie v kinách, pretože toto by za vstupenku fakt nestálo. S odretými ušami jej udeľujeme šesť bodov z desiatich (áno, až príliš milujeme Chrisa Evansa a Anu de Armas).

P. S. Ak v roku 2023 potrebujú nakrúcať sex pod perinou, nech vo filme túto scénu radšej nemajú vôbec.