Ľudia vysmiali známu raperku za jej fotku z Coachelly. Upravila ju tak, aby mala v dave viac fanúšikov

K upravenej fotke sa medzičasom vyjadrila aj samotná Latto.

Známa americká raperka Latto vystúpila v nedeľu 16. apríla na jednom z najpopulárnejších festivalov sveta známym ako Coachella. 24-ročná interpretka vystúpila na Coachelle už druhý rok po sebe a tentokrát na stage priviedla aj vychádzajúce rapové hviezdy ako TiaCorine, Lola Brooke, ale aj Saweetie, s ktorými má spoločné skladby.

Na Twitter neskôr pridala zábery z koncertu, no jedna z nich sa niektorým fanúšikom nepozdávala. Mnohí totiž upozornili na fakt, že fotka je upravená.

Dav jasajúcich ľudí na jej šou očividne nebol až taký veľký, pretože niektorí ľudia sú „naklonovaní“ a v jednom zábere sa nachádzajú v rovnakej póze naraz na viacerých miestach.

you gotta photoshop crowds now … those “fans” are edited 😭 pic.twitter.com/J24NrjL0XJ — imy🍸hook (@ilyhooked) April 18, 2023

Latto sa však ohradila a onedlho nato pridala na Instagram video z toho istého koncertu počas vystúpenia so skladbou Another Nasty Song, pričom do popisu uviedla: „Hejteri budú hovoriť, že to je dofotošopované.“

Keďže však výsmech ľudí na sociálnych sieťach pokračoval, rozhodla sa k tomu raz a navždy vyjadriť. Podľa jej vysvetlenia je fotka síce upravená, no omylom.

„Nikdy som si nefotošopovala dav ľudí. Rozšírila som si fotku, aby sa mi zmestila do carouselu na Instagrame bez toho, aby ma to orezalo, lenže sa to omylom doje**lo, takže som tam nechala originálnu fotku, no omylom som na Twitter pridala nesprávnu verziu,“ obhájila sa raperka v príbehu na Instagrame.

Pridali sa k nej jej verní fanúšikovia, ktorí poukázali na to, že originálna fotka bez úpravy má rovnako preplnený dav ako tá upravená. Zastal sa jej aj samotný festival Coachella, ktorý zverejnil fotografiu raperky z pódia, aby tak dokázala, aký obrovský crowd dokázala pritiahnuť na svoj koncert.