S podnikaním nemusíš začínať len na vlastnú päsť. Slovenská firma ti poskytne cenné know-how, ktoré zjednoduší tvoj štart

Spoločnosť Potraviny FRESH sa snaží mladým ľudom ukázať, že úspešne sa dá podnikať aj v maloobchode. Otvorenie franšízy s overeným know-how doposiaľ využilo 522 Slovákov.

Sieť FRESH združuje maloobchodné prevádzky od roku 2010. Pýši sa tým, že zákazníkom poskytuje výhody nakupovania v lokálnych potravinách, pričom sa môžu spoľahnúť na čerstvosť produktov, na akú sú zvyknutí v supermarketoch. Franšízy FRESH majú k dispozícii know-how partnerskej spoločnosti LABAŠ, ktorá sa v obchodnej sfére pohybuje už 30 rokov, prevádzkuje moderné maloobchodné prevádzky FRESH Plus a zároveň je najväčším domácim veľkoobchodom s potravinami na Slovensku.

Podnikanie sa dá rozbehnúť aj v mladom veku, čo potvrdzuje aj skúsenosť Vratka Strmeňa, ktorý dnes vlastní 13 franšíz v Banskobystrickom kraji. Prvú prevádzku otvoril už po vysokej škole. „Ako 23-ročný som sa rozhodol využiť príležitosť a kúpiť budovu obchodu na sídlisku v rodnej Podbrezovej. Lokalitu som dobre poznal, bol som presvedčený, že obchod tam vždy bude mať dostatok zákazníkov. Na druhej strane som nebol spokojný s kvalitou služieb, aká bola v danej lokalite v tom čase poskytovaná. Otvorením svojho vlastného obchodu som chcel priniesť pridanú hodnotu, ktorú ľudia ocenia,“ spomína. Svoje rozhodnutie neľutuje a dodáva, že mu do istej miery pomohlo, že bol mladý a bez záväzkov.

Systém franšíz v sieti FRESH je nastavený tak, aby ti celý proces výrazne uľahčil. Riaditeľ siete Potraviny FRESH, s. r. o., Ing. Ondrej Šuňavský vysvetľuje, že majitelia franšíz môžu objednávať celý sortiment cez jedného dodávateľa, čo im šetrí administratívu, dodatočné faktúry a náklady. Podnikatelia tak môžu svoje financie investovať tam, kde skutočne potrebujú.

Zameriavame sa na odovzdanie know-how, poskytujeme kontakty na zmluvných partnerov, ktorí dokážu predajňu zriadiť od a po z. Ponúkame overený systém riadenia maloobchodu.

Tí, ktorí sa rozhodnú podnikať v rámci siete FRESH, získajú kvalitné a cenovo dostupné produkty privátnej značky FRESH, zoznam overených dodávateľov, marketingovú podporu a poradenstvo pri návrhu vizualizácie predajne. Súčasťou balíčka výhod je aj legislatívne a potravinové poradenstvo. Napriek tomu, že majitelia podnikajú pod značkou FRESH, franšízy sú v ich súkromnom vlastníctve.

Okrem toho partneri maloobchodnej siete získajú zvýhodnený paušál a internet pre seba a svojich rodinných príslušníkov. Ušetria aj na prevádzke platobného terminálu a pokladničných systémoch.

Majitelia franšíz majú jasný názor

Na trhu maloobochodných prevádzok je silná konkurencia, a preto sa majitelia prevádzok rozhodli staviť na zákazníkmi overenú značku. Obchodníci ocenia, že môžu sortiment prispôsobiť potrebám svojich zákazníkov. „Spoločnosť Potraviny FRESH má sídlo v Košiciach a najlepšie pozná východoslovenský región. My zase poznáme výrobcov a regionálne návyky spotrebiteľov tu na strednom Slovensku. Preto príležitostne centrále navrhneme dodávateľa alebo sortiment, s ktorým máme dobré skúsenosti, no vo Freshi chýba,“ vysvetľuje Vratko Strmeň.

Majiteľ franšíz dodáva, že so spätnou väzbu sa stretáva každý deň. Najviac ho teší, keď vidí, že ich služby zlepšili kvalitu života na sídlisku. Ľudia oceňujú najmä sortiment a dlhšie otváracie hodiny.

Na podnikaní si najviac vážim to, že môžem každý deň realizovať svoje vlastné nápady a v prípade neúspechov sa nemám na koho vyhovárať.

Motivácia uspieť nechýbala ani mladému manželskému páru Lucii a Erikovi. Popri svojom zamestnaní sami otvorili prevádzku potravín v obci Pača. Svoj sortiment túžili rozširovať. Ten však museli kupovať vo veľkých baleniach, ktoré do konca záručnej lehoty produktov nestíhali predať. Svoju prevádzku chceli rozšíriť a rozhodli sa otvoriť ju v obci Rudná. Každý ich odhováral, pretože ľudia v obci boli zvyknutí nakupovať v neďalekých supermarketoch.

„Naše rozhodnutie, ako podnikanie rozbehnúť, padlo preto na sieť FRESH. Veľké poďakovanie musíme vyjadriť našej manažérke, ktorá sa nás od začiatku ujala. Pomáhala nám nielen pri usporiadaní regálov v predajni, výbere a zložení sortimentu, ale aj pri zavádzaní systémov ako eKasa či EMA,“ vysvetľujú manželia.

Manželský pár tvrdí, že do FRESH vkladali dôveru od začiatku. Produkty privátnych značiek spoločnosti začali vyhľadávať aj samotní zákazníci. Veľký dopyt je po bezlepkových či vegánskych produktoch, čo dokáže ich sortiment pokryť. Chceli dosiahnuť to, aby si ľudia obľúbili produkty, ktoré inde nekúpia, a preto sa k nim začnú vracať.

Majiteľ K3 Potraviny pán Komjáti vlastnil franšízu FRESH od začiatku fungovania samotnej siete. Najviac si váži stabilitu a dobré obchodné vzťahy, čo pocítil už pri prvom stretnutí pred 13 rokmi. „Motiváciou vstupu do novej siete bola hlavne túžba priniesť do nášho regiónu niečo nové, čím sa dokážeme odlíšiť od konkurencie. Vždy sa mi potvrdzuje, že zákazníci majú radi stabilitu, inklinujú k privátnym produktom a opätovne vyhľadávajú to, čo im je známe,“ vysvetľuje.

Vstup do siete FRESH mu v začiatkoch pomohol zorientovať sa na maloobchodnom trhu. Za najväčšiu výhodu však považuje rýchle objednanie tovaru, ktoré môže vybaviť online cez interný systém alebo telefonicky. Míľnikom v jeho podnikaní bol minulý rok – svoju starú predajňu za rozhodol zbúrať a na jej mieste postavil novú.

Ako si otvoriť vlastnú franšízu?

V prvom rade potrebuješ finančný kapitál a priestor – buď vlastný, alebo v prenájme. Potom môžeš kontaktovať centrálu FRESH. Skúsenosti s obchodom sú vítané, ale nie nutne potrebné, keďže od Freshu sa dozvieš overený spôsob riadenia prevádzky. Celý systém je nastavený tak, aby si nemal pocit, že ťa „hodili do vody“. „FRESH poskytuje podporu počas celej spolupráce. K dispozícii je tím obchodných zástupcov po celom Slovensku, ktorí prevádzkam pomáhajú,“ vysvetľuje riaditeľ spoločnosti Ondrej Šuňavský.

Ak majitelia chcú, môžu všetok tovar odoberať od spoločnosti LABAŠ. Sortiment vo Freshi sa podľa slov riaditeľa snaží prilákať zákazníkov kvalitou svojich produktov, a preto vyhľadávajú najmä slovenských výrobcov. Zameriavajú sa tiež na ľudí s potravinovými alergiami a hľadajú alternatívy produktov a výrobky v biokvalite.

„Zloženie našich privátnych produktov osobne vyberáme a limitujeme v nich obsah emulgátorov a iných umelých zložiek. Ide o produkty s dvojnásobnou kontrolou kvality a o produkty, kde máme podmienky na vyjednávanie výhodnejších cien. Preto dokážu byť privátne značky lacnejšie ako iné, kvalitou rovnaké výrobky. Sledujeme zloženie aj nad rámec legislatívnych požiadaviek,“ dodáva Ondrej Šuňavský.

Atraktivitu malých predajní sa FRESH snaží zvyšovať vernostným systémov a pravidelne organizuje súťaže na podporu predaja. Prevádzky môžu využívať distribúciu akciových letákov priamo do schránok 17-krát ročne. Aby bola spoločnosť medzi zákazníkmi lepšie rozoznateľná, túto jar uviedla svoju prvú brandovú kampaň. Maskotmi siete FRESH sa stala rodina Košíkovcov, ktorých vizuál vytvorila slovenská ilustrátorka Barbora Balghová. 3D modely a animované spoty vznikali na Ukrajine v štúdiu Darvideo. O reklamnú kampaň sa postarala agentúra Somebody&Somebody, ktorá má na konte niekoľko úspešných slovenských reklám.

Sieť FRESH je známa najmä na východnom Slovensku ako koncept potravín FRESH Plus. Vo zvyšných častiach krajiny ju môžeš poznať vo forme menších FRESH predajní.