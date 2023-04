Takto vyzerali nekonečné párty na výletnej lodi s DJ-om EKG, Manidom aj Tyskerom. Na tanec pri západe slnka nikdy nezabudneme

Ako vyzerajú šialené zážitky z výletnej lode, na ktorej vystupujú známi slovenskí DJ-i? Takto!

„Vykradli mi auto na Seberíniho ulici, nový Macbook, USB kľúče, komplet doklady, karty, riešim to s políciou..,“ napísal v deň odchodu na výletnú loď DJ EKG v príbehu na Instagrame. Hlavou mi preblyslo, o čom napíšem, keď sa nedostaví hlavný bod programu. Nakoniec sme však zažili tú najlepšiu párty za posledné mesiace.

V spolupráci s Aldea Music a Costa Cruises sa Refresher zúčastnil na nezabudnuteľnej štvordňovej Sea Experience, keď sme na výletnej lodi Costa Toscana (6. najväčšia loď na svete s kapacitou 6 500 hostí, pozn. red.) precestovali štyri mestá: Rím, Janov, Marseille a Barcelonu.

O tom, ako to na výletnej lodi vyzerá, čo všetko sa tam dá robiť, ale aj to, aké jedlo tam servírujú, sa dočítaš TU. V tomto článku ti bližšie prezradíme, ako vyzerali párty.

V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavé články z domova i zo sveta. Ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť náš redakčný tím, staň sa členom klubu Refresher+.

Prvá cesta viedla do posilky?

Okrem toho, že nás po príchode zaujímalo, kde na lodi nájdeme naše izby, chceli sme vedieť aj to, kde budeme tráviť svoj voľný čas. Tak sme sa vydali na potulky loďou hľadať posilňovňu. Ale nie, robím si srandu. Ako do prvého sme zablúdili do Infinity baru, ktorý sídli na siedmom poschodí. Nachádza sa na absolútnom konci lode, kde keď sa postavíš k zábradliu, uvidíš rozvírené more a „stopy“, ktoré za sebou loď zanecháva.

💡 Vedel si, že DJ EKG...

... sa hudbe venuje už 25 rokov?

... je veľmi pozitívny človek a jeho energický hudobný prejav je nezameniteľný?

... patrí dlhodobo k najvyhľadávanejším DJ-om na Slovensku?

... miluje sunsetové hrania?

Drinky na bare, drinky na stoloch, drinky vo vírivkách. Na ležadlách ľudia v plavkách chytajúci bronz a medzi nimi sa vrtia čašníci, ktorí ich obsluhujú. Slnko pečie, my si sadáme a v sekunde je čašník aj pri nás. Rozhodli sme sa ochutnať pivo, ktoré nám napokon veľmi chutilo. Nechýbalo víno, prosecco ani miešané drinky.

Spolu s nami boli na lodi aj známe tváre slovenského Instagramu. Kika Ďurišová, Šimon Snopek, Lucypug aj Expl0ited s nami trávili hodné časti ďalších troch dní. Večer sme prvýkrát zavítali do klubu Poltrona Frau arena, v ktorom sa nasledujúce dni väčšinou odohrávali všetky párties. Vchádzame dnu do tmavej miestnosti, kde nás víta hlasná hudba a svetelná show. Mierime rovno dolu schodmi k pódiu a tancujeme na skvelú hudbu od Denesa Totha a Manida. Dekle nám odstrelila nielen skvelá atmosféra, ale, samozrejme, aj gin toniky zadarmo.

💡 Vedel si, že Denes Toth...

... je na hudobnej scéne už viac ako 20 rokov?

... sa preslávil ako DJ a hlavne producent kvalitnej elektronickej hudby?

... ti na podujatia prinesie melodic house & melodic techno skladby?

... je známy tým, že jeho tvorbu hrávajú top svetoví umelci ako Tale Of Us alebo Adriatique?

Aby toho nebolo málo, v túto dlhú noc sme sa rozhodli navštíviť aj iné podujatia na lodi. Kúsok od klubu sme si zatancovali na parkete latinsko-americké tance na živú hudbu, kde predtým tancovali rozkošné seniorské páriky. Tento štýl nás však až tak nebral a žmurknutím oka sa zrazu ocitáme v kasíne, kde sme, mimochodom, prvýkrát v živote. Ako sa hovorí, že začiatočníci majú šťastie, tak my sme ho nemali a prehrali sme 30 eur. Vtedy sme si uvedomili, že tento druh zábavy pre nás zrejme nie je to pravé orechové a pobrali sme sa radšej do izby.