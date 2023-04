Navštívili sme EdUtajner, Európsky kontajner. Na tomto mieste si môžeš overiť svoj všeobecný prehľad či IT znalosti (Reportáž)

EdUtajner práve teraz obchádza slovenské školy. Najprv zaparkoval v Bratislave, no časom sa objaví aj vo viacerých slovenských mestách.

Ako dobre poznáš Európsku úniu? V novom projekte s názvom EdUtajner (Európsky kontajner) sa teraz môžeš ľahko otestovať, ako si na tom so svojimi vedomosťami - napríklad, či dokážeš rozoznať hoax, aké sú tvoje IT znalosti alebo či dokážeš správne priradiť vlajku k jednotlivým členským krajinám. Toto a množstvo ďalších vzdelávacích hier pre študentov môžeš nájsť práve v spomínanom EdUtajneri, ktorý práve teraz obchádza slovenské školy. Najprv zaparkoval v Bratislave, no časom sa objaví aj vo viacerých slovenských mestách od západu po východ.

Viac informácií sa dozvieš vo videu.