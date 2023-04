Prestížne domáce ocenenie Národná cena za dizajn oslavuje 30. výročie. Svoje dielo môžeš prihlásiť do polovice mája

Do NCD23 sa môžu prihlásiť dizajnéri, študenti dizajnu, dizajnérske štúdia a firmy do 15. mája 2022, s prácami z produktového dizajnu, ktoré vznikli v rozpätí od 1. januára 2021 do 15. mája 2023.

Národná cena za dizajn je každoročné podujatie, ktoré oceňuje a oslavuje to najlepšie zo slovenského dizajnu. Prestížne ocenenie získajú dizajnéri, ktorí vytvorili inovatívne a kreatívne práce s výrazným dopadom na jednotlivé oblasti života človeka, na celú spoločnosť a životné prostredie.

„Národnú cenu za dizajn vnímam ako projekt, ktorý jasne odzrkadľuje kvalitnú prácu, kreativitu a obrovské množstvo energie, ktoré do nej vkladajú jej organizátori a organizátorky zo Slovenského centra dizajnu. Práve vďaka nim majú dizajnéri a dizajnérky možnosť prezentovať svoju tvorbu verejnosti. Som rada, že konečne po rokoch sa pri jubilejnom 20. ročníku zastabilizovalo jej financovanie,“ uviedla Natália Milanová, ministerka kultúry Slovenskej republiky.

Prvý ročník udeľovania cien pred 30 rokmi sa volal Dobrý dizajn. Za tie roky sa transformovala na prehliadku toho najlepšieho, čo dokážu slovenskí dizajnéri ponúknuť. Doposiaľ sa do súťaže prihlásilo 3288 diel. V rámci cien, špeciálnych cien a uznaní porotcovia ocenili 262 diel, dizajnérov, agentúr, výrobcov a osobností z oblasti dizajnu.

Zdroj: Národná cena za dizajn / Jakub Michal Teringa

„Cena narástla čo do objemu, pestrosti a vážnosti. Tento rok sa prvýkrát oficiálne dostala aj do kontraktu, vďaka čomu budeme môcť oveľa lepšie plánovať každý jeden ročník. V rámci našich štruktúr sa v súčasnosti profiluje špeciálne interné oddelenie a poradný orgán NCD zložený z externých spolupracovníkov. Veríme, že spoločne vyhráme boj nad nedostatkom finančných prostriedkov, prenájmom priestorov pre výstavu či galavečer a zároveň sa nám podarí dostať cenu do širšieho povedomia odbornej i laickej verejnosti. Držte nám palce do ďalších rokov,“ uviedol Maroš Schmidt, riaditeľ Slovenského centra dizajnu.

Na základe stanovených kritérií bude prihlásené diela hodnotiť sedemčlenná porota v zložení Michal Staško (SK), Mária Račeková (SK), Stefan Moritsch (AT), Valerio Lupi Cherubini (IT), Václav Mlynář (CZ), Pavel Masopust (CZ) a Jakub Berdych (CZ). Zároveň, porota môže na základe typov a zamerania prihlásených diel a projektov udeliť aj špeciálne ceny. Tiež sa môže stať, že sa do niektorej kategórie neprihlási dostatočný počet kvalitných projektov. V tom prípade, porota nemusí ocenenie udeliť.

Tento rok sa NCD23 spojila s organizáciou Repairably, ktorá počas slávnostného galavečera udelí jednu špeciálnu cenu. „Repairably podporuje produktový dizajn, pretože je to kľúčový prvok pre opraviteľnosť výrobkov, o ktorú sa snažíme. Sme radi, že môžeme v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu už po tretí krát udeľovať Cenu za opraviteľný dizajn a takto poukazovať na Slovenské výrobky s potenciálom opraviteľnosti a pozitívnym dopadom na budúcnosť,” uviedla Daniela Laluhová, riaditeľka Repairably.

Ďalšou novinkou nachádzajúceho ročníka je aj spolupráca so Slovak Fashion Council. Víťazka predchádzajúceho ročníka Best Fashion Talent Martina Durikovic, bude mať umožnený priamy postup do druhého kola súťaže. „Slovak Fashion Council vníma Národnú cenu za dizajn ako významné ocenenie práce slovenských dizajnérov, ale aj ako dôležitý nástroj na zviditeľnenie kvalitných ľudí v kreatívnom priemysle. Sme preto partnerom, ktorý bude šíriť hodnoty a zmysel NCD ďalej k verejnosti a budeme oporným bodom nielen pre odevných dizajnérov. Verím, že postup Mati Durikovic prinesie medzi súťažiacich vysokú kvalitu, ktorú už v našom programe ocenila 10-členná odborná porota a tento február sa Maťa prezentovala aj na Londýnskom týždni módy, kde pred odborným publikom zožala veľký medzinárodný úspech," uviedla Zuzana Bobíková, riaditeľka Slovak Fashion Council.

Tento rok sa záujemcovia môžu prihlásiť do ôsmych kategórií:

Móda & Módne doplnky – oblasť, ktorá reflektuje ľudskú individualitu

Šport & Voľný čas – voľnočasové aktivity

Domov & Verejný priestor – zlepšovanie kvality života v rámci človekom „obývaného“ priestoru

Práca & Mobilita – budovanie podnetného pracovného prostredia a bezpečnej dopravy z bodu A do bodu B

Spoločnosť & Životné prostredie – vzťah človeka k spoločnosti a životnému prostrediu

Umenie & Dizajn & Remeslo – rešpektuje úctu k tradícii a odvahu prestupovať hranice disciplíny

Nové horizonty – nazerá za horizont bežného uvažovania

Študentský dizajn – dáva priestor budúcej generácii profesionálnych dizajnérok a dizajnérov

Zdroj: Národná cena za dizajn / Jakub Michal Teringa

V každej kategórii porotcovia udelia hlavnú cenu za dizajn. Okrem toho NCD udeľuje aj 4 ceny pre osobnosti dizajnu. Etablovaný dizajnér, Nový zjav, Cenu za kultúrny prínos, ktorú odovzdá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Cenu za dlhodobý hospodársky prínos, ktorú odovzdá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Kurátorom NCD23 sa stal všestranný dizajnér Michal Staško. Primárne pracuje v oblasti priemyselného dizajnu, zároveň tvorí aj návrhy interiérov a obalový dizajn. Staško je držiteľom niekoľkých cien – cena za dizajn v Slovenskej republike 1995, RedDot Design Award winner 2013. Laureát Krištáľového krídla za rok 2013, Národnej ceny za produktový dizajn 2015, German Design Award Nominee 2015. Dizajnér je tiež členom architektonického ateliéru a11 a Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov. Vo svojom voľnom čase sa snaží popularizovať dizajn aj medzi mladšou generáciou.

„Keď som ako študent dizajnu v roku 1995 získal Cenu za dizajn, netušil som že v roku 2003 budem už ako profesionálny dizajnér členom poroty tejto súťaže. V roku 2015 som opätovne získal ocenenie Národná cena za produktový dizajn. Dnes je rok 2023 a ja mám tú česť byť kurátorom Národnej ceny za produktový dizajn. Teší ma byť už 28 rokov súčasťou našej Národnej ceny za dizajn,“ uviedol Michal Staško, kurátor Národnej ceny za dizajn 2023.

Autormi tohtoročnej komunikačnej kampane sú absolventi Vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave – Aurélia Garová, Tereza Maco a Jozef Sklenka, ktorých návrh vybrala odborná komisia.

Do Národnej ceny za dizajn 2023 sa môžeš prihlásiť, ak si dizajnér, študent dizajnu, máš dizajnérske štúdio alebo firmy si požadovaným zameraním. Prihlášku môžeš poslať online do 15. mája 2023. Daj si pozor, prihlásiť môžeš len dielo, ktoré vzniklo v rozpätí od 1. januára 2021 do 15. mája 2023.

Po vyplnení prihlášky nezabudni do 3 pracovných dní uhradiť jednorazový súťažný poplatok vo výške 50 EUR. Výnimku majú študentské práce, ktorých prihlasovanie je bezplatné. Viac informácií nájdeš na webe, Instagrame a Facebooku Národnej ceny za dizajn.