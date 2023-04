Sme ako superhrdinky. Clark Kent je Supermanom tiež len vtedy, keď si oblečie kostým, hovorí drag queen Alyssa Edwards (Rozhovor)

Americkú drag queen Alyssu Edwards pozná celý svet. V máji svoju šou privezie do Prahy. Mali sme možnosť sa s ňou porozprávať o dragu v Spojených štátoch či o tom, ako hodnotí svoju účasť v programe RuPaul's Drag Race.

Keď mal Justin 19 rokov, zavítal na svoju vôbec prvú drag šou, ktorá ho uchvátila. Odvtedy túžil vybudovať si svoj vlastný charakter, až sa stal Alyssou Edwards. Americká drag queen Alyssa Edwards sa dostala do povedomia osôb z celého sveta ako účastníčka populárnej relácie RuPaul's Drag Race a 21. mája príde aj do Prahy.



S Alyssou Edwards sme sa rozprávali o tom, prečo sú Spojené štáty voči dragu v posledných mesiacoch také hysterické, či má ako beloška privilégiá, ale napríklad aj o tom, ako program RuPaul's Drag Race zmenil jej život.

Ako si sa dostala k dragu?Vyrastala som v čase, keď RuPaul's Drag Race ešte neexistoval a v televízii rozhodne nebežali ani iné podobné programy, takže som o dragu nemala najmenšie poňatie. Keď som mala 19 rokov, tak som sa ocitla na drag šou, kde som videla jednu obrovskú, úžasnú ženu.



Tak vysokú, tak nádhernú, farebnú, s obrími vlasmi a pristihla som sa, ako sa usmievam. Zmiatlo ma to, ako sa cítim, ale jednou vecou som si bola istá – aké neuveriteľné je, akú moc táto žena drží vo svojich rukách a ako veľmi ju publikum miluje.



Potom som už víkend čo víkend začala navštevovať najrôznejšie drag šou, až som našla odvahu skúsiť to tiež. Úplne prvýkrát som vystúpila na akcii, kde to na pódiu mohol skúsiť každý, a tam sa zrodila Alyssa Edwards. Uplynulo 20 rokov, moje meno pozná celý svet, bola som v RuPaul's Drag Race, na Netflixe mám vlastnú show Dancing Queen a cestujem po celom svete. Podviedla som osud, nevedela som, že taká sláva príde.

Kto je tvojou najväčšou inšpiráciou?Mojou najväčšou inšpiráciou mi vždy bude RuPaul. Viem, že to znie ako klišé, ale RuPaul je niekto, kto nikdy neprestal veriť - v silu práce a disciplíny. Sledovať RuPaul počas natáčania, počas rozhovorov... táto osoba je pre mňa šampiónkou celej šou. Nezostala pri snívaní, verila tomu, čo chce dosiahnuť, a išla si tvrdo za tým. A vyplatilo sa jej to. Obdivujem jej pracovnú morálku aj ďalšie vlastnosti, vďaka ktorým sa stala tak slávnou.

Drag mi dal odvahu byť všetkým, čím chcel byť Justin, ale hanbil sa to urobiť.

Vždy máš perfektný make-up a dokonca si spolupracovala so značkou Anastasia Beverly Hills. Čo pre teba znamená krása?

Pamätám si okamih, kedy som si prvýkrát naniesla make-up, a úplne ma to zmenilo. Make-up je taký mocný, že ma to zmenilo navždy. Drag mi dal odvahu byť všetkým, čím chcel byť Justin, ale hanbil sa to urobiť.



Je to naozaj zvláštne, keď spätne spomínam na mladého Justina, ktorý nemal také detstvo, aké si prial mať. Pred Alyssom bol len hanblivým introvertom, spoločenským čudákom a drag mu dal moc, pomohol mu nájsť jeho hlas, jeho miesto vo svete, platformu, na ktorej môže byť sám sebou.





Čo sa krásy týka, moja babička vždy hovorila: „Byť krásna navonok znamená, že musíš byť krásna zvnútra. Tvoja vnútorná krása bude vyžarovať na povrch.“ A s tým súhlasím. Obdivujem ľudí pre to, ako krásni sú vo vnútri a krása z nich potom sála aj von.



Svoju kolaboráciu s Anastasiou Beverly Hills vnímam ako symbol svojho dobrodružstva za krásou, symbol svojej cesty. Keď sme vyberali názvy odtieňov a farby, ktoré ma budú reprezentovať, bolo to také magické! A zároveň to bolo to, čím som dnes.